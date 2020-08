Les offres iPhone SE sont rapidement devenues un havre de paix pour ceux qui aiment vraiment Apple … mais pas les prix énormes qui l’accompagnent généralement. Et si vous recherchez ce nouvel iPhone tout en obtenant un package Big Data, Three a le contrat parfait.

Lors du lancement de l’iPhone SE, Three a publié un accord de 100 Go de données – parfait pour ces gros streamers – et maintenant, quelques mois après sa sortie, Three a baissé le prix de cet accord.

Vous n’avez plus qu’à payer 27 £ par mois et 29 £ à l’avance. C’est assez excellent étant donné que votre limite de données de 100 Go vous permettra de passer un mois de … eh bien, à peu près tout ce que vous pouvez y apporter.

Vous pouvez en savoir plus sur cette offre iPhone ci-dessous:

iPhone SE traite des factures bon marché:

iPhone SE: à trois | 24 mois | 29 £ d’avance | 100 Go de données | Appels et SMS illimités | 27 £ par mois

Si vous savez que vous avez besoin de beaucoup de données sur votre téléphone, vous ne trouverez pas de meilleure offre iPhone SE que celle-ci. Three fournit 100 Go de données à un prix de seulement 27 £ par mois et 29 £ à l’avance. Cela vous permettra de passer facilement un mois de streaming HD, de jeux, de médias sociaux et à peu près tout ce que vous pouvez y apporter!

À quoi ressemble le nouvel Apple iPhone SE?

Ah, Apple l’a finalement fait – un iPhone bon marché. Cela fait des années qu’Apple nous a offert un combiné économique, mais le SE 2020 est clairement cela. Il coûte presque la moitié du prix de l’iPhone 11 tout en offrant de solides spécifications 2020.

La vidéo 4K, le processeur A13 Bionic d’Apple, le chargement sans fil, l’augmentation de la taille de la batterie et la classification IP67 font partie des caractéristiques les plus impressionnantes de cet appareil. Pour baisser le prix, cependant, Apple est revenu à la conception de l’iPhone 8, a ramené le nombre d’objectifs de caméra à un seul et a baissé la qualité de l’écran.

Dans l’ensemble, cela tombe en place comme le meilleur appareil économique d’Apple à l’heure actuelle, se classant sous ses appareils les plus récents en termes de prix, tout en offrant des spécifications impressionnantes pour surpasser l’iPhone 8, 7 et d’autres appareils similaires.



Lisez notre revue complète de l’iPhone SE

