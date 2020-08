Apple a battu un record trimestriel pour les expéditions d’iPhone aux États-Unis au deuxième trimestre 2020 malgré les effets de la nouvelle pandémie de coronavirus sur les économies mondiale et nationale.

Au deuxième trimestre de 2020, Apple a expédié 15 millions d’iPhone, selon Canalys.

Apple détient désormais une part de marché massive de 47,1% aux États-Unis, contre 40,8% l’année dernière.

La nouvelle pandémie de coronavirus a eu des effets considérables sur l’économie mondiale et a déclenché une récession aux États-Unis, mais vous ne le sauriez pas en regardant Apple. Cette semaine, la société d’études de marché Canalys a partagé ses estimations du deuxième trimestre pour les expéditions de smartphones aux États-Unis.Bien que les expéditions aient globalement baissé, Apple a réussi à atteindre un nouveau record national avec 15 millions d’expéditions d’iPhone sur la période de trois mois.

Selon Canalys, la part de marché d’Apple aux États-Unis est passée à 47% grâce à l’iPhone 11, en hausse de plus de 6% par rapport au même trimestre en 2019. Pendant ce temps, Samsung est passé de 22,3% à 23,2% dans le même laps de temps, tandis que LG, TCL et d’autres marques ont toutes vu leur part chuter d’une année sur l’autre de plusieurs points de pourcentage.

Fait intéressant, alors que les expéditions de smartphones n’ont diminué que de 5% d’une année sur l’autre, le prix moyen a chuté à 503 $, ce qui est plus de 10% inférieur au prix moyen du deuxième trimestre 2019. Dans cet esprit, il semble probable que le deuxième – génération d’iPhone SE a joué un rôle majeur dans le trimestre record d’Apple, en particulier avec Apple annonçant que les revenus de l’iPhone n’avaient augmenté que de 1,66% en glissement annuel lors de ses résultats du troisième trimestre le mois dernier.

«Alors que la pandémie de coronavirus a obligé les consommateurs à rester chez eux, l’adoption de la 5G aux États-Unis n’a pas réussi à décoller», écrit l’analyste de Canalys Vincent Thielke. «Les fermetures de magasins et les virus craignent une interaction limitée avec les modèles de démonstration, les budgets serrés des consommateurs ont encore limité le pouvoir d’achat, et avec une couverture réseau 5G limitée dans la banlieue américaine, les consommateurs ont vu de nombreuses raisons d’acheter un appareil 4G à la place. Malgré le déploiement médiocre de la 5G jusqu’à présent, un marketing solide des opérateurs au cours des prochains trimestres contribuera à catalyser une période de transition de plusieurs années du LTE à la 5G. »

Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone cet automne, qui prendront tous en charge les réseaux 5G et coûteront tous plus de 503 $. L’iPhone SE et l’iPhone 11 ne vont nulle part, mais il sera intéressant de voir si le lancement de modèles d’iPhone 5G suffira à entamer véritablement la transition vers les appareils 5G aux États-Unis. Si les conditions entourant la pandémie ne s’améliorent pas, cela pourrait être une chute étrange.

«Un chômage accru a réduit le choix des consommateurs, limitant dans certains cas la possibilité d’acheter un nouvel appareil ou de couvrir les dépenses liées au téléphone», a ajouté Thielke, citant une augmentation des commandes de téléphones Android bas de gamme. «Les défis économiques susceptibles de persister, le segment inférieur à 400 USD est sur le point de gagner en importance, d’autant plus que Google et d’autres acteurs Android augmentent leur exposition aux segments bas de gamme et milieu de gamme.»

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.