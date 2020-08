La NASA a alimenté les batteries de son hélicoptère sur Mars pour la première fois lors de son voyage sur la planète rouge.

L’avion prouvera que le vol propulsé sur Mars est possible, en supposant que tout se passe comme prévu.

Les futures missions sur Mars pourraient inclure des drones capables de parcourir d’énormes distances en peu de temps.

La mission Mars 2020 de la NASA vient tout juste de démarrer avec le lancement du rover Perseverance et de l’hélicoptère Mars Ingenuity, mais le long voyage vers la planète rouge signifie que le personnel de la mission peut effectuer toutes les vérifications nécessaires avant que le matériel n’atterrisse. Comme l’explique le Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un nouveau billet de blog, l’hélicoptère Ingenuity vient de recevoir ses batteries chargées dans l’espace pour la première fois, ce qui est un gros problème.

Selon le JPL, les batteries de l’hélicoptère doivent être conservées dans le meilleur état de santé possible, et une petite charge est apparemment la meilleure pour les longs trajets dans l’espace.

«Au cours des huit heures de fonctionnement, les performances des six batteries lithium-ion du giravion ont été analysées, l’équipe portant leur niveau de charge à 35%», explique JPL. «Le projet a déterminé qu’un état de charge faible est optimal pour la santé de la batterie pendant la croisière vers Mars.»

C’est assez intéressant en soi – vous n’auriez peut-être pas deviné qu’un état de charge faible est en quelque sorte meilleur pour une batterie volant dans les conditions froides de l’espace – mais c’est aussi une grande réussite, et il y en a beaucoup d’autres à venir.

« Cette activité de charge montre que nous avons survécu au lancement et que jusqu’à présent nous pouvons gérer l’environnement difficile de l’espace interplanétaire », a déclaré MiMi Aung, chef de projet pour l’hélicoptère, dans un communiqué. «Nous avons beaucoup plus de premières à faire avant de pouvoir tenter le premier vol d’essai expérimental sur une autre planète, mais pour le moment, nous nous sentons tous très bien pour l’avenir.

À l’heure actuelle, l’hélicoptère est attaché au ventre du rover Perseverance beaucoup plus grand. Une fois que le rover atterrit sur Mars, l’hélicoptère sera déployé et, en supposant que tout se passe bien, il deviendra le premier avion à voler sur une autre planète. C’est une réalisation ridiculement incroyable et que la NASA a hâte de cocher dans sa liste de réalisations.

L’hélicoptère n’est équipé d’aucun équipement scientifique, il ne se rendra donc pas dans de nouveaux endroits sur la surface martienne à la recherche de quoi que ce soit en particulier. Ce qu’il fera, cependant, c’est prouver que le vol propulsé sur Mars est possible, et cela pourrait servir d’inspiration pour une future mission qui pourrait inclure des drones capables de parcourir d’énormes distances et de mener des recherches scientifiques en cours de route.

Les rovers comme Perseverance sont incroyablement puissants dans leur capacité à conduire la science, mais ils sont également plutôt lents. Un hélicoptère ou un autre avion ressemblant à un drone pourrait explorer d’immenses zones de Mars dans un délai beaucoup plus court, et l’hélicoptère de Mars aidera à prouver qu’une telle chose est possible.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la RV, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.