Marvel’s Avengers a été abordé un peu ces derniers temps comme sujet de discussion pour un contenu exclusif exclusif ou chronométré. Les joueurs PlayStation recevront des packs de costumes et d’émotes exclusifs pendant 30 jours. Pendant ce temps, Spider-Man arrive sur les versions PS4 et PS5 du jeu en tant que personnage exclusif à un moment donné en 2021.

Spider-Man est l’un des plus grands noms de Marvel. Interrogé sur la raison pour laquelle le personnage a été rendu exclusif à la plate-forme PlayStation et si les futurs héros seront exclusifs à la console, le directeur du studio Crystal Dynamics, Sct Amos, a déclaré à IGN qu’aucun autre personnage ne serait exclusif à PlayStation.

Cela a été rendu possible comme « … une opportunité unique pour nous en raison de la relation entre PlayStation et Marvel ». Amos a en outre expliqué que les joueurs sur toutes les plateformes peuvent s’attendre à des héros gratuits après le lancement tels que Hawkeye. Amos a ajouté que « Et pour les joueurs qui veulent absolument jouer en tant que Spider-Man, vous avez la possibilité de le faire sur PlayStation. »

La version bêta de Marvel’s Avengers commence le 7 août pour tous ceux qui ont précommandé le jeu sur PS4. Il s’ouvre à toutes les plates-formes sans précommande le 27 août. Si vous souhaitez en savoir plus sur Marvel’s Avengers, vous pouvez lire nos impressions sur la bêta ici.

Marvel’s Avengers devrait sortir sur PS4, PC, Stadia et Xbox le 4 septembre. Quiconque achète le jeu sur PS4 ou Xbox One recevra une mise à niveau gratuite vers la version PS5 ou Xbox Series X lorsque ces consoles sortiront.

