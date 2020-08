Au cours de la dernière décennie, des millions de personnes à travers le monde ont coupé le cordon et dit adieu à la télévision par câble et par satellite, en la remplaçant par des services de streaming vidéo. Le boom du streaming a été si massif que des plates-formes comme Netflix sont désormais évaluées à des milliards et produisent régulièrement des films et des séries originaux à gros budget. D’autres ont suivi son succès. De nouvelles plates-formes répondant à une variété de goûts différents – que ce soit les cinéphiles, les accros aux séries télévisées et même les passionnés d’anime – apparaissent constamment.

Avec la croissance des nouveaux services, la coupe du cordon est devenue beaucoup plus compliquée. C’est pourquoi nous avons créé ce guide qui contient toutes les informations dont vous avez besoin sur le sujet. Nous examinerons les meilleurs services de streaming dans différentes catégories (originaux, films…) ainsi que les options gratuites, nouvelles et petites qui sont disponibles. Nous discuterons également des meilleurs appareils de streaming et si vous avez besoin d’un VPN pour Netflix et d’autres services. Plongeons-nous.

Quel est le meilleur service de streaming vidéo?

Chaque service de streaming vidéo a ses avantages et ses inconvénients, ce qui rend impossible d’en proclamer un comme étant le gagnant ultime. Par exemple, certains sont meilleurs pour ceux qui aiment les émissions de télévision, tandis que d’autres conviennent mieux aux cinéphiles. Dans cet esprit, nous avons sélectionné le meilleur service de streaming par catégorie, ce qui vous permet de choisir plus facilement celui qui vous convient en fonction de vos goûts. Nous avons également inclus quelques alternatives dans chaque catégorie, juste pour vous donner plus d’options. Vous pouvez trouver la même alternative dans plusieurs catégories, car certaines d’entre elles sont excellentes dans plus d’un domaine.

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleurs services de streaming au fur et à mesure du lancement de nouveaux.

Netflix: meilleur service de streaming pour les originaux

Netflix est le roi de la programmation originale. L’entreprise investit massivement dans ce domaine depuis des années avec beaucoup de succès. Tout le monde pourra trouver un certain nombre d’émissions et de films à découvrir, quel que soit le genre dans lequel ils se trouvent.

Certains des originaux Netflix les plus populaires incluent Narcos, qui raconte l’histoire du chef de file de la drogue Pablo Escobar et des agents de la DEA qui le suivent, BoJack Horseman, qui est une histoire animée sur un cheval qui parle, et le révolutionnaire Black Mirror qui traite avec des avancées technologiques qui pourraient nous affecter dans un proche avenir. Il y en a beaucoup d’autres disponibles, que vous pouvez consulter dans notre article lié ci-dessous.

Lire la suite: Les 20 meilleurs originaux Netflix que vous pouvez regarder

Bien qu’il soit surtout connu pour ses originaux, Netflix propose également un certain nombre de superbes émissions et films qui ne sont pas exclusifs au service. Cela en fait l’un des meilleurs services de streaming dans l’ensemble, car vous trouverez toujours quelque chose à regarder.

Prix: 8,99 $ – 15,99 $ par moisQualité du streaming: Jusqu’à 4KFlux simultanés: 1 – 4Essai gratuit: 30 joursAussi bon pour: Films et émissions de télévisionAlternatives à considérer

Netflix est peut-être la meilleure option pour la programmation originale, mais ce n’est pas la seule. Découvrez les deux alternatives que nous recommandons ci-dessous.

Vidéo Amazon Prime: La bibliothèque d’Amazon de films et d’émissions originaux n’est pas aussi grande que celle de Netflix, mais la sélection est toujours assez impressionnante. Vous avez le choix entre de nombreux contenus primés, notamment l’émission policière Bosch, le passionnant Tom Clancy’s Jack Ryan avec John Krasinski et l’extrêmement drôle La merveilleuse Mme Maisel, pour n’en nommer que quelques-uns.HBO Max: La programmation originale de HBO est l’une des meilleures du marché grâce à des émissions de télévision à succès comme The Sopranos, The Wire, Westworld et bien d’autres. Le service a également des droits exclusifs sur la populaire sitcom Friends, qui n’était auparavant disponible que sur Netflix.

