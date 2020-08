On peut enfin annoncer officiellement que le smartphone LG G7 reçu la mise à jour Android 10. Le nouveau firmware est distribué en Italie à ces heures et apporte avec lui les correctifs de sécurité pour le mois de juillet.

Le colis, pesant environ 1,6 Go, est arrivé un peu en retard par rapport à la mise à jour de l’année dernière, mais il s’agit de la deuxième mise à niveau du système d’exploitation pour un smartphone lancé par LG au début de l’été 2018. Découvrons tous les détails ensemble.

LG G7 a enfin reçu la mise à jour vers Android 10

LG a officiellement annoncé la sortie de la mise à jour actuellement disponible pour les variantes sans marque et Vodafone. La nouvelle interface UX 9.0 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment Nouveaux gestes pour revenir à l’accueil, à l’écran précédent et à la liste des applications récemment utilisées, le Mode nuit optimisation active et de contenu lorsqu’il y a peu de lumière.

La nouvelle continue avec le Mode bureau pour connecter votre smartphone à un moniteur ou un téléviseur via un adaptateur HDMI et accéder aux applications via la souris et le clavier Bluetooth, un nouveau Fonction de bien-être numérique d’avoir la maîtrise du temps à consacrer au smartphone, en le limitant si nécessaire, et en favorisant une utilisation plus consciente de l’appareil.

Enfin aussi l’interface de la caméra a été renouvelée, est désormais plus simple et plus intuitif et permet d’utiliser des gestes pour passer d’une fonction à une autre et une nouvelle fenêtre pop-up ce qui vous permet de minimiser les applications pour mieux gérer le multitâche. Pour mettre à jour votre appareil, allez dans les paramètres de votre LG G7.