Une équipe de scientifiques de l’University College London a découvert un moyen d’augmenter considérablement les taux de transfert de données sur les câbles à fibre optique.

La nouvelle découverte, si elle est mise en œuvre, pourrait considérablement augmenter la bande passante des réseaux de backhaul et, en fin de compte, les vitesses Internet dans les foyers, menant à de nouvelles et améliorées offres de haut débit ultra-rapides.

L’équipe de recherche dirigée par le Dr Lidia Galdino a réussi à transférer des données «dans une plus grande gamme de couleurs» que celle habituellement utilisée dans les câbles à fibres optiques pour augmenter considérablement les taux de transfert de données. Selon les scientifiques, ils ont atteint une vitesse record de 178,08 térabits par seconde (Tbps) sur une boucle de fibre optique monomode de 40 km dans un laboratoire.

Nouvel enregistrement

Les scientifiques ont utilisé des amplificateurs hybrides à fibre Raman discrète et dopée aux terres rares pour permettre un gain de signal à large bande sans espaces spectraux entre les bandes d’amplification. Les chercheurs ont déclaré que pour faire face à une dépendance significative de la longueur d’onde du SNR (qui était le résultat des paramètres de la fibre et de la méthode d’amplification hybride), ils devaient optimiser le signal pour chaque SNR, longueur d’onde et bande de transmission.

178,08 Tbps équivaut à 22,25 To / s, soit plus de 222 disques Blu-ray Ultra HD. Pour placer le nombre dans un contexte plus approprié, le câble Faster de Google entre le Japon et la côte ouest des États-Unis transfère les données à une vitesse de 60 Tbit / s et a coûté 300 millions de dollars à construire il y a plusieurs années.

Si la méthode découverte par l’équipe de l’UCL peut être mise en œuvre de manière commercialement viable, elle pourrait être pratique pour la construction de réseaux de backhaul utilisés pour connecter des tours 4G et 5G, des centres de données, des magasins et des maisons.

Potentiellement, cela signifie que les fournisseurs peuvent offrir des vitesses plus élevées pour les offres haut débit sans fil et filaire. Malheureusement, on ne sait pas quand cela pourrait arriver.

