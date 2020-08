Les émissions mondiales ont considérablement diminué après les différents verrouillages en raison de Coronavirus dans le monde entier. Cependant, l’autre côté de la médaille est le consommation d’énergie qui a augmenté de manière vraiment disproportionnée, en particulier circulation du Internet. En fait, cela commence du streaming de jeux vidéo, au smartworking jusqu’à l’enseignement à distance. Une quantité vraiment importante de données a transité par les réseaux des différents opérateurs de téléphonie et s’est développée de plus en plus d’une manière vraiment impressionnante. Ce que tout le monde ne sait pas, c’est que tout cela a eu un impact très négatif sur l’environnement. Découvrons-en plus ci-dessous.

Selon une estimation récente, environ six heures de streaming vidéo sur une plateforme telle que Netflix, peut être équivalent à brûler un litre d’essence. Tout cela est dû aux émissions de l’électricité utilisée pour alimenter les centres de données qui prennent en charge le système.

Streaming vidéo: la pollution qu’elle provoque est vraiment remarquable

Apparemment, en fait, l’énergie associée au secteur informatique dans le monde, qui va de l’alimentation des serveurs Internet au chargement des smartphones, provoque la même pollution en carbone que les émissions de carburant de l’industrie aéronautique.

Grâce à une recherche menée en 2015, il a été constaté que les centres de données pouvaient consommer jusqu’à 13% d’électricité mondiale par an 2030. Cela représente environ 6% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Le projet Eureca, en revanche, financé par la Commission européenne, a constaté que les centres de données des pays de l’UE consommaient 25% d’énergie en plus en 2017 qu’en 2014.

Par conséquent, en tirant des conclusions, il semble que la situation va empirer de plus en plus. Nous espérons tous que la situation changera avec l’avènement de nouvelles solutions efficaces.