L’entreprise bien connue LG a récemment officialisé un nouveau téléphone économique de la série K pour le marché américain, le nouveau LG K31. D’un point de vue esthétique, cet appareil rappelle vaguement le dernier LG G8 mais visiblement la fiche technique est nettement inférieure.

LG K31 officiel: voici les caractéristiques techniques

Comme déjà mentionné, le design de ce nouveau terminal rappelle très bien le dernier LG G8. La face avant de l’appareil est en effet caractérisée par un petit Écran LCD IPS avec une diagonale de 5,7 pouces avec une résolution HD + et avec une encoche centrale. Les bords latéraux et supérieurs semblent symétriques l’un par rapport à l’autre, tandis que celui du bas est légèrement plus épais.

À l’arrière de l’appareil, nous trouvons à la place deux caméras placé horizontalement dans une zone noire accompagnée d’un flashLED et sous les capteurs photographiques se trouve un capteur biométrique pour la reconnaissance d’empreintes digitales. Plus précisément, il existe un capteur primaire de 13 mégapixels accompagné d’un deuxième capteur grand angle de 5 mégapixels et d’une ouverture de 120 degrés.

La couverture arrière est en plastique et abrite une batterie de 3000 mAh à l’intérieur. Les performances sont celles d’un smartphone bas de gamme, car il contient le SoC MediaTek Helio P22 avec des réductions de mémoire égales à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne extensible via carte microSD. Enfin, le logiciel installé à bord est Android 10 et la prise audio et la clé dédiée à l’assistant vocal Google ne manquent pas.

Le nouveau LG K31 est déjà disponible à l’achat aux États-Unis à un prix de vente de 150 $, soit environ 127 € à l’échange.