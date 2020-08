En ces mois, il pourrait vraiment y avoir un tournant en Italie. Pourquoi? Apparemment, les citoyens de notre pays pourraient abandonner définitivement l’argent liquide. Ce changement radical est l’un des nombreux effets secondaires dus à Coronavirus, à tel point qu’au cours de cette période il y a eu une transition claire vers paiements numériques. Dans notre pays, ce changement a progressé très lentement, mais l’urgence sanitaire semble avoir encore accéléré la transition.

Pour l’Italie, il s’agit d’un changement véritablement historique, car l’utilisation de l’argent liquide est plus enracinée dans notre péninsule que dans d’autres pays. En fait, selon un rapport de la Banque d’Italie en 2019, le85% des transitions ont été effectuées avec l’utilisation d’espèces.

Espèces: les paiements traditionnels pourraient dire adieu pour de bon

D’après les recherches « Perdu dans la transaction » de Paysafe, plateforme leader dans le secteur des paiements numériques, le 43% des Italiens affirment avoir déjà considérablement réduit l’utilisation de l’argent liquide au cours du premier mois de verrouillage. Pour aller plus en détail, le 27% des répondants ont déclaré avoir transféré de l’argent à des amis ou à leur famille une ou deux fois au cours du premier mois de la pandémie. le 15% effectué plus de deux transferts, tandis que le1% a réussi à transférer de l’argent au moins 11 fois. Pendant la période de verrouillage, le 31% des personnes interrogées ont déclaré avoir envoyé de l’argent à l’étranger. le 46% des Italiens dans les mois à venir ont l’intention de faire plus d’achats en ligne, même s’il n’y a plus de restrictions.

Ainsi, l’avenir de l’argent liquide semble scellé. Le Coronavirus a favorisé cette situation, ce changement sera permanent avec une croissance des volumes de paiement numérique au rythme de 12% par an à moyen terme.