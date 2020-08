merveille prévoit une nouvelle série dans laquelle Tony Stark il remonte à ses origines, où l’accent mis sur le personnage est plus sur son humanité et pas tant sur ses gadgets.

Iron Man # 1 Il sortira en septembre, il sera écrit par Christopher Cantwell, connu pour être l’un des créateurs de Halt and Catch Fire et réalisateur du film The Parts You Lose.

Cantwell est également un écrivain passionné de bandes dessinées, y compris l’édition 2019 de Doctor Doom and Everything. Pour cette nouvelle série de Hombre de Hierro travaillera avec Alex Ross, qui sera en charge de la conception de la nouvelle armure et CAFU en tant qu’artiste.

Ce redémarrage de Tony Stark se produit après le scénario de Iron Man 2020 où le personnage décide, après être mort et ressuscité, qu’il est en fait une intelligence artificielle. Il a ensuite construit l’armure la plus avancée jamais fabriquée: 100% holographique et fabriquée à partir d’énergie pure.

Cantwell il veut aller dans la direction totalement opposée. Il veut qu’Iron Man revienne au style d’armure classique, en métal et Stark se concentre sur sa propre humanité.

« Il passera d’un génie de la technologie à un mécanicien passionné. Avec des taches de graisse sur le blindage, comme une voiture modifiée », a-t-il expliqué dans une interview pour SyFy. Le nouveau costume révèle les yeux derrière l’armure, comme dans ses versions plus classiques.

À côté de l’annonce, merveille a publié une bande-annonce pour la nouvelle série. Iron Man # 1 sera en vente le 16 septembre prochain.

L’article Marvel « reconstruit » Tony Stark et lui fera revenir aux origines d’Iron Man a été publié dans Hypertext.