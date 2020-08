Amazon a récemment annoncé une nouvelle mise à niveau de son service de streaming musical pour tous les audiophiles. Et pour une durée limitée, vous pouvez obtenir gratuitement Amazon Music HD avec la meilleure qualité audio en streaming. L’essai de 90 jours pour les nouveaux utilisateurs vous permet d’économiser 45 $ par rapport au paiement mensuel pendant cette durée afin que vous puissiez l’essayer vous-même sans dépenser un centime. Si vous l’aimez, vous pouvez continuer à vous abonner à 14,99 $ par mois (ou 12,99 $ si vous avez Amazon Prime). Sinon, vous pouvez annuler à tout moment, donc il n’y a aucun risque à essayer.

Le service HD d’Amazon promet plus du double du débit binaire des services de streaming standard et des millions de chansons jusqu’à 10 fois le débit binaire. L’audio haute définition sera sans perte avec un débit allant jusqu’à 850 kbps, contre 320 kbps sur les services non HD. Pour les chansons en Ultra HD, vous obtiendrez des débits allant jusqu’à 3730 kbps.

Le service est suffisamment puissant pour qu’Amazon recommande principalement des équipements modernes pour l’écouter. Par exemple, vous voudrez des vitesses de données de 1,5 Mbps ou plus (ce qui signifie que vous voudrez au moins être sur LTE si ce n’est un réseau Wi-Fi puissant) pour écouter votre nouvelle musique. Vous aurez également besoin d’un appareil mobile et d’un casque capable de prendre en charge les fréquences 16 bits / 44,1 kHz. Ce n’est pas trop extrême puisque le premier iPhone à prendre en charge était l’iPhone 5S, vous êtes donc probablement d’accord avec le téléphone que vous avez déjà. Amazon Music HD fonctionne également très bien avec Amazon Echo Studio et d’autres systèmes de haut-parleurs haut de gamme.

Vous pouvez être déchiré entre différents services de diffusion de musique haute fidélité, nous avons donc comparé Amazon Musc HD et Tidal, deux des services les plus populaires, pour vous aider. Bien sûr, le meilleur moyen de savoir quel service de streaming est fait pour vous est de profiter de l’essai gratuit et de laisser vos oreilles le découvrir pour vous.

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez bénéficier du même essai gratuit d’Amazon Music HD de 90 jours ici.