Marvel’s Éternels Le film devrait présenter les Deviants, mais le studio les a peut-être déjà introduits dans le MCU Captain Marvel. Sur la base des détails établis dans les bandes dessinées, il est possible que les Skrulls du MCU soient en fait des déviants, et leur origine pourrait être explorée dans le prochain film de phase 4.

Dans Marvel Comics, les Skrulls sont une race à la peau verte d’une planète lointaine qui possède la capacité de changer d’apparence. Ces extraterrestres métamorphosés ont la réputation néfaste d’utiliser leurs pouvoirs pour infiltrer différentes civilisations en tant qu’espions. Ils sont connus pour leur tendance à s’engager dans des conflits avec d’autres races, comme les humains de la Terre et les Kree. À l’âge d’argent, les Skrulls étaient principalement utilisés comme méchants des Fantastic Four, mais ils ont également été impliqués dans des batailles avec les Avengers, le capitaine Mar-Vell, les X-Men et les Guardians of the Galaxy.

Pendant un certain temps, on a cru qu’en raison de leur association de longue date avec la première famille de Marvel, ils ne pourraient pas apparaître dans le MCU. Cependant, il a été révélé plus tard que Marvel et Fox étaient copropriétaires des droits sur les Skrulls, ce qui leur a permis de faire leurs débuts en direct dans Captain Marvel. On pensait initialement qu’ils étaient les méchants du film, mais une torsion a clairement montré qu’ils étaient en fait les victimes de la guerre Kree-Skrull. À la fin de Captain Marvel, Carol Danvers (Brie Larson) s’est envolée pour aider les Skrulls. Dans Spider-Man: loin de chez soi, il a été confirmé qu’au moins certains des Skrulls ont maintenu une présence sur Terre. Les Skrulls, qui peuvent être importants pour l’avenir de Marvel, pourraient partager un lien secret avec l’une des deux races qui font leurs débuts dans Eternals.

Dans la série originale Eternals des années 1970, le légendaire auteur de bandes dessinées Jack Kirby a créé une trame de fond détaillée pour trois nouvelles races Marvel Comics: les Celestials, Eternals et Deviants. Il a été expliqué dans le premier numéro que des êtres divins connus sous le nom de Célestes ont voyagé sur Terre il y a plusieurs millénaires et ont expérimenté l’ADN humain pour créer deux ramifications génétiques, les Éternels et les Déviants. Les Éternels étaient apparemment parfaits, des immortels surpuissants qui ressemblaient à des humains, tandis que les Déviants étaient un échec colossal. En raison de leur code génétique structurellement instable, les déviants mutent constamment, ce qui fait varier ces créatures grotesques et monstrueuses en termes d’apparence physique.

Des bandes dessinées ultérieures ont relié les Deviants aux Skrulls, apparus pour la première fois dans les années 1960. Apparemment, les Célestes avaient mené leurs expériences sur de nombreuses planètes au fil des ans. Dans le passé, ils ont créé des éternels et des déviants à partir de l’ADN de formes de vie trouvées sur d’autres planètes, dont l’une était le monde d’origine des Skrulls. À l’époque, la planète était occupée par une espèce reptilienne. Après avoir expérimenté leur ADN de la même manière qu’ils l’ont fait avec l’humanité, les Célestes ont créé deux nouveaux types d’éternels et de déviants, ces derniers étant capables de changer de forme. C’était un pouvoir que les déviants nés de la Terre n’avaient jamais eu.

Des années plus tard, ils se sont regroupés et ont anéanti les Eternals et leur race parentale. Avec leurs ancêtres et les éternels partis pour toujours, il ne restait plus que les déviants, qui devinrent la seule forme de vie intelligente sur leur planète – plus tard connue sous le nom de «Skrulls», et à partir de là, leur empire grandit.

L’origine des Skrulls pourrait être transmise au MCU dans le film Marvel’s Eternals. À un moment donné du film, Marvel examinera bien sûr qui sont vraiment les célestes, pourquoi ils ont créé les éternels et d’où viennent les déviants. Il n’a pas encore été confirmé que les Deviants du MCU sont des créations des Celestials, mais cette partie importante de leur histoire sera probablement conservée pour le film. En expliquant les expériences des Célestes sur les humains, on pourrait mentionner que les Célestes ont génétiquement modifié des formes de vie sur d’autres planètes. Cela a du sens, étant donné que les Célestes sont de puissants êtres cosmiques qui ont voyagé dans tout l’univers. De plus, des films comme Captain Marvel et Guardians of the Galaxy ont clairement montré qu’il ne manquait pas de planètes dans le MCU capables d’héberger une vie intelligente.

Dans cet esprit, il n’y a aucune raison pour que les Célestes ne créent la vie que sur une seule planète. Ils auraient pu créer des éternels et des déviants partout dans le cosmos. Une leçon d’histoire dans Eternals pourrait révéler que les Skrulls étaient le produit de leurs expériences et qu’ils étaient en fait une version des Deviants. Marvel pourrait finir par faire quelque chose de similaire avec Thanos, car il est un éternel dans les bandes dessinées. Étant donné que les Eternals sont une propriété moins connue composée de héros que la plupart des spectateurs ne seront pas familiers, les connecter avec les principaux personnages de Marvel ainsi qu’avec le plus grand MCU donne l’impression que ce serait une décision intelligente pour le film.

Lier les Skrulls aux Celestials, Deviants et Eternals pourrait être bon pour l’avenir du MCU, car ils pourraient être la clé de la phase 5. Spider-Man: loin de chez soi a prouvé que Marvel est en train de construire quelque chose avec les Skrulls, ce qui pourrait se jouer. soit dans Captain Marvel 2, soit dans une adaptation en direct du crossover Marvel Comics, «Secret Invasion», qui a vu les Skrulls tenter de conquérir la Terre. Selon certaines rumeurs, Marvel développe une émission télévisée Secret Invasion pour Disney +. Si Eternals intègre pleinement les Deviants dans le MCU dans Eternals au lieu de les utiliser comme des méchants uniques, l’histoire d’origine partagée entre les Earthborn Deviants et les Skrulls pourrait être reconnue par l’un des personnages. Cela pourrait fonctionner si Eternals faisait des Deviants comme Warlord Kro, Karkas et Ransak the Reject des personnages importants du MCU à l’avenir.

Peut-être plus important encore, établir qu’il y a des Éternels et des Déviants ailleurs dans la galaxie pourrait constituer une révélation qui change la donne. Cela donnerait une opportunité à Eternals 2, Thor: Love and Thunder, Captain Marvel 2 et Guardians of the Galaxy Vol. 3 pour présenter diverses ramifications des Éternels et des Célestes. À tout moment, Marvel serait en mesure d’expliquer l’inclusion d’un extraterrestre surpuissant simplement en les connectant aux Celestials et à leurs expériences sur d’autres planètes du MCU. Cela pourrait être une méthode que Marvel peut utiliser pour présenter toutes sortes de nouveaux personnages passionnants, tels que le frère de Thanos, Starfox. Les Skrulls pourraient bien être le début de la manière dont Marvel étendra ces concepts au-delà de la Terre.

