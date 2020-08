Apple lancera un cinquième modèle d’iPhone 12 moins cher sans prise en charge de la 5G au début de 2021, selon une nouvelle note de recherche des analystes de Wedbush Securities.

Les analystes avaient précédemment prédit qu’un modèle d’iPhone 12 4G serait lancé aux côtés des modèles 5G cet automne, mais ils ont récemment ajusté leur prédiction.

Apple a confirmé que l’iPhone 12 ne sera pas lancé fin septembre.

Il y a quelques mois, les innombrables rumeurs et rapports contradictoires sur la date de sortie de l’iPhone 12 rendaient presque impossible de prédire quand le prochain téléphone d’Apple arriverait. Apple commente rarement les appareils inopinés, mais lors d’un appel aux résultats le mois dernier, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a confirmé que la fourniture de son prochain smartphone majeur serait «disponible quelques semaines plus tard» que la fenêtre standard de fin septembre en raison de la pandémie.

D’autres rapports ont affirmé que lorsque la date de sortie arrivera, Apple introduira quatre modèles d’iPhone, dont chacun aura des écrans OLED et un support 5G. Il y avait aussi des rumeurs d’un cinquième modèle sans 5G, mais selon une nouvelle note de recherche de Wedbush Securities, il ne verra le jour qu’en 2021.

Citant un rapport des analystes de Wedbush Daniel Ives, Strecker Backe et Ahmad Khalil, Business Insider rapporte qu’Apple lancera un modèle d’iPhone 4G moins cher au début de 2021 après avoir publié plusieurs modèles 5G cet automne. Initialement, les analystes ont déclaré que l’iPhone 12 4G serait lancé aux côtés des modèles 5G, mais après s’être entretenu avec des sources de la chaîne d’approvisionnement asiatique, ils ont décidé de réviser leurs prévisions et de projeter une arrivée tardive pour le modèle 4G.

S’adressant à Business Insider, Daniel Ives a déclaré que l’iPhone 12 4G pourrait être lancé dès février. Ives pense que le modèle 4G sera moins cher que les modèles 5G et prédit qu’il coûtera environ 800 dollars. Apple n’a pas eu peur de fixer le prix de ses smartphones de manière plus agressive ces dernières années, avec l’iPhone 11 d’entrée de gamme au prix de 700 $ et l’iPhone SE de deuxième génération au prix de 400 $. Ives n’a pas été en mesure de fournir des détails supplémentaires sur l’iPhone 4G, tels que ses spécifications ou sa taille, bien qu’il pense que le design sera probablement le même.

« Les prix seront agressifs car Apple s’attaquera à sa clientèle élargie », a déclaré l’analyste. « Surtout en période de récession, dans un contexte de COVID-19, ils doivent s’assurer qu’ils atteignent toutes les catégories de prix. »

Sur la base de la confirmation par Apple d’un calendrier ultérieur pour le lancement de l’iPhone 12, nous ne prévoyons pas que de nouveaux téléphones seront disponibles au public avant la mi-octobre. En plus des écrans OLED et de la prise en charge de la 5G, les nouveaux modèles d’iPhone devraient avoir un design qui reflète plus étroitement celui du dernier iPad Pro, qui dispose d’un cadre en acier inoxydable à bords plats. Et alors que plusieurs premières rumeurs suggéraient que l’encoche rétrécirait cette génération, les dernières fuites de l’iPhone 12 montrent une encoche qui semble pratiquement identique à celle de la série iPhone 11.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.