Hulu: Meilleur service de streaming vidéo pour les émissions de télévision

Si vous aimez les émissions de télévision, Hulu est le service de streaming qu’il vous faut. Vous avez le choix entre de nombreux contenus intéressants, notamment Family Guy, The Good Doctor et Empire. Il y a aussi une tonne d’émissions plus anciennes disponibles comme Seinfeld et How I Met Your Mother, pour n’en nommer que quelques-unes. Vous pouvez consulter plus de spectacles Hulu dans notre article dédié sur le lien.

La grande chose à propos de Hulu est qu’il a les droits pour la diffusion en continu le lendemain de nouvelles émissions d’ABC, NBC, Fox, Comcast et Disney. Netflix, par exemple, a une stratégie complètement différente, car il publie généralement une saison entière d’une certaine émission à la fois.

En plus d’une grande sélection de spectacles, Hulu propose également quelques excellents originaux, le meilleur étant The Handmaid’s Tale. Le service propose également un streaming TV en direct pour ceux qui le souhaitent.

Prix: 5,99 $ – 60,99 $ par moisQualité du streaming: Jusqu’à 4KFlux simultanés: 2 – illimitéEssai gratuit: 30 joursAussi bon pour: Émissions pour enfants et alternatives en direct à TVA à considérer

De nombreux services de streaming incluent des émissions de télévision, mais certains sont meilleurs que d’autres. Si Hulu n’est pas ce que vous recherchez, consultez les deux alternatives que nous vous recommandons ci-dessous.

CBS All Access: Ce service de streaming offre une programmation CBS à la demande, qui comprend de superbes émissions anciennes et nouvelles telles que Twin Peaks, The Good Fight, Star Trek: Picard, Young Sheldon et bien d’autres. Le service vous donne également accès au Late Night Show avec Stephen Cobert, ainsi qu’au Late Night Show avec James Corden.Afficher l’heure: Vous trouverez un tas de superbes émissions sur Showtime, y compris l’une de mes préférées de tous les temps – Dexter. D’autres faits saillants incluent Billions, Homeland, The Borgias et les épisodes extrêmement amusants avec Matt LeBlanc. La sélection d’émissions n’est pas énorme, mais une grande partie de ce qui existe est de grande qualité.

HBO Max: Meilleur service de streaming pour les films

Si vous êtes un cinéphile, HBO Max devrait être votre premier choix. Le service ne propose pas autant de films que quelques-uns de ses concurrents, mais il y en a plus qu’assez disponibles pour vous divertir pendant un certain temps. Gardez également à l’esprit que la qualité prime sur la quantité à chaque fois.

Que vous recherchiez des films anciens ou nouveaux, HBO Max est là pour vous. Le service comprend des films comme Harry Potter et la pierre du sorcier, Le Seigneur des anneaux: Le retour du roi, et même le classique Le magicien d’Oz. Ensuite, il y a le récent An American Pickle avec Seth Rogen, qui tourne autour d’une personne immigrée en Amérique en 1920 et qui rêve d’une vie meilleure pour lui et sa famille. Découvrez d’autres grands films HBO Max sur le lien.

Cependant, HBO Max ne se résume pas uniquement aux films. Il propose également une grande sélection d’émissions de télévision populaires ainsi que quelques excellents documentaires.

Prix: 14,99 $ par moisQualité du streaming: Jusqu’à 1080pFlux simultanés: 3Essai gratuit: 7 joursAussi bon pour: Programmation originaleAlternatives à considérer

Plus ou moins tous les services de streaming vidéo ont une sélection de films, mais certains sont meilleurs que d’autres dans ce domaine. En plus de HBO Max, les deux services que nous recommandons aux cinéphiles sont Amazon Prime Video et Netflix.

Vidéo Amazon Prime: Il existe une bonne sélection de films de qualité sur Prime Video, même s’il y en a beaucoup que vous ne devriez jamais regarder aussi bien. Quel que soit votre genre de choix, vous devriez trouver plusieurs bons films sur le service. Celles que nous aimons incluent Farewell de l’année dernière, qui est sans doute l’un des plus gros snob aux Oscars de ces dernières années. Ensuite, il y a The Handmaiden qui est vaguement basé sur le roman policier victorien Fingersmith, et bien d’autres.Netflix: Mieux connu pour ses originaux, Netflix propose également de très bons films. Nous n’attendons rien d’autre de ce qui est sans doute le meilleur service de streaming vidéo dans l’ensemble. La sélection de films comprend des joyaux comme Bird Box avec Sandra Bullock, des films d’action plus anciens comme Raiders of the Lost Ark et Despicable Me, axé sur les enfants.

