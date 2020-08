Si das un vistazo rápido a las principales tiendas en ligne, verás que la variéad est disponible à la hora de comprar un jeu PC es realmente amplia. De esta manera, puedes encontrar un gran abanico de posibilidades buscando un ordenador que te permite jugar a cualquier título en calidad Ultra. Y luego están los portátiles.

¿PC gaming ou portátil?

Aquí entramos en la éterna batalla entre los gamers que prefieren jugar usando un ordenador portátil, y los that prefieren un modelo de sobremesa. Evidentemente, cada uno tiene sus ventajas, pero si tu idea es jugar siempre en casa, lo mejor es apostar por un PC gaming. Y razones no le faltan.

Para empezar, un ordenador de sobremesa es siempre más barato que un modelo portátil. Por otro lado, cuenta con mejores opciones de Refrigeración, además de poder usarlo con el ratón y teclado que tú quieras de forma más cómoda. A no ser que quieras conectar el portátil a una pantalla y luego usarlo fuera, es más barato y útil tener un modelo de sobremesa. Veamos qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un modelo de este tipo.

RAM et plus de RAM

A la hora de escoger un ordenador de sobremesa para jugar, hay que tener en cuenta que hay dos components que son vitales para poder jugar a cualquier título in the máxima calidad. Y fils la memoria RAM et la tarjeta gráfica. Evidentemente, el procesador aussi es un component important, pero se utiliza más para otras tareas, como the edición de fotos y vídeos, that a la hora de ejecutar juegos.

En cambio, le GPU es la gestion de la carga gráfica, apoyada siempre por la memoria RAM, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir un PC gaming. Nosotros, hémos buscado modelos que tengan como mínimo 16 Go de mémoire RAM, además de un tarjeta gráfica de primer nivel.

Otro component bastante important para disfrutar de la mejor experiencia de juego, es un disco tipo SSD. No hay nada peor que los tiempos de espera, specialmente en juegos como GTA V.Y un disco mecánico ofrece unos tiempos de carga muy superiores respecto a los modelos SSD, que ofrecen unas velocidades de de and escritura muy superiores.

Por lo tanto, aunque no es un elemento indispensable ya que principalmente afecta a los tiempos de carga, hemos considerado that un ordenador para jugar ha de tener este component. Sin más, te dejamos con nuestra selección de los mejores PC gaming que puedes encontrar.

HP Omen GT13

El fabricante americano cuenta avec una línea de jeux ordenadores que es el sueño de todo gamer. Hablamos de la gama Omen, avec todo tipo de productos de altura. Pero, su gran joya de la corona, es el GT13, una verdadera bestia que présume de un aspecto imponente, además de un hardware capaz de mover cualquier juego en máxima resolución sin despeinarse.

HP OMEN 875-1026NS

Otro modelo del gigante de la informática que queremos recomendarte, es el HP OMEN 875-1026NS. Su diseño, con esas luces LED en rojo para dotar de un aspecto agresivo, hacen que vaya a ser el gran protagonista de tu habitación. Además, bajo el capó nos encontramos avec un processeur Intel Core i7 junto avec 32 Go de mémoire RAM et una tarjeta gráfica RTX 2070 de ATI pour ofrecer un rendimiento a la altura de las expectativas.

Lenovo Legion T530

En tercer lugar, tenemos a otro de los fabricantes que presume de su propio catálogo de soluciones gaming. La familia Légion de Lenovo es bastante conocida en el secteur, y este T530 es un ordenador de sobremesa que no te decepcionará en absoluto si buscas un modelo realmente potente.

¿Sus armas? Un processeur Intel Core 7, avec 16 Go de mémoire RAM et des disques durs SSD de 1 To et 128 Go respectivamente pour que puedas instalar todos los juegos que quieras sin que el espacio sea un problema.

Jeux PC Medion PCC851 X60

En un recopilatorio de este tipo, pas de podía faltar la gama de soluciones de Medion. El gigante de la informática es uno de los grandes pesos pesados ​​a la hora de comprar un PC gaming, y el Medion PCC851 X60 es un claro ejemplo de ello. Un ordenador de sobremesa con un aspecto imponente, además de un hardware para que puedas jugar in ultra sin problema alguno.

MEDION ERAZER X87004

Aunque mejor apostar por uno de los mejores PC gaming del mercado. Su Erazer X87004 est une meilleure option que le matériel de remplacement: processeur Intel Core i9-7900X, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD, 2 To de disque dur et une carte graphique gratuite Nvidia GeForce GTX 1080 pour garantir un rendement excellent avec un client juego.

Newskill Manticore Elite

Si quieres ser la envidia de tus amigos, te recomendamos apostar por el Newskill Manticore Elite. Estamos ante un ordenador de sobremesa que presume de uno de los diseños más atractivos. Y sí, cuenta con une configuration de matériel pour que puedas jugar a lo que quieras en la máxima resolution.

CoolBox DeepGaming Havak

Siguiendo con este recopilatorio con los mejores ordenadores de sobremesa para jugar, queremos recomendarte un modelo con una relación calidad precio muy difícil de igualar. Su hardware, formado por un procesador Intel Core i9 , avec 32 Go de mémoire RAM et une puissante carte graphique NVIDIA GTX 1650, garantissant que les puedas disfrutar de cualquier juego en calidad ultra.

Corsair ONE i164

Pas de podíamos olvidarnos de Corsaire, otro de los grandes pesos pesados ​​a la hora de comprar soluciones gaming. Este Corsair ONE i164 cuenta con unas características técnicas fuera de toda duda, specialmente por su tarjeta gráfica GeForceRTX 2080 Ti – 960GB, además de un aspecto imponente a la par que sobrio y elegante.

Alienware Aurora R7

Alienware est également uno de los peces gordos de la industria. Y su Aurora R7 uno de sus mayores exponentes. ¿Sus armas? Un procesador Intel Core i7-8700K, 32 Go de RAM, SSD de 512 Go + disque dur de 2 To, NVIDIA GTX 1080Ti 11 et Windows 10 installé pour que vous puissiez vous connecter avec un disque dur de votre choix.

Jeux PC Sedatech

Cerramos este recopilatorio con otro Jeux PC que no te va a decepcionar en absoluto. Hablamos de un modelo que presume de un procesador Ryzen 9 3900X, además de una configuración que incluye 64 GB de memoria RAM et una potente tarjeta gráfica Geforce RTX 2080Ti 11Gb pour que su rendimiento sea excelente.