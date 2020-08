Il existe une grande variété de packages de plates-formes de commerce électronique parmi lesquels choisir, donc créer une boutique en ligne n’a jamais été aussi simple.

Pour commencer, vous aurez d’abord besoin d’un hébergement Web de commerce électronique, c’est-à-dire d’un hébergement qui évoluera avec votre entreprise sans interruption. Ensuite, vous aurez besoin d’un logiciel de panier pour fonctionner avec votre site de commerce électronique. Cela inclura probablement une passerelle de paiement pour le traitement des cartes de crédit, mais si vous êtes déjà établi et que vous avez une cote de crédit suffisamment décente, vous pouvez demander des services marchands pour réduire les coûts de transaction.

Votre site Web de commerce électronique n’a pas besoin d’être coûteux à concevoir, car de nombreux thèmes de commerce électronique sont disponibles. De plus, si vous avez également un magasin de briques et de mortier, un système de point de vente (POS) pour le traitement des cartes de crédit mobiles peut être particulièrement souhaitable.

Le meilleur logiciel de commerce électronique pour votre entreprise dépend entièrement de vos besoins spécifiques. Si vous êtes une entreprise uniquement en ligne, l’intégration du point de vente ne sera pas nécessaire, mais vous pouvez obtenir beaucoup d’affaires de l’étranger, auquel cas le support des devises étrangères serait une exigence.

Dans cet article, nous allons mettre en évidence certaines des meilleures plates-formes de commerce électronique disponibles à l’heure actuelle, avant de passer à d’autres options que vous voudrez peut-être explorer pour créer votre propre solution de commerce électronique.

1. Shopify

Géant du monde du e-commerce

Facile à utiliser

De nombreuses fonctionnalités

Analyses puissantes

Shopify est peut-être la plate-forme de commerce électronique la plus connue du marché. Il a été créé en 2006 par les fondateurs Tobias Lütke, Daniel Weinand et Scott Lake qui, comme le raconte l’histoire, estimaient qu’il n’y avait pas de plate-forme de commerce électronique simple à utiliser et ont donc construit la leur. La société affirme que: « Vous n’avez pas besoin d’avoir d’expérience technique ou de conception pour créer facilement une belle boutique en ligne. »

Selon Shopify, il est possible de rendre l’un de ses magasins en ligne opérationnel en quelques minutes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme de modèles, ou ils peuvent concevoir eux-mêmes l’apparence de leur magasin. Il accepte une gamme complète de cartes de crédit, a la conformité PCI de niveau 1 et un cryptage SSL 256 bits pour la sécurité, et il offre une assistance 24/7 par téléphone, messagerie instantanée ou e-mail.

La plate-forme fournit un CMS complet avec lequel les utilisateurs peuvent gérer les fonctionnalités et la mise en page de leur boutique en ligne. Les utilisateurs peuvent gérer leur boutique en déplacement à l’aide des applications mobiles de Shopify, et la plate-forme elle-même est entièrement réactive, ce qui signifie que le magasin sera optimisé pour les visiteurs, qu’ils y accèdent depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile. De plus, une fonction de chat en direct est disponible qui vous permet d’avoir une conversation en temps réel avec vos clients. Il existe également un support intégré pour les modèles 3D et la vidéo. Il existe également une option pour créer des vitrines personnalisables sur Facebook et Instagram. Jusqu’au 1er octobre 2020, vous pouvez désormais créer gratuitement des campagnes par e-mail adaptées à votre marque avec Shopify Email.

Shopify propose également aux utilisateurs un hébergement illimité pour leurs magasins, des analyses approfondies de la façon dont les visiteurs utilisent le magasin et des fonctionnalités de marketing telles que l’optimisation du référencement, un moteur de réduction et de coupons, des cartes-cadeaux et des outils de marketing par e-mail. Vous pouvez tester Shopify avec un essai gratuit de 14 jours.