YouTube TV: meilleur service de streaming pour la télévision en direct

YouTube TV vous donne accès à plus de 85 chaînes de télévision en direct, y compris les stations locales ABC, CBS, NBC et Fox. Il comprend un stockage DVR illimité dans le cloud, vous pouvez donc enregistrer vos émissions préférées lors de vos déplacements.

Un abonnement permet trois flux simultanés et six comptes par foyer. Cela coûte 64,99 $ par mois, mais vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 14 jours avant de vous séparer de votre argent. Vous pouvez également annuler à tout moment, comme avec tous les autres services de streaming de cette liste.

En relation: Voici toutes les chaînes YouTube TV disponibles

YouTube TV prend en charge les modules complémentaires, ce qui vous donne accès à du contenu supplémentaire moyennant des frais. La sélection d’add-ons comprend HBO Max, NBA League Pass, Cinemax, Starz et bien d’autres.

Prix: 64,99 $ par moisQualité du streaming: Jusqu’à 1080pFlux simultanés: 3Essai gratuit: 14 joursAussi bon pour: SportsAlternatives à considérer

Le nombre de services de télévision en direct disponibles n’est pas énorme, mais vous avez encore quelques bonnes options. Si YouTube TV ne vous convient pas pour une raison quelconque, les deux alternatives que nous recommandons sont Sling TV et Hulu Live TV.

Sling TV: Si vous avez un budget limité, Sling TV est fait pour vous. Il commence à seulement 30 $, ce qui le rend environ 35 $ moins cher que YouTube TV. Cependant, vous n’obtenez que 32 ou 45 chaînes – selon votre plan – par opposition aux 85+ proposées par son principal rival. Le stockage DVR dans le cloud est également limité à 10 heures seulement et l’essai gratuit se termine après trois jours.Hulu Live TV: Ce service de diffusion en continu vous donne accès à plus de 65 chaînes de télévision en direct ainsi qu’à toute la bibliothèque de diffusion en continu de Hulu. Vous pouvez diffuser sur deux écrans en même temps, bien que vous puissiez obtenir des flux illimités moyennant des frais mensuels supplémentaires. Le prix commence à 55 $ pour le plan de base, avec de nombreux modules complémentaires et autres services disponibles qui peuvent augmenter le prix.

Disney Plus: Meilleur service de streaming vidéo pour les familles

Disney Plus a du contenu pour toute la famille. Il y a beaucoup de longs métrages d’animation disponibles pour les enfants, un certain nombre de spectacles que les adolescents apprécieront, ainsi que beaucoup de contenu pour adultes. Que vous aimiez Mickey Mouse, Hannah Montana ou Star Wars, Disney Plus est là pour vous.

Le service propose de nombreuses émissions et films exclusifs que vous ne trouverez sur aucun de ses concurrents. Il s’agit notamment de High School Musical, Muppets Now, Lady and the Tramp, Hamilton et bien d’autres. Vous pouvez consulter la liste principale des films et des émissions de télévision sur Disney Plus sur le lien pour en savoir plus.

Disney Plus est un service de streaming relativement nouveau et assez abordable. Cela vaut vraiment la peine de s’abonner aussi si vous avez des enfants, quel que soit leur âge. Gardez simplement à l’esprit que le service ne propose pas d’essai gratuit pour le moment.

Prix: 6,99 $ par moisQualité du streaming: Jusqu’à 4KFlux simultanés: 4Essai gratuit: NonAussi bon pour: Émissions de télévisionAlternatives à considérer

Si Disney Plus n’est pas disponible dans votre région ou si vous ne l’aimez tout simplement pas, il existe quelques alternatives à envisager. Les deux énumérés ci-dessous ne sont pas aussi axés sur la famille que Disney Plus, mais ils offrent de nombreuses émissions animées ainsi que d’autres contenus.

Hulu: Vous obtenez beaucoup de comédies familiales des années 90 avec Hulu, y compris Family Matters et Step by Step. Hulu propose également un tas d’autres grandes séries télévisées dignes de frénésie comme Futurama, ainsi que des dessins animés comme Les Powerpuff Girls et les Rugrats. Bien sûr, il y a beaucoup d’action et d’autres contenus disponibles pour les adultes à regarder quand les plus petits s’endorment.Boomerang: Ce service de streaming est plus destiné aux enfants qu’aux adultes, même si je peux penser à des choses pires que de passer mes nuits à regarder Tom et Jerry. Boomerang a des tonnes de dessins animés disponibles, y compris des classiques comme Scooby-Doo, The Jetsons, Looney Tunes, Popeye et bien d’autres. Cela vous coûtera 4,99 $ par mois.

