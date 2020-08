La startup Coda, basée dans la région de Bay Area, a levé un tour de table de 80 millions de dollars dirigé par Kleiner Perkins pour son logiciel de collaboration documentaire en ligne.

Fondée en 2014 et dirigée par Shishir Mehrotra, ancien directeur chez Microsoft et Google, Coda rassemble des documents, des feuilles de calcul et des applications en une seule plateforme. Il utilise des «blocs de construction», des modèles et des vues personnalisables, et se connecte également à d’autres applications telles que Jira et Slack. Les clients incluent Spotify, Uber, Intercom, Square et autres.

La société de capital-risque de Seattle, Madrona Venture Group, a également participé à la série C, en investissant dans son fonds d’accélération.

«Coda envisage un avenir où les documents sont vivants et interactifs – permettant aux utilisateurs d’interagir avec les données, d’interagir avec les systèmes et d’automatiser des processus auparavant manuels», a écrit S. «Soma» Somasegar, directeur général de Madrona, dans un article de blog. «Coda imagine un monde où tout le monde peut être un« créateur »et utiliser Coda pour exprimer ce qu’il veut et collaborer avec les autres de manière transparente.»

Somasegar a déclaré que l’investissement dans Coda s’inscrivait dans l’accent mis par Madrona sur le soutien aux entreprises dans les domaines «Future of Work» et «low-code / no-code».

Bienvenue dans le monde des documents aussi puissants que les applications – @MadronaVentures ravi de faire partie du parcours @coda_hq @shishirmehrotra #futureofwork https://t.co/7Ssh5FSMQg – S. Somasegar (@SSomasegar) 11 août 2020

Coda surfe sur une tendance à l’utilisation accrue des logiciels de collaboration en milieu de travail, en particulier au cours des derniers mois avec le travail à distance au milieu de la pandémie.

Parmi les autres investisseurs de la ronde figurent Underscore VC, Renegade Partners, NGP Capital et Hawk Equity. Greylock, General Catalyst, Khosla Ventures et un certain nombre d’anges bien connus ont déjà investi.

«Avec tous ces contributeurs qui rejoignent la génération des fabricants, nous sommes plus que jamais équipés pour réinventer les documents», a écrit Mehrotra dans un article de blog. «Au cours de l’année écoulée, nous avons fait de grands progrès pour rendre Coda plus simple, plus propre et plus rapide pour votre équipe; maintenant, vous pouvez vous attendre à encore plus. »

Mehrotra a cofondé Coda avec Alex DeNeui, qui a vendu sa précédente startup DocVerse à Google. Ils avaient auparavant levé un tour de 60 millions de dollars pour Coda en 2017.

Coda est désormais évalué à 636 millions de dollars, selon Forbes. L’entreprise de 70 personnes prévoit de doubler ses effectifs et développe une équipe d’ingénierie dans la région de Seattle.

«Il est clair qu’il y a une vraie valeur dans la vision de Coda pour le monde, que si on lui donne le bon ensemble de blocs de construction, n’importe qui peut créer un document aussi puissant qu’une application», Mamoon Hamid, associé chez Kleiner Perkins et un des premiers investisseurs dans Slack , Box, Yammer et d’autres sociétés, ont déclaré dans un communiqué. «Aujourd’hui, Coda est plus pertinent que jamais car les équipes adaptent les processus et affinent leurs flux de travail.»