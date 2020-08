Cela fait près de deux décennies que le premier jeu Halo est sorti sur la Xbox d’origine. Se sentir déjà vieux? Avec Halo Infinite à l’horizon et l’anticipation dans les airs, ce serait le moment idéal pour la Master Chief Collection d’être portée sur Nintendo Switch. Je sais que cela n’arrivera jamais, mais il y a tellement de raisons pour lesquelles l’arrivée de ces jeux classiques sur la console hybride aurait du sens.

Tout d’abord, étant donné que la Master Chief Collection est assez ancienne à ce stade, faire fonctionner les jeux inclus sur un Switch ne serait pas si difficile. Enfer, au cours des deux dernières années, nous avons obtenu des ports de The Witcher 3, Doom, Borderlands Legendary Collection et Bioshock: The Collection sur cet appareil. Il ne semble vraiment pas loin pour Halo d’être porté décemment sur le commutateur. Nous ne nous attendions pas trop graphiquement (évidemment), mais la possibilité de jouer aux campagnes solo ou multijoueur de Halo en déplacement serait incroyable. Cela aiderait certainement les heures à passer lors de longs voyages en avion ou en voiture.

En parlant de multijoueur, Nintendo est essentiellement devenue la société de jeu coopérative locale au cours de la dernière décennie, tandis que Sony et Microsoft se sont tournés vers le multijoueur principalement en ligne avec des options de coopération sur canapé occasionnelles. Ainsi, les aspects multijoueurs locaux de ces jeux Halo classiques se sentiraient chez eux sur le Switch. Pensez simplement à quel point ce serait génial pour les propriétaires de Switch qui n’ont jamais possédé de console Xbox de jouer à Halo tout en partageant leur énorme écran de télévision de quatre manières avec des amis. Qui sait, il serait peut-être même possible pour les gens de jouer ensemble sur leurs propres écrans tout en utilisant une connexion locale.

Certes, les capacités multijoueurs en ligne de Nintendo ne sont vraiment pas si impressionnantes par rapport à ce qui est offert sur Xbox One, donc cette partie serait un pari. Cependant, les aspects multijoueurs de certains autres jeux portés, y compris certains de ceux énumérés ci-dessus, ont bien fonctionné. Cela dépendrait simplement de l’effort fourni par Xbox Game Studios dans les parties en ligne du port Switch.

En se limitant uniquement à la Xbox, les jeux Halo n’ont pas pu atteindre certains publics. Mais amener la Master Chief Collection à Switch donnerait non seulement aux joueurs de longue date qui n’ont jamais possédé un accès au jeu Halo, mais aussi fournirait un moyen aux jeunes joueurs de vivre les sensations fortes pour la première fois. Et les jeux originaux sont si vieux que ce ne serait pas aussi un succès pour Microsoft s’ils devaient créer un portage pour ces classiques sur une autre console.

Tout cela n’est qu’une chimère, je sais, mais Halo classique devrait vraiment faire son chemin sur Nintendo Switch. Les jeux sont assez vieux pour qu’ils fonctionneraient probablement décemment sur la console de jeu de Nintendo, et les sessions de jeu coopératives locales se sentiraient si bien sur la console hybride. Il y aurait probablement quelques bosses car de nombreux ports n’ont pas parfaitement fonctionné sur Switch, mais cela permettrait à plus de gens de s’engager avec ces jeux extraordinaires et augmenterait probablement l’intérêt pour le prochain Halo Infinite.