Options d’abonnement Shopify:

2. Bigcommerce

Une expertise e-commerce avec un CMS à part entière

Gestion flexible des produits

Excellent soutien

Accès à l’expertise en conception Web

Bigcommerce a été créé en 2009 et promet de «soutenir votre entreprise, pas seulement votre magasin». En plus d’offrir une assistance par téléphone, chat instantané et e-mail, il propose également des articles et des vidéos d’aide au commerce électronique et l’accès à une équipe d’experts en commerce électronique qui peuvent fournir des conseils et des conseils sur la vente en ligne. Leurs experts sont qualifiés à la fois dans Google Analytics et Adwords.

Comme Shopify, Bigcommerce fournit une variété de modèles et de thèmes pour aider les magasins à paraître sous leur meilleur jour et à être rapidement opérationnels. Alternativement, les utilisateurs peuvent concevoir leur propre boutique ou utiliser des concepteurs Bigcommerce pour le faire. La plate-forme intègre un CMS complet qui permet aux utilisateurs d’exécuter un site Web entier, plutôt qu’un simple magasin.

Les utilisateurs peuvent bénéficier d’une gestion détaillée et flexible des produits, d’un classement optimisé des moteurs de recherche, ainsi que d’une variété d’outils marketing et d’analyses intégrés. Les paiements peuvent être acceptés via plus de 40 passerelles pré-intégrées et les détails d’expédition peuvent être personnalisés selon les exigences de l’entreprise. Récemment, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, telles que la prise en charge d’Amazon Import et Link and Shopping dans Instagram Stories. La plate-forme offre un traitement automatisé des commandes, des règles fiscales flexibles en fonction du lieu où les commandes sont passées et expédiées, et une prise en charge de plusieurs devises. Vous pouvez tester Bigcommerce avec un essai gratuit de 15 jours.

Options d’abonnement BigCommerce:

3. WooCommerce

La solution de commerce électronique WordPress

Utilisation très simple

Installation simple

Pas cher à construire

Beaucoup de plugins

Plutôt que d’être une plate-forme de commerce électronique autonome, WooCommerce est un plugin gratuit qui peut transformer votre site Web WordPress en un site Web de commerce électronique entièrement fonctionnel.

Le plugin de base WooCommerce est facile à installer via WordPress, et encore mieux est que le plugin est gratuit à télécharger et à utiliser.

Cependant, pour tirer le meilleur parti de WooCommerce, vous devrez installer un certain nombre de plugins tiers. Il s’agit d’ajouter des fonctionnalités telles que le traitement des paiements, la gestion des stocks et le contrôle des stocks.

Les principaux tiers sont pris en charge et vous pouvez accepter des paiements à partir d’une gamme d’options, telles que Paypal, Sagepay et Stripe. Il existe également des plugins pour un certain nombre d’intégrations, telles que Mailchimp pour le marketing par courrier électronique et Xero pour la comptabilité.

La possibilité de choisir vos propres plugins signifie que vous pouvez personnaliser votre site Web de commerce électronique exactement selon vos besoins. bien que la plupart des addons aient un coût, ils sont relativement bon marché, chacun ayant tendance à coûter quelques dizaines de dollars. Le résultat est la possibilité de créer votre propre site Web de commerce électronique entièrement fonctionnel rapidement, facilement et à une fraction du coût des autres plates-formes de commerce électronique.

Dans l’ensemble, cela fait de Woocommerce l’un des meilleurs prétendants pour ceux qui cherchent à se lancer facilement dans la création d’une entreprise de vente au détail en ligne, que ce soit pour des produits physiques ou même numériques.

4. CoreCommerce

Service centré sur les PME

Toutes les fonctionnalités offertes sur chaque plan

Hébergement sécurisé avec garantie de disponibilité de 99,9%

Se targue de la transparence

CoreCommerce a été créé en 2001 et se concentre sur la fourniture de services de commerce électronique aux petites et moyennes entreprises. L’entreprise met l’accent sur la simplicité et la transparence, promettant que sa plate-forme est facile à utiliser et que les clients ne seront pas victimes de frais cachés.

L’aspect le plus unique de CoreCommerce est peut-être que toutes ses fonctionnalités sont proposées à tous les clients, quel que soit le forfait auquel ils participent. Les plans de prix sont déterminés par le nombre de produits, le nombre d’adresses e-mail, la quantité de bande passante et la quantité de stockage requise par l’utilisateur (et les plans haut de gamme bénéficient également d’une assistance supplémentaire).

Comme avec d’autres fournisseurs de commerce électronique, CoreCommerce offre des fonctionnalités pour la conception de magasin, la gestion des produits, le traitement des commandes et le marketing. Parmi ses fonctionnalités phares, la plate-forme offre des options de personnalisation de produit illimitées, un moteur de blogage intégré et un hébergement sécurisé fourni par Rackspace et livré avec une garantie de disponibilité de 99,9%. Vous pouvez essayer CoreCommerce avec un essai gratuit de 15 jours.

Options d’abonnement Corecommerce:

5. 3dcart

Permet un degré impressionnant d’adaptation à vos besoins

Convivial

De nombreuses fonctionnalités innovantes

De nombreux services supplémentaires proposés

Ayant été fondée en 1997, 3dcart est le plus ancien de nos fournisseurs en vedette ici. Il a été mis en place dans le but d’incorporer autant de fonctionnalités e-commerce les plus demandées dans une seule plateforme que possible.

La société affirme qu’elle a six valeurs fondamentales par lesquelles elle opère: l’innovation continue, un bon service, des solutions simples, favoriser la confiance, garder les employés et les clients heureux et stimuler la prospérité parmi les employés et les clients.

Certaines des fonctionnalités innovantes de la plate-forme incluent un module que les utilisateurs peuvent installer pour offrir un emballage cadeau, un système de bon de commande, la possibilité d’exécuter un programme de fidélité et la possibilité d’offrir des commandes récurrentes. Beaucoup de ces fonctionnalités sont très spécifiques, ce qui signifie que les magasins peuvent être hautement adaptés aux besoins de chaque entreprise.

Les magasins peuvent être conçus à l’aide de l’un des nombreux modèles proposés par 3dcart, ou les utilisateurs peuvent concevoir leur propre magasin. Une barre d’édition rapide signifie qu’il est simple d’apporter des modifications à la conception d’un magasin. Les images des produits sont mises en avant avec la fonction de zoom automatique de 3dcart et les produits peuvent être vendus via Facebook avec son intégration en magasin. Comme pour certaines autres plates-formes, les utilisateurs peuvent bloguer directement à partir de 3dcart et des outils sont fournis pour la configuration de coupons, l’envoi de newsletters et le marketing d’affiliation. 3dcart est régulièrement mis à jour et de nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées, comme le générateur HTML par glisser-déposer, l’éditeur de page d’accueil ou les promotions planifiées. Les utilisateurs peuvent également utiliser la fonction «faire une offre», qui vous permet, à vous et à vos clients, de négocier un prix. Il existe également un système de devis B2B, qui fournit aux clients un prix provisoire après avoir discuté de leur commande par téléphone.

En plus de sa plateforme, 3dcart propose un certain nombre de services professionnels. Les utilisateurs peuvent demander de l’aide pour le référencement, le PPC, la gestion des flux d’achat, les médias sociaux, les publicités Facebook et le conseil en conversion. Une aide peut également être fournie pour garantir que le magasin d’un utilisateur est configuré selon les normes les plus élevées. Des services tels que le clonage de site, la mise en place d’un suivi personnalisé, la migration de données et la formation sont proposés.

De plus, 3dcart peut fournir une certification SSL. L’hébergement est garanti à 99,9% de disponibilité et une assistance 24/7 est fournie par téléphone, e-mail ou chat en ligne. Vous pouvez tester le service avec un essai gratuit de 15 jours.

Options d’abonnement à 3DCart:

Considérez également:

Moyens alternatifs

Si vous ne souhaitez pas utiliser un package standard, quelles autres options pouvez-vous explorer? C’est ce que nous allons examiner dans la seconde moitié de cet article…

EBay convient-il à votre entreprise?

Ouvrant ses portes en 1999, eBay UK compte aujourd’hui plus de 14 millions d’utilisateurs, avec plus de 10 000 personnes utilisant le site pour une entreprise qui est leur principal moyen de revenus. Il ne s’agit pas seulement de vendre des biens indésirables – les entreprises ont utilisé la simplicité qu’offre eBay pour mettre en place des opérations lucratives. Même les plus grandes marques comme Argos, Debenhams et House of Fraser utilisent eBay pour vendre en ligne.

