Le premier iPhone pliable pourrait ne pas comporter d’écran pliable, comme c’est le cas avec certains des combinés Android pliables existants.

Un fuiteur affirme qu’Apple teste déjà un iPhone pliable doté d’un design à double écran avec une charnière en tissu.

L’affichage interne du prototype n’a pas d’encoche car les composants Face ID sont situés à l’extérieur du combiné.

Samsung est peut-être la société que vous associez actuellement aux téléphones pliables, étant donné que le fabricant coréen de smartphones taquine la technologie depuis des années avant la sortie du Galaxy Fold de première génération l’année dernière. Mais Samsung n’est pas la seule entreprise à développer des téléphones pliables. Huawei et Motorola ont déjà lancé leurs premiers combinés pliables, et d’autres fabricants chinois de smartphones ont présenté leurs propres concepts pliables. Même Microsoft a commencé à vendre un Android pliable, bien que le combiné soit plus un appareil à double écran qu’un véritable pliable. Apple développe également sa propre technologie de combiné pliable, et nous n’avons pas besoin de fuites pour le savoir. Les appareils pliables s’amélioreront beaucoup à l’avenir et Apple ne voudra pas passer à côté. Sans oublier qu’Apple a déjà breveté une technologie destinée à être utilisée dans les smartphones pliables. Mais ajoutez un leaker bien connecté au mélange, et vous vous retrouvez avec des nouvelles intéressantes sur l’iPhone pliable qui intéresseront certainement les fans d’Apple.

YouTuber Jon Prosser est devenu un fuyard prolifique plus tôt cette année lorsqu’il a annoncé des informations sur les produits inédits de diverses entreprises. Mais son objectif principal est devenu Apple et l’iPhone. Prosser a prouvé qu’il avait eu accès à des sources familières avec les plans Apple et a divulgué plusieurs détails sur l’iPhone SE avant le lancement du combiné. Il a cloué le prix et la date de sortie du téléphone et a également révélé d’autres plans Apple. Il a largement couvert la série iPhone 12, révélant les spécifications et les prix supposés des quatre modèles, ainsi que la date de sortie prévue.

Prosser a maintenant abordé l’iPhone pliable lors de sa dernière vidéo YouTube, après avoir présenté une vidéo conceptuelle virale d’iPhone pliable pendant l’émission. Ce clip était peut-être un concept conçu par des fans, mais Prosser dit que le projet d’iPhone pliable est réel. On ne sait pas quand Apple pourrait aller de l’avant et lancer le prototype que Prosser a détaillé, ou tout autre combiné pliable. Le leaker s’est adressé pour la première fois à l’iPhone pliable il y a quelques mois, mais il a maintenant plus d’informations à ce sujet.

Il a dit que l’iPhone pliable est réel, mais que ce n’est pas l’appareil pliable que beaucoup de gens veulent. Il a déclaré que le prototype sur lequel Apple travaillait avait «comme une charnière en tissu» et qu’il avait deux écrans séparés à l’intérieur. La charnière en tissu empêcherait les débris d’entrer et serait plus durable que les combinés pliables actuels. L’écran lui-même ne peut pas se plier ou se plier, ce n’est donc pas un appareil comme le Galaxy Fold. Mais une fois ouvert, le téléphone aurait l’air d’avoir un seul écran continu plutôt que deux panneaux assis côte à côte.

Le prototype d’Apple a des bords en acier inoxydable comme l’iPhone 11 et il n’y a pas d’encoche sur la partie interne de l’écran. Au lieu de cela, Prosser dit qu’il existe un écran externe secondaire avec un petit «front» où se trouvent les composants Face ID. À première vue, l’iPhone pliable serait de la variété iPhone Flip – un combiné à clapet comme le Galaxy Z Flip de Samsung par opposition à un appareil de pliage vertical.

Quelle que soit la précision de Prosser dans le passé, il n’y a aucun moyen de vérifier les informations pour le moment. Apple ne partage généralement pas de détails sur les appareils qui sont juste en phase de prototypage comme le font d’autres entreprises technologiques, il n’y a donc aucune garantie que le premier combiné pliable Apple finira par ressembler à quelque chose comme les prétend Prosser. La vidéo complète suit ci-dessous, avec la partie sur l’iPhone pliable commençant vers 6:22.

