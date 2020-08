Sony aurait révélé la date de sortie et le prix de la PS5 lors de sa prochaine conférence de presse, qui pourrait avoir lieu fin août ou début septembre.

Le prochain événement de presse PS5 sera censé livrer d’autres annonces importantes, notamment des informations sur la rétrocompatibilité, des jeux exclusifs et un démontage de la PlayStation 5.

Microsoft devrait déjà faire sensation avec son propre événement Xbox ce mois-ci, où la console Xbox Series S moins chère tomberait.

Les événements PlayStation 5 de Sony ont été moins que passionnants, et le nouveau coronavirus est à blâmer pour cela. Jusqu’à présent, Sony n’a pas pu organiser de conférence de presse en personne, et celles qui ont été diffusées en ligne n’étaient pas si intéressantes. Sony a pris son temps avec la révélation du design de la PS5, qui est intervenue à la fin d’une présentation axée sur les jeux il y a quelques mois. L’état de jeu de la semaine dernière ne prévoyait aucune surprise pour les fans. Sony n’a pas introduit de détails sur le prix ou la date de sortie de la PS5, comme certains d’entre vous l’avaient peut-être espéré, en respectant le script prédéterminé. Mais l’événement PS5 que vous attendiez est censé arriver très bientôt, selon quelques fuites. Jusqu’à présent, les initiés se sont trompés sur les révélations de la PS5, ces affirmations doivent donc être prises avec la prudence appropriée. Mais Sony et Microsoft manquent tous les deux de temps. Nous nous rapprochons de plus en plus de la fenêtre de lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, de sorte que les deux sociétés devront nous dire au plus tôt quand ces appareils seront lancés et combien ils coûteront.

Un leaker dit que le prochain événement PS5 comprendra un démontage de la console, ainsi que des informations sur la rétrocompatibilité, la date de sortie et le prix. Selon cette personne, les informations devaient être diffusées début août, mais Sony aurait attendu que Microsoft révèle sa main. L’événement PS5 est prévu pour fin août ou début septembre.

PlayStation prépare un spectacle pour faire un démontage, des informations sur la Colombie-Britannique, plus d’exclusivités, la date de sortie et le prix. Il était censé être montré début août. Mais sera montré après que la Xbox ait montré sa main en premier, de fin août à début septembre. – Tidux (@Tidux) 10 août 2020

Un autre leaker a publié un teaser suggérant que Sony pourrait organiser un événement dans les semaines à venir. Encore une fois, rien n’est confirmé pour le moment. NotebookCheck souligne que ces deux fuites ont fait des prédictions incorrectes sur la PS5 dans le passé.

Ce que les fans de @Playstation attendent Que va-t-il se passer https://t.co/zVX6sqQ6L7

_ 😅 À confirmer pic.twitter.com/SUmeTqyVQQ – Roberto Serrano ‘(@ geronimo_73) 8 août 2020

La pandémie COVID-19 est toujours hors de contrôle, donc Sony ne peut pas organiser de conférence de presse en personne. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’annoncer les parties intéressées bien avant l’événement pour qu’elles puissent gérer la logistique du voyage et de l’hébergement. C’est pourquoi Sony peut se permettre de faire preuve de souplesse quant à la date de cet événement majeur de révélation de la PS5. Et pourquoi les fuites sont susceptibles d’être fausses.

Le plus fiable Jeff Grubb a commenté sur Twitter que le mois d’août allait être «une sorte de mois Xbox», suggérant que l’événement PS5 pourrait devoir attendre.

Comme je l’ai dit, ça va être une sorte de mois Xbox. Il a déjà fait l’annonce de xCloud, et Phil s’est déjà présenté sur le Samsung Galaxy. Devrait toujours s’attendre à en savoir plus sur la Xbox Series S et encore une autre grande raison d’obtenir Game Pass dans les 2 à 3 prochaines semaines. https://t.co/Vc9c0HSix0 – grubbsnax est de retour (@JeffGrubb) 10 août 2020

Microsoft a fait quelques pas notables ce mois-ci. La société a annoncé la prise en charge de xCloud pour le Galaxy Note 20 il y a quelques jours, tout comme les rumeurs de Note l’avaient annoncé. Il a lancé la diffusion de jeux sur Android cette semaine, et il se prépare pour un événement Xbox où il dévoilera soi-disant la console Xbox Series X plus abordable qui continue de faire des fuites. On ne sait pas si Microsoft révélera les détails de prix pour l’une des nouvelles consoles Xbox, car la société chercherait à les prix en dessous de ce que Sony facturera pour ses deux saveurs PS5.

