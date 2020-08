L’iPhone 12 devrait être le premier iPhone à intégrer la 5G, ce qui entraînera une augmentation des coûts des composants – et un nouveau rapport d’analyste suggère qu’Apple essaiera de compenser cela avec une configuration de batterie moins chère et plus petite.

L’observateur Apple très respecté Ming-Chi Kuo dit (via MacRumors) que la carte de batterie de la gamme iPhone 12 coûtera environ la moitié moins cher que les composants équivalents de la série iPhone 11.

Kuo affirme en outre que toute la nouvelle technologie 5G brillante pourrait ajouter jusqu’à 220 USD au coût de production de chaque téléphone, de sorte que les composants de batterie moins chers devraient aider à absorber une partie de ce coût et à éviter une forte hausse des prix pour les consommateurs. Des rumeurs précédentes ont également suggéré que l’iPhone 12 n’aurait pas d’écouteurs ou de chargeur dans la boîte, afin de réduire davantage les coûts.

Ce que nous ne savons pas, c’est l’effet que cela pourrait avoir sur la durée de vie de la batterie de l’iPhone 12 – des composants moins chers signifieraient en théorie une sorte de compromis en termes de performances ou de fiabilité, mais cela dépend vraiment de l’intelligence des ingénieurs d’Apple. la construction du nouvel iPhone.

Autonomie de la batterie de l’iPhone 12

Le mois dernier, nous avons entendu dire que les combinés iPhone 12 pourraient avoir des batteries plus petites que leurs équivalents iPhone 11 – une capacité de 2227 mAh pour l’iPhone 12 de 5,4 pouces, 2775 mAh pour l’iPhone 12 Max et l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et 3687 mAh. pour l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Ces tailles sont loin derrière les capacités de batterie que vous obtiendrez sur les meilleurs téléphones Android, mais grâce aux diverses optimisations qu’Apple intègre dans iOS, les iPhones sont toujours en mesure d’offrir une autonomie de batterie compétitive – bien plus d’une journée dans le cas de l’iPhone 11 Pro, par exemple.

Il va falloir attendre et voir pour l’iPhone 12 – même avec des batteries plus petites et moins chères à l’intérieur, les téléphones pourraient offrir la même autonomie, voire une meilleure, si Apple a été en mesure de les rendre plus économes en énergie. Cette efficacité est essentielle, du chipset au logiciel en passant par la configuration de la batterie.

Nous pourrions voir le lancement de la gamme iPhone 12 dès le 8 septembre, même si Apple lui-même a déclaré que les dates de mise en vente réelles seraient retardées cette année. Outre l’ajout de la 5G, nous nous attendons également à un design plus plat dans le style des tablettes iPad Pro.