Grâce aux outils sophistiqués désormais disponibles, vous pouvez être opérationnel avec votre boutique en quelques heures seulement. L’eBay Seller Center contient toutes les informations dont vous avez besoin. Chaque boutique est gérée via l’interface utilisateur familière d’eBay, et il existe un certain nombre d’outils fournis par eBay pour vous aider à gérer, suivre et promouvoir votre boutique une fois qu’elle est établie.

Utiliser eBay comme plate-forme pour votre entreprise pourrait être idéal si votre entreprise souhaite vendre des biens à un prix fixe. L’intégration complète du système de paiement électronique PayPal dans eBay prend en charge cette composante essentielle de votre boutique.

La clé avec eBay est d’examiner de près les coûts impliqués ainsi que les frais de transaction facturés par PayPal avant d’aller de l’avant et de créer votre propre boutique.

Comment créer votre propre solution e-commerce

Bien sûr, si vous voulez un contrôle complet sur tous les aspects de votre nouvelle boutique en ligne, créer vous-même chaque page sera le meilleur plan d’action. Embaucher quelqu’un pour coder votre site Web est une option. Si vous décidez de le faire, procédez comme suit:

Demandez à l’entreprise des exemples concrets de son travail à examiner. Rédigez un résumé détaillé du site que vous souhaitez créer. Plus il y a de détails, mieux c’est pour éviter toute confusion Assurez-vous de bien comprendre le prix qui vous est facturé et combien de révisions ce prix comprend Ayez toujours un accord ou un contrat signé avant le début des travaux Demandez si les concepteurs hébergeront votre site et si vous pourrez faire des mises à jour vous-même ou si toutes les mises à jour doivent passer par l’agence de design à un coût supplémentaire Demandez que le droit d’auteur de votre design soit attribué à votre entreprise, car votre site Web est une partie importante de la propriété intellectuelle de votre entreprise Mettez dans votre contrat, des détails sur la façon dont l’accord peut être dissous à l’amiable si les choses tournent mal

Vous n’avez pas non plus à créer votre site complètement à partir de zéro. L’achat d’un modèle peut vous donner toutes les pages de base dont votre site a besoin. Vous pouvez ensuite les modifier vous-même à l’aide d’une application telle que Dreamweaver ou engager un expert en codage pour effectuer les modifications. Les modèles de sites Web sont disponibles auprès d’un certain nombre de fournisseurs, dont Template Monster.

Si vous avez déjà un site Web et que vous souhaitez ajouter des fonctionnalités de commerce électronique, cela peut être facilement réalisé avec un certain nombre d’applications, notamment:

Dernier conseil

Quelle que soit la voie que vous décidez de prendre lors de la création de votre site Web, rappelez-vous toujours:

Vous devez vous assurer que votre boutique peut être facilement mise à jour et gérée.Un bon hébergement Web professionnel est essentiel pour que votre site soit toujours disponible.Recherchez des paniers de paiement et d’achat intuitifs et efficaces à utiliser.Le service client est roi de nos jours. Les entreprises ne doivent pas seulement prendre efficacement l’argent des clients, mais doivent également les soutenir correctement.Assurez-vous que votre boutique est entièrement intégrée à tous les principaux sites de médias sociaux.Placez la sécurité avant tout – les acheteurs sont désormais plus à l’aise pour acheter en ligne, mais assurez-vous toujours que vous Le site utilise SSL (Secure Socket Layer), qui est maintenant la norme de l’industrie pour les paiements en ligne. Au-dessus de toute autre considération devrait être l’expérience des visiteurs de votre site. N’oubliez pas que vos concurrents ne sont qu’à un clic de souris dans le monde du commerce électronique.

La mise en place de votre boutique en ligne doit être abordée avec soin et diligence pour vous assurer de mettre en ligne un site professionnel et efficace. Les achats sur Internet continuent de se développer. Assurez-vous que votre entreprise ne rate pas un canal de vente qui ne montre aucun signe de ralentissement.