ESPN Plus: Meilleur service de streaming pour le sport

Si vous êtes un fan de sport, vous abonner à ESPN Plus est la solution. Le service de streaming vidéo offre une grande variété de contenu sportif, y compris des matchs de la LNH et de la MLB, des sports universitaires, du football et bien plus encore. Il a également des droits exclusifs sur les événements à la carte UFC.

ESPN Plus a également un tas d’originaux comme The Boardroom with KD, Peyton’s Places avec Peyton Manning, NBA Rooks with Zion Williamson, et plus encore. Dans cet esprit, vous devriez toujours avoir quelque chose d’intéressant à regarder sur ESPN Plus.

L’un des plus gros inconvénients est que ni le Monday Night Football d’ESPN ni sa couverture en direct de la NBA ne peuvent être visionnés sur ESPN Plus. Cette plate-forme de streaming vidéo n’est donc pas un véritable remplacement pour toutes les chaînes d’ESPN, mais elle offre toujours beaucoup de contenu de qualité à un prix raisonnable.

Prix: 5,99 $ par moisQualité du streaming: Jusqu’à 1080pFlux simultanés: 3Essai gratuit: NonAussi bon pour: Programmation originaleAlternatives à considérerFuboTV: Ce service de diffusion en direct, axé sur le sport, offre jusqu’à 197 chaînes, y compris des réseaux sportifs régionaux. Cependant, vous avez également accès à diverses chaînes d’information et de divertissement, notamment ABC, CBS et FOX. Chaque forfait comprend 500 heures d’espace DVR dans le cloud, ce qui vous permet d’enregistrer les jeux que vous ne voulez pas manquer. Quel que soit votre sport, FuboTV a probablement du contenu pour vous.Passe de la Ligue NBA: Si vous aimez uniquement le basketball, NBA League Pass est un excellent service de streaming. Il vous permet de regarder les matchs de la NBA en direct ou à la demande. Vous pouvez également accéder à NBA TV, de sorte que vous pouvez regarder des émissions populaires comme Inside the NBA avec Charles Barkley, Shaquille O’Neal et le reste du gang. Vous avez le choix entre différents plans en fonction de choses comme si vous voulez regarder tous les matchs ou seulement ceux joués par votre équipe préférée.

Amazon Prime Video: le meilleur service de diffusion en continu

Cette catégorie ne concerne pas le service de streaming le moins cher du marché, mais celui qui vous en donne le plus pour votre argent. Sans aucun doute, ce titre va à Amazon Prime Video, mais seulement si vous achetez régulièrement sur Amazon.

Prime Video fait partie de l’abonnement Prime d’Amazon qui vous donne accès à une tonne de services. En plus de Prime Video qui contient de superbes originaux ainsi que de nombreux films et émissions de qualité, vous bénéficiez également d’une livraison gratuite sur la plupart des commandes, d’un accès au service de streaming Prime Music, d’un stockage de photos illimité, etc.

Lire la suite: Les 16 meilleures séries originales sur Amazon Prime Video

Tout cela ne vous coûtera que 12,99 $ par mois ou 119 $ par an si vous payez à l’avance. Vous pouvez obtenir Prime Video en tant que service autonome pour 8,99 $, mais nous pensons que l’abonnement Prime complet est une bien meilleure valeur.

Prix: 12,99 $ par moisQualité du streaming: Jusqu’à 4KFlux simultanés: 3Essai gratuit: 30 joursAussi bon pour: Originaux et filmsAlternatives à considérerEnsemble Disney Plus: Le forfait comprend un abonnement à Disney Plus, Hulu (plan financé par la publicité) et ESPN Plus. Cela vous donne accès à une tonne de contenu pour toute la famille: films, émissions, dessins animés, sports, etc. Le forfait Disney Plus vous coûtera 12,99 $ par mois, ce qui vous permettra d’économiser 6 $ par rapport à l’inscription aux trois services individuellement.Hulu (avec annonces): Si vous souhaitez vous abonner à un service de streaming populaire à moindre coût, Hulu est là pour vous. Son forfait de base qui contient des annonces vous coûtera seulement 5,99 $ par mois et vous donnera accès au même contenu que le forfait le plus cher de l’entreprise qui ne contient pas de publicité. Bien sûr, les publicités sont nulles, mais c’est le prix à payer pour économiser de l’argent.

