(Photo de fichier .)

Wired a publié vendredi une interview de copine avec le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et le journaliste de longue date en technologie Steven Levy. Les deux hommes se sont connectés plus tôt cette semaine pour une conversation sur de nombreux événements actuels les plus chauds qui croisent également les intérêts de Gates dans ses rôles philanthropiques et de santé mondiale, ainsi que son amitié avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

Voici quelques faits saillants de l’échange, qui vaut la peine d’être lu dans son intégralité:

Sur les vaccins COVID, Gates mise sur les stratégies de vaccins à ARN provenant de Moderna, Pfizer / BioNTech et CureVac pour une utilisation dans les pays plus riches. Il a également prédit que le monde développé «serait en grande partie en mesure de mettre fin à cette situation d’ici la fin de 2021», même si les pays les plus pauvres seront à la traîne.

S’il tombait malade, Gates demanderait Remdesivir pour son traitement. En ce qui concerne les tests, il a indiqué qu’un projet de Seattle qu’il soutenait a démontré que les tests COVID utilisant des permutations à l’avant du nez, par rapport à l’approche de plongée dans les sinus profonds, fonctionnent très bien.

Gates était très préoccupé par les médias sociaux, y compris l’indignation face à l’incapacité de Zuckerberg et d’autres à supprimer les informations erronées (y compris les informations anti-vaccin et les mensonges sur lui-même), et son opinion selon laquelle les publications cryptées qui répandent des mensonges, la fraude et la pornographie juvénile devraient être illégales.

En ce qui concerne la technologie et la politique, Gates a réfléchi à ses propres audiences antitrust devant les législateurs il y a des décennies par rapport à la récente confrontation: «J’avais un comité entier qui m’attaquait, et ils en avaient quatre à la fois. Je veux dire, Jésus-Christ, à quoi va venir le Congrès? »

Il a commenté l’étrange drame qui se déroule avec l’implication du président Trump dans l’accord TikTok et a reconnu que Microsoft sera confronté au fléau de la désinformation sur les réseaux sociaux si / quand il achètera l’entreprise. Levy a noté qu’en tant que conseiller technologique de Microsoft, il pourrait jouer un rôle, ce à quoi Gates a répondu avec effronterie: « Oui, ma critique des mouvements de danse leur apportera une valeur ajoutée fantastique. » Gates avait précédemment déclaré à Bloomberg TV qu’il comptait sur sa plus jeune fille pour le scolariser sur les voies de TikTok.