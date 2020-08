L’intelligence artificielle est devenue le nouveau pari, avec lequel les marques cherchent à innover sur le marché avec des propositions technologiques originales.

Netflix mise également sur la génération de plateformes à intelligence artificielle.

Écouter de la musique devient une expérience ludique avec de nouveaux paris.

La demande d’expériences augmente sur le marché du contenu et les plates-formes de streaming pour la musique et la vidéo injectent une technologie d’intelligence artificielle pour rendre la permanence des utilisateurs sur leurs plates-formes plus amusante.

Dans le cadre de cette expérience, le cas de Spotify semble répondre à la nouvelle demande des consommateurs, il cherche à aller au-delà d’un simple catalogue de contenu et dans le cas de Netflix, il cherche à ce que la plateforme comprenne ses besoins et en retour obtienne des recommandations de que voir.

En ce qui concerne Spotify, le catalogue statique auquel la plate-forme était habituée change et avec lui la façon dont la musique est consommée via cette plate-forme.

La nouvelle expérience Spotify

Spotify a développé une intelligence artificielle The Weeknd, qui cherche à offrir une expérience immersive «Alone with Me».

L’expérience consiste à expérimenter avec l’intelligence artificielle l’album After Hours que The Weeknd a sorti, avec une expérience qu’il a baptisée « Alone with me », qui est un microsite qui se nourrit de données utilisateur, afin qu’il puisse maintenir une conversation avec l’artiste The Weeknd.