CuriosityStream: Meilleur service de streaming pour les documentaires

CuriosityStream propose des milliers de documentaires exclusifs et sous licence sur différents sujets tels que l’histoire, la science et la technologie. Il a été fondé par John Hendricks, qui a également fondé le célèbre réseau de télévision par câble Discovery Channel à l’époque.

Il y a beaucoup de grands documentaires à regarder sur le service. Il s’agit notamment de The History of Home qui retrace l’évolution des abris pour humains, The Story of Maths qui examine l’histoire des mathématiques, et bien d’autres.

Le service est bon marché, du moins par rapport à Netflix et HBO Max, et peut être essayé gratuitement pendant sept jours. Cependant, l’essai gratuit n’est disponible que si vous vous inscrivez au service via une chaîne sur Amazon Prime Video ou la chaîne Roku. Vous ne bénéficierez pas d’un essai gratuit lors de votre inscription via le site Web de CuriosityStream.

Prix: 2,99 $ par moisQualité du streaming: Jusqu’à 4KFlux simultanés: IllimitéEssai gratuit: Sept joursAussi bon pour: /Alternatives à considérer

Plus ou moins chaque service de streaming populaire propose une sélection de documentaires, bien que certains en offrent plus dans ce domaine que d’autres. En plus de CuriosityStream, les deux alternatives que nous recommandons sont le Smithsonian Channel Plus et Netflix, sur lesquels vous pouvez en savoir plus ci-dessous.

Smithsonian Channel Plus: Vous obtenez des tonnes de documentaires divertissants avec ce service, notamment Mighty Trains, Epic Warrior Women et bien d’autres. Il est relativement abordable à 4,99 $ par mois et prend en charge le streaming 4K. Un essai gratuit de sept jours est également disponible.Netflix: Il est idéal pour les originaux et propose une vaste sélection d’émissions et de films. En outre, il propose également une large sélection de documentaires, vous assurant ainsi de toujours trouver quelque chose à regarder. Quelques documentaires qui méritent d’être soulignés incluent Making a Murderer, Casting JonBenet et Icarus, bien qu’il y en ait beaucoup d’autres parmi lesquels choisir.

Nouveaux services de streaming de niche que vous devriez connaître

Les services de streaming énumérés ci-dessus sont les plus importants et les plus populaires, mais il en existe de nombreux autres. Nous nous concentrerons sur les plus petits dont vous n’avez peut-être pas entendu parler dans cette section, ainsi que sur quelques nouveaux qui ont été publiés au cours de la dernière année, à l’exclusion des nouveaux services comme Disney Plus et HBO Max qui sont déjà répertoriés ci-dessus.

Apple TV Plus: Apple a lancé son service de streaming vidéo en novembre 2019. Puisqu’il est relativement nouveau, Apple TV Plus n’a pas autant d’originaux (ou de contenu en général) que Netflix, Hulu et d’autres géants de l’industrie. Mais il y a encore plusieurs excellents films et émissions disponibles, dont vous pouvez consulter le meilleur dans notre article dédié ici. Le service est également abordable, à seulement 4,99 $ par mois. Et si vous achetez un nouveau produit Apple, vous bénéficiez d’un abonnement gratuit d’un an.

Paon: Lancé en juillet de cette année, Peacock est un nouveau service de streaming géré par NBCUniversal. Il abrite des émissions classiques et récentes des divers réseaux de diffusion et de câble de NBCUniversal, ainsi que des films d’Universal Pictures, Dreamworks Animation et Focus Features. En outre, Peacock prévoit de lancer un certain nombre de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films exclusifs pour le service, qui comprendront le redémarrage de propriétés bien connues. Le service commence à 4,99 $ par mois. Un plan gratuit est également disponible, mais il n’offre pas tout le contenu que vous obtenez lorsque vous payez.

