La plupart des gens veulent donner à nos iPhones la protection qu’ils méritent. Selon votre utilisation, cela peut être aussi simple qu’un étui de pare-chocs caoutchouté, ou il peut s’agir d’une armure complète. Si vous recherchez un étui élégant avec une sensation luxueuse, Vaja pourrait avoir celui que vous recherchez. Prenons l’étui Vaja Grip pour iPhone, que j’utilise depuis plusieurs semaines sur mon iPhone SE de 2e génération.

Élégance et simplicité se rencontrent dans cette coque iPhone

Je ne suis pas vraiment un nouveau venu à Vaja. Il y a plusieurs années, j’ai utilisé le Vaja Wallet Agenda LP riche en fonctionnalités sur mon iPhone 7. J’étais ravi d’essayer le Grip sur mon iPhone. J’avais également utilisé le Grip sur mon iPad Pro et je l’ai trouvé un excellent moyen de protéger mon investissement. J’adore aussi l’aspect et la sensation du cuir texturé que Vaja utilise. Ce fabricant de boîtiers argentin sait choisir le meilleur cuir et le travailler à merveille.

L’étui Vaja Grip pour iPhone n’a peut-être pas toutes les cloches et les sifflets des étuis portefeuille plus sophistiqués, mais il offre une élégance simple à votre appareil qui donne à votre iPhone un aspect élégant, que ce soit dans votre main ou assis sur un bureau ou une table basse.

L’étui Vaja Grip pour iPhone offre une excellente protection

J’utilise le Vaja Cases Grip pour un iPhone SE, mais la protection fournie par ce modèle fonctionnera sur n’importe quel appareil iOS. Le Grip est disponible pour presque tous les modèles actuels d’iPhone et d’iPad et offre une protection contre les rayures et les chocs. Vous ne perdez pas l’accès facile au port Lightning ou aux boutons latéraux comme cela se produit dans certains cas.

Le cadre en polycarbonate protégera votre téléphone des chocs et des chutes courtes. L’étui offre une couverture dans les quatre coins, donc plus de ces entailles ou rayures gênantes qui se produisent lorsque votre iPhone se heurte à vos clés ou à d’autres objets dans vos poches.

Une grande encoche au bas du boîtier offre suffisamment d’espace pour connecter n’importe quel câble ou adaptateur au port Lightning. Les haut-parleurs et les microphones sont également bien exposés, de sorte que vous pouvez toujours lire de la musique ou d’autres sons, ou utiliser la fonction haut-parleur de votre iPhone. Un cadre de caméra noir mat permet une meilleure prise de vue à l’aide de votre flash.

Enfin, si vous aimez charger votre appareil sans fil, vous serez heureux de noter que l’étui Vaja Grip pour iPhone prend entièrement en charge le chargement Qi sur des appareils compatibles comme le mien.

Une variété de choix de cuir

Mon étui est venu dans un magnifique cuir flotteur marron à l’extérieur et un cuir souple Caterina à l’intérieur de l’étui. Vaja propose également l’étui en cuir Veg-Tan Bridge, et chaque option est disponible dans une variété de couleurs.

Compagnie: Vaja

Liste des prix: 79,00

Évaluation:

Produit exceptionnel. Obtenez le maintenant!

Avantages:

Une protection élégante mais simple pour votre appareil iOS

Cadre en polycarbonate dur avec un cuir de première qualité magnifique à l’intérieur et à l’extérieur

Grandes découpes pour vos boutons latéraux, le port Lightning, les haut-parleurs et le microphone

Les inconvénients:

Options de couleurs limitées pour le moment, car la plupart sont épuisées