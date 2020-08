Le décret présidentiel de Trump interdisant aux entreprises américaines d’avoir une relation commerciale avec WeChat a de nombreuses ramifications, et l’analyste Ming-Chi Kuo craint que les ventes d’iPhone ne soient importantes.

Si la commande est entièrement mise en œuvre, WeChat sera supprimé de l’App Store dans le monde entier. WeChat est une application d’une importance cruciale pour le marché chinois et si elle n’est plus disponible sur iOS, les ventes d’iPhone pourraient baisser de 30%.

WeChat est plus qu’une simple plateforme de messagerie pour les utilisateurs chinois. Il couvre les paiements, les réseaux sociaux, les actualités, les achats en ligne et bien plus encore. WeChat est souvent décrit comme un «système d’exploitation à l’intérieur du système d’exploitation» en raison du nombre de fonctionnalités différentes qu’il contient.

Au fur et à mesure que la commande est rédigée, elle interdit toutes les transactions entre les entreprises américaines et WeChat. Cela signifierait qu’Apple devrait supprimer l’application de l’App Store dans tous les territoires dans un délai de 45 jours, car Apple ne serait plus autorisé à avoir une relation contractuelle avec WeChat. Cependant, beaucoup s’attendent à ce que l’administration affaiblisse les conditions d’ici là.

Si le décret est clarifié pour n’obliger qu’Apple à supprimer WeChat de l’App Store aux États-Unis, l’impact est beaucoup moins grave. Dans cette éventualité, Kuo prédit une baisse des ventes d’iPhone de 3 à 6%.

La semaine dernière, la nouvelle a également annoncé que le président obligeait la société chinoise de médias sociaux TikTok à céder ses activités aux États-Unis. On pense actuellement que Microsoft et d’autres sont en négociation pour un accord d’une valeur potentielle de dizaines de milliards de dollars.