Quibi: Ce service de streaming vidéo est disponible depuis avril et a beaucoup à offrir. Ce qui le rend spécial, c’est qu’il n’est disponible que sur les appareils mobiles, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l’utiliser sur votre PC, téléviseur ou console de jeu. Ce qui est également intéressant, c’est que l’application vous permet de regarder n’importe laquelle de ses émissions en mode paysage ou en mode portrait, remplissant tout l’écran dans les deux cas. Quibi a été lancé avec plus de 50 émissions d’actualités scénarisées, non scénarisées et quotidiennes à diffuser, et d’autres seront ajoutées dans un proche avenir. Le prix commence à 4,99 $ par mois (avec publicités).

Acorn TV: Si vous aimez la programmation britannique, Acorn TV est fait pour vous. Il abrite un certain nombre d’émissions et de films britanniques, notamment Midsomer Murders, George Gently et Doc Martin, entre autres. Des contenus sont également disponibles en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et dans quelques autres pays. Un abonnement mensuel vous coûtera 5,99 $, mais vous pouvez obtenir une réduction si vous payez d’avance pendant un an. Un essai gratuit de 30 jours est également disponible. Vous pouvez donc tester le service avant de vous séparer de votre argent.

Frémir: Ce service de streaming est destiné aux fans du genre d’horreur. Il contient une tonne de films d’horreur et d’émissions de télévision classiques, obscurs, indépendants et plus récents. Il propose également une liste restreinte mais croissante de films et de séries télévisées exclusifs. Cela inclut le Creepshow récemment lancé, la nouvelle série basée vaguement sur le film d’anthologie de 1982 écrit par Stephen King et réalisé par George Romero. Shudder est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada et vous coûtera 5,99 $ par mois.

Sundance maintenant: Pour 6,99 $ par mois, Sundance Now vous donne accès à de nombreux drames, comédies et séries policières originales et exclusives. Parmi les contenus à souligner, citons le passionnant McMafia et le documentaire sur le maître d’échecs Magnus Carlsen, entre autres. Quel que soit votre genre, vous trouverez quelque chose à regarder sur Sundance Now. Vous pouvez également essayer le service gratuitement pendant sept jours, puis opter pour un abonnement annuel qui vous fera économiser quelques dollars.

BritBox: Semblable à Acorn TV, BritBox se concentre sur la programmation britannique. Vous avez le choix entre de nombreuses émissions, notamment les populaires EastEnders, MI-5 et The Victim. Créé par la BBC et ITV, le service se vante d’avoir la plus grande collection de télévision britannique dans le monde du streaming. Il coûte 6,99 $ par mois et peut être utilisé gratuitement pendant les sept premiers jours.

Fandor: Celui-ci est pour tous les cinéphiles. Fandor abrite plus de 4000 films de différents genres, notamment la comédie, le crime, le drame, etc. Il existe une large sélection de films internationaux, que vous pouvez trier par pays. La société est très généreuse en ce qui concerne son modèle de revenus, en donnant une part de 50% aux ayants droit des films. Un abonnement mensuel coûte 5,99 $, mais il existe également un forfait annuel qui vous fera économiser de l’argent.

Les 5 meilleurs services de streaming vidéo gratuits

Si vous ne souhaitez pas payer d’abonnement mensuel pour un service de streaming vidéo, vous serez heureux d’apprendre que quelques-uns sont disponibles gratuitement. L’un d’eux est Peacock, que j’ai déjà mentionné dans la section précédente, tandis que cinq autres excellentes options sont répertoriées ci-dessous. Ils n’offrent pas autant de contenu que Netflix, Hulu et d’autres géants de l’industrie, mais il y a encore beaucoup à regarder.

Crépiter: Ce service de streaming gratuit comprend des classiques cultes, des films hollywoodiens acclamés par la critique et des émissions de télévision populaires. Ceux-ci incluent le Stolen bourré d’action avec Nicholas Cage et l’hilarant 3rd Rock From The Sun, entre autres. Il est financé par la publicité, ce qui signifie que vous devrez généralement assister à une publicité de 30 secondes avant le début de votre film ou de votre émission, suivie de trois annonces supplémentaires pour les émissions et de neuf pour les films de plus d’une heure et demie.

IMDBtv: Propriété d’Amazon, IMDBtv possède une impressionnante bibliothèque de films qui incluent Eat, Pray, Love avec Julia Roberts, Ali qui montre la biographie de l’un des plus grands boxeurs de l’histoire et There’s Something About Mary qui vous fera sûrement rire. De nombreuses émissions de télévision sont également disponibles, notamment Mad Men, White Collar et Psych, pour n’en nommer que quelques-unes. C’est un excellent service, mais il n’est pas disponible dans le monde entier.

