Beaucoup d’entre nous auront gardé un ancien modèle de téléphone portable dans le garage ou dans le grenier. Les premiers appareils mobiles avec lesquels la communication sans fil pouvait être établie ressemblaient à de petites radios et étaient également assez inconfortables à transporter. Pourtant, avec l’avènement des nouvelles technologies et les progrès dans ce domaine extrêmement prometteur, les modèles sont devenus de plus en plus pratiques et de poche. Jusqu’à atteindre des solutions extrêmement compactes, telles que certains modèles historiques de Nokia, Alcatel et Motorola.

Certains d’entre eux, de nos jours, peuvent valoir une fortune. Les collectionneurs les recherchent sur le web, offrant également des chiffres considérables pour des téléphones désormais obsolètes, qui représentent pourtant des jalons dans le développement de cette technologie.

Alors analysons je modèles les plus populaires du marché des objets de collection, et pour chacun, nous découvrons combien vous pourriez gagner de leur vente.

Téléphones préhistoriques: voici quels modèles peuvent valoir une fortune

Sénateur Mobira

Né en 1981, il est difficile d’oublier même si peu de personnes l’ont possédé. Il pesait plus de 3 kg (il s’agissait d’un téléphone connecté à un appareil portable) et a été l’une des premières tentatives de création d’appareils pour les appels téléphoniques mobiles. Dans les enchères internationales, les heureux propriétaires de ce petit bijou pourraient le ramener à la maison jusqu’à 1000 €.

Motorola DynaTAC

Autre modèle extrêmement recherché par les collectionneurs, né en 1984, ce modèle avait une circulation de seulement 30000 pièces, un détail qui le rend encore plus attrayant et précieux. Ses caractéristiques étaient le poids de près de 1 kg et un design blanc de goût douteux, mais c’était absolument le premier combiné de l’histoire. Il a eu une durée de presque 8 heures en veille c’est un affichage LED futuriste, ce qui le rendait définitivement révolutionnaire pour l’époque: le prix de vente en tant que modèle vintage est également proche de i 1 000 €.

Nokia 3310

Comment omettre l’inoubliable Nokia 3310? Avec son design minimaliste et incomparable, ainsi que la résistance légendaire qui lui a valu le surnom de « l’indestructible« , Ce modèle peut porter ses fruits jusqu’à 300 €.

Ericsson T10

Un autre téléphone pionnier pour l’époque. C’était en 1996 et le T10 est entré sur le marché, avec rabat mythique ouverture du clavier. S’il est en parfait état, il peut valoir la quantité considérable de 2000 € pour les vrais passionnés.

Motorola Startac 70 Rainbow

Un modèle absolument sui generis, presque comme les éditions limitées auxquelles nous sommes habitués aujourd’hui, quiouverture à clapet et le vôtre aspect multicolore sa figure distinctive. Et si nous devons parler de chiffres, même ce joyau bien conservé peut valoir la beauté de 500 €.

Nokia 8800 Gold Arte

Un de plus édition limitée, mais cette fois pour de vrai, car le modèle 8800 du Nokia Empress était entièrement plaqué or avec inserts en cuir véritable. Dans les enchères en ligne, ils ont été bien gagnés par sa vente 1 000 €.