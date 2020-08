Meilleur

Casque à limitation de volume

2020

Les écouteurs sans fil PuroPro de Puro Sound Labs sont le meilleur casque à limitation de volume pour maintenir le volume maximum de votre audio sous les 85 décibels recommandés. L’écoute de sons à décibels élevés pendant de longues périodes peut causer des dommages. Alors que la plupart des écouteurs sont dotés de commandes de volume, une source audio peut parfois avoir des moments trop forts qui peuvent être dommageables. Donc, avoir une paire d’écouteurs qui peut limiter le volume maximum à un niveau sûr est une excellente idée. Voici les meilleurs écouteurs à limitation de volume qui maintiennent le bruit en dessous de 85 décibels pour que vous puissiez écouter plus longtemps.

Meilleur dans l’ensemble: Puro Sound Labs PuroPro

Source: Puro Sounds

Ces écouteurs à limitation de volume de Puro Sound Labs sont une superbe paire d’écouteurs Bluetooth sans fil qui sont livrés avec une réduction active du bruit (ANC) ainsi que des niveaux de volume maximum réglables. Les écouteurs PuroPro ont deux niveaux de limitation de volume avec un maximum de 85 décibels, sans danger pour des périodes d’écoute plus longues, et une option de 95 décibels qui n’est recommandée que pour des périodes d’écoute de moins d’une heure.

En plus de contribuer à la sécurité de votre audition, les écouteurs offrent un son exceptionnel en utilisant Bluetooth 5.0 pour une connexion sans fil puissante ainsi qu’une durée de vie de la batterie améliorée. Outre deux niveaux de volume maximum, il existe également deux niveaux ANC pour vous permettre de choisir la bonne quantité de bruit de fond à laisser entrer.

Le PuroPro offre jusqu’à 32 heures d’écoute, et si la batterie meurt avant que vous ne soyez prêt à avoir fini d’écouter, vous pourrez utiliser le port audio 3,5 mm pour brancher vos appareils. Le microphone inclus vous permettra de prendre des appels téléphoniques ou même de parler à votre assistant numérique.

Avantages:

Deux niveaux de volume maximum pour une meilleure expérience

Bruit de fond réglable à deux plages ANC

Bluetooth 5.0 pour une excellente connectivité

Excellente autonomie de la batterie; jusqu’à 32 heures

Microphone inclus

Les inconvénients:

Un peu cher

Une seule couleur disponible

Meilleur dans l’ensemble

Puro Sound Labs PuroPro

Limites sans limites

Avec la connectivité sans fil Bluetooth 