Tubi: Sans doute l’un des services de streaming de films gratuits de la plus haute qualité disponible, Tubi ne vous décevra pas. Quelques faits saillants à mentionner incluent Magic Mike XXL, Southpaw et Cradle 2 the Grave. Le contenu est disponible dans tous les grands genres, notamment l’action, la comédie et la romance. Il existe même une catégorie nommée « Pas sur Netflix » qui comprend des films même pas le service de streaming vidéo le plus populaire. Il y a plus de 20 000 films et émissions de télévision sur la plate-forme, qui sont financés par la publicité.

Pluto TV: Pluto TV dispose d’une section où vous pouvez diffuser du contenu à la demande, mais il propose également plus de 250 chaînes que vous pouvez syntoniser pour regarder à des heures précédemment programmées. Naturellement, cela présente quelques inconvénients, mais si vous recherchez un remplacement gratuit pour votre service de câble existant, Pluto TV est là pour vous. Vous pouvez regarder la couverture des nouvelles en direct à partir de plusieurs points de vente. Il existe également des chaînes pour les amateurs de sport, les enfants et le public hispanophone. La meilleure partie est que vous n’avez même pas besoin de créer un compte pour commencer.

Vudu: Mieux connu en tant que marché numérique pour l’achat ou la location de films et d’émissions de télévision, Vudu vous donne également accès à de nombreux contenus gratuits. Il existe plus de 10 000 films et épisodes télévisés disponibles qui sont soutenus par des publicités. Beaucoup d’entre eux sont plus âgés, mais ils valent toujours la peine d’être visionnés. Ils incluent des gemmes comme Roseanne, Hell’s Kitchen, Scary Movie et bien d’autres. Vous n’avez pas à dépenser un centime lorsque vous utilisez Vudu, mais vous devez créer un compte pour accéder à son contenu.

Ce sont les cinq meilleurs services de streaming vidéo gratuits que nous recommandons, en plus du Peacock déjà mentionné. Il y en a quelques autres qui valent votre temps, que vous pouvez tous consulter dans notre article dédié ici.

Avez-vous besoin d’un VPN pour le streaming?

Les services de streaming vidéo offrent un contenu différent dans différentes régions en raison des droits de licence. Par exemple, Netflix offre une bibliothèque de films et d’émissions beaucoup plus grande aux utilisateurs aux États-Unis qu’à ceux basés dans la plupart des autres pays. La différence dans la quantité de contenu disponible est énorme dans certains cas.

Voici où un VPN entre en jeu. En l’utilisant, vous pouvez accéder à beaucoup plus de contenu sur des services de streaming comme Netflix. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter en ligne à l’aide d’un VPN américain, ce qui fera croire au site Web de Netflix que vous êtes réellement basé aux États-Unis. Le résultat est que vous aurez la possibilité de regarder les mêmes films et émissions que les utilisateurs résidant aux États-Unis.

Un autre exemple est un service de streaming qui n’est pas disponible dans votre pays. Par exemple, si vous vivez en dehors des États-Unis et que vous souhaitez accéder à un service comme IMDBtv qui n’est disponible que dans les États, vous devrez utiliser un VPN américain. Un VPN est donc vraiment utile dans de nombreux cas, même s’il n’est pas vraiment nécessaire pour le streaming.

Lisez aussi: VPN pour Netflix – quelles sont vos meilleures options?

Bien qu’un VPN pour le streaming soit utile, il y a quelques inconvénients que vous devez connaître. Le premier est que cela coûte de l’argent. Des logiciels gratuits sont disponibles, mais nous ne le recommandons généralement pas, en particulier en ce qui concerne la diffusion en continu. Ensuite, il y a le fait que l’utilisation d’un VPN a des conséquences néfastes sur votre vitesse Internet, ce qui peut ou non être un gros problème en fonction de l’ampleur de la baisse.

Le plus gros inconvénient des VPN pour le streaming est que des services comme Netflix et d’autres n’aiment pas lorsque vous les utilisez. Ils travaillent dur pour en bloquer le plus grand nombre possible, donc un VPN qui fonctionne aujourd’hui pour le service de streaming de votre choix peut ne pas fonctionner demain.

Au cas où les inconvénients ne vous détourneraient pas, nous vous recommandons l’un des trois VPN ci-dessous. Tous sont dotés de fonctionnalités, ont une politique de non-journalisation et offrent de grandes vitesses.

