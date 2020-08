Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent le Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro 11 pouces à 279 $, et Nomad bénéficie d’une réduction de 30% sur l’ensemble du site, et vous pouvez économiser sur les verrous intelligents chez Home Depot. Faites le saut pour tout cela et bien plus encore lors de la pause déjeuner 9to5Toys d’aujourd’hui.

Magic Keyboard 11 pouces d’Apple pour iPad Pro

Amazon propose l’Apple Magic Keyboard pour iPad Pro 11 pouces sur 279 $. Régulièrement de 299 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 20 $ et marque un nouveau plus bas historique pour Amazon. C’est également le meilleur prix que nous ayons suivi à ce jour de 10 $.

Les derniers accessoires pour iPad Pro d’Apple arrivent avec un tout nouveau design, y compris un support intégré qui soutient votre appareil sous le bon angle lors de son utilisation. Il existe un Magic Keyboard complet, qui a été recréé à partir de la génération précédente, pour plus de retour tactile. Il apporte également un port USB-C supplémentaire au mix, ce qui facilite la mise sous tension et l’utilisation d’accessoires supplémentaires.

Nomad offre 30% de réduction sur tout le site

Nomad lance sa vente Journey de 8 ans en offrant 30% de réduction dans tout le site pour les huit prochains jours. L’un de nos préférés est la Base Station V1 Apple Watch Edition, qui est 98 $. Des frais d’expédition peuvent s’appliquer et varier. Normalement, jusqu’à 140 $, l’offre d’aujourd’hui bat notre dernière mention de 27 $ et constitue l’un des meilleurs prix que nous ayons suivis de tous les temps. Je possède la station de base Apple Watch Edition de Nomad depuis un certain temps et je l’adore. Je peux installer mon iPhone 11 Pro et AirPods Pro dessus, tout en plaçant mon Apple Watch Series 4 à l’arrière et tout est complètement rechargé au moment où je me réveille le matin.

Home Depot réduit les serrures intelligentes aujourd’hui

Aujourd’hui seulement, Home Depot offre jusqu’à 30% de réduction sélectionnez les serrures et le matériel de porte intelligents. Notre premier choix est la serrure de porte intelligente Schlage Camelot pour 190 $. À l’origine 298 $, il a tendance à être vendu autour de 225 $ à 250 $. L’offre d’aujourd’hui est la deuxième meilleure offre que nous ayons suivie en 2020. Les fonctionnalités notables incluent trois modes d’alerte qui fournissent des notifications push précises sur le type d’activité qui se passe dans votre maison, ainsi que la compatibilité avec Alexa, Z-Wave, etc. C’est un excellent moyen de mettre à niveau votre système de sécurité sans dépenser trop d’argent à l’avance.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous simplement directement chez notre partenaire d’échange si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Pratique avec l’énorme moniteur de jeu Monoprice Dark Matter 49 pouces [Video]

Examen eufyCam 2: pas de frais mensuels, configuration transparente de la batterie de 365 jours [Video]

Test du casque Audeze LCD-1: une clarté incroyable avec un son de référence [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: