La présentation de l’iPhone 12 aura lieu, si tout se passe comme prévu, à la mi-octobre, bien que comme nous vous l’avions déjà dit à l’époque la disponibilité des différentes versions dudit smartphone pourrait différer sensiblement. On dit que les modèles de base, l’iPhone 12 et la version « Max », seront disponibles fin octobre, tandis que les versions « Pro » et « Pro Max » n’arriveront qu’en novembre.

Bien qu’il n’y ait toujours rien de définitif, la vérité est que toutes ces informations correspondent parfaitement à la stratégie qu’Apple a suivie lors d’occasions précédentes, en fait, l’iPhone X n’était pas disponible avant novembre. Lancer d’abord les modèles économiques et laisser les modèles supérieurs pour plus tard a également beaucoup de sens, même si pour le moment toutes les portes sont ouvertes, et par conséquent Apple pourrait nous surprendre avec des sorties inattendues.

Concernant le matériel, la plupart des sources que nous avons consultées convenez de quelques clés importantes:

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Max utiliseront Panneaux IPS, ils auront 4 Go de RAM, 64 Go de capacité de stockage et aura deux caméras arrière. La taille de l’écran des deux sera de 5,4 et 6,1 pouces.

Quant aux modèles «Pro» et «Pro Max», ils devraient être livrés avec Panneaux OLED, et qu’ils sont accompagnés de 6 Go de RAM, 128 Go de capacité de stockage et trois caméras arrière. Ils auront une taille d’écran de 5,8 et 6,7 pouces.

L’iPhone 12 lèvera la barre avec le SoC A14

Apple améliore considérablement les performances de ses SoC de la série A avec l’arrivée de chaque nouvelle génération de sa série iPhone, et le SoC A14 ne sera pas seulement une exceptionIl promet plutôt de marquer un tournant important.

Selon une fuite récente et fiable, le SoC A14 que l’iPhone 12 utilisera offrira 29,7% de performances supérieures au niveau du processeur et 38% de performances supérieures au niveau du GPU contre SoC A13. C’est une énorme augmentation, gardez à l’esprit que nous parlons d’une puce pour smartphones, et qu’elle sera également fabriquée dans le processus 5 nm.

Pour mieux contextualiser et assimiler ces informations, il faut aussi garder à l’esprit que le SoC A13 offre des performances fantastiques, et que le SoC A14 va la surpasser de manière retentissante. Si cette filtration est remplie Apple est susceptible d’atteindre une distance significative et qu’il réaffirme sa position de société qui conçoit les puces les plus puissantes du secteur (pour les appareils mobiles).

Au cas où quelqu’un ne serait pas tout à fait clair, laissez-moi vous rappeler que Le SoC A13 est capable de surpasser le Snapdragon 865 même s’il dispose d’un processeur à six cœurs (la puce de Qualcomm ajoute huit cœurs), ce qui est possible grâce à l’IPC élevé de ses cœurs semi-personnalisés.