Quel est le meilleur appareil de streaming pour mes besoins?

Vous pouvez regarder Netflix et d’autres services de streaming sur votre smartphone, tablette, PC, ordinateur portable, Smart TV et Chromebook. Mais si vous souhaitez le regarder sur votre téléviseur habituel, vous aurez besoin d’un appareil de diffusion en continu.

Il y en a plusieurs disponibles, les meilleurs que vous pouvez consulter dans notre article ici. Cependant, les trois que nous voulons souligner ici sont le Google Chromecast Ultra, l’Amazon Fire TV Stick et le Roku Streaming Stick Plus.

Le Chromecast Ultra de Google vous permet de diffuser du contenu 4K directement depuis une application de diffusion en continu sur votre téléviseur. L’appareil lui-même n’a pas d’interface, il est donc indispensable de l’utiliser avec votre téléphone. Son principal inconvénient est que vous ne pouvez pas l’utiliser avec un VPN.

Le Fire TV Stick d’Amazon possède une interface et n’a pas besoin d’être associé à un téléphone pour fonctionner. Il est livré avec une télécommande, ce qui le rend facile à utiliser. Il fonctionne également avec les VPN qui ont une application pour la plate-forme, comme NordVPN. Cet appareil est particulièrement adapté à ceux qui sont abonnés à Prime Video.

Le Roku Streaming Stick Plus a plus en commun avec le Fire TV Stick que le Chromecast, car il dispose d’une interface utilisateur et n’a pas besoin d’être associé à un téléphone pour fonctionner. Il prend en charge le streaming jusqu’à 4K et dispose d’un récepteur Wi-Fi plus avancé que les modèles Roku moins chers. Cela signifie qu’il a jusqu’à quatre fois la portée sans fil.

Alternativement, vous pouvez également utiliser une console de jeu comme la PlayStation 4 ou la Xbox One.

Questions fréquemment posées

Q: Pourquoi les services de streaming vidéo sont-ils si populaires?

UNE: Parce que, contrairement à la télévision par câble, ils vous permettent de regarder ce que vous voulez, quand vous le voulez et où vous le souhaitez. Il n’y a pas non plus d’annonces dans la plupart des cas, bien que cela dépende du service.

Q: Quel service de streaming a le plus d’abonnés?

UNE: Netflix est le plus grand service de streaming vidéo premium au monde, comptant environ 193 millions d’abonnés dans le monde en juillet 2020.

Q: Les services de streaming offrent-ils le même contenu dans toutes les régions?

UNE: Cela dépend du service, mais la réponse est généralement non. Netflix et Amazon Prime Video, par exemple, proposent une sélection différente de films et d’émissions dans différents pays en raison des droits de licence. Les utilisateurs aux États-Unis ont généralement le plus grand choix de contenu disponible.

Q: Tous les services de streaming sont-ils disponibles dans le monde?

UNE: Les services de streaming ne sont pas disponibles dans tous les pays du monde, bien que Netflix, Prime Video et HBO soient présents dans de nombreux pays d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et d’Afrique. D’autres, comme Hulu, par exemple, ne sont disponibles qu’aux États-Unis.

Q: Dois-je signer un contrat pour utiliser un service de streaming comme Netflix?

UNE: Non, non. Vous pouvez annuler votre abonnement à n’importe quel service de streaming quand vous le souhaitez. Vous n’êtes pas bloqué dans un contrat pour une période de temps spécifique, comme avec les opérateurs de téléphonie mobile.

Q: Lorsque j’annule un abonnement à un service de streaming, est-ce que j’y perds immédiatement l’accès?

UNE: Non, pas d’habitude. Vous perdez l’accès à la fin de votre cycle de facturation. So if you signed up on August 15th and you cancel your subscription on September 2nd, you’ll still have access to the service until September 15th.

Q: Can I watch Netflix and other video streaming services on a TV?

UNE: It’s possible, but you may need additional hardware. If you have an Android smart TV, you can download the app of the service you use and start watching it. You can do the same if you have a gaming console and the app is available for it. Alternatively, you can use a streaming device like the Chromecast, Roku, or Fire TV Stick.

More coverage

Help readers out

Share your thoughts with other readers on which streaming service is the best, whether or not you use a VPN for streaming, and more.

Loading poll Loading poll Loading poll Loading poll Loading poll