L’opérateur virtuel Lycamobile a récemment décidé de étendre également pour tout le mois d’août 2020 sa propre gamme d’offres libellées PORT DANS, dédié aux utilisateurs qui assurent la portabilité de leur numéro.

Le mois dernier, les nouveaux PORT IN à partir de 5,99 euros et PORT IN à partir de 7,99 euros ont également été lancés, alors que je vous rappelle que la commercialisation de l’offre PORT IN était clôturée à 7,90 euros par mois. Découvrons tous les détails ensemble.

LycaMobile a étendu ses offres PORT IN jusqu’au 31 août 2020

Commençons immédiatement par PORT EN EST Qui comprend minutes illimitées à tous les numéros fixes et mobiles nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux e 60 Giga du trafic de données, en plus de 100 minutes internationales aux numéros fixes et mobiles des pays de l’Union européenne, de l’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, des États-Unis et du Canada, au prix de 10,90 euros par mois. 5,5 Giga par mois sont offerts en itinérance dans l’UE.

Là PORT IN à partir de 5,99 euros par mois comprend à la place minutes illimitées à tous les numéros fixes et mobiles nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux e 70 Giga du trafic de données. Là PORT IN à partir de 7,99 euros par mois fournit minutes illimitées à tous les numéros fixes et mobiles nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux e 80 Giga du trafic Internet jusqu’à 4G.

Les offres de la gamme PORT IN ils ne prévoient aucun coût d’activationcependant, le client devra supporter le coût de la nouvelle carte SIM et une recharge en même temps que l’activation, dont le montant peut varier à la discrétion du détaillant. Pour connaître tous les détails des offres de la gamme PORT IN, rendez-vous sur le site officiel de l’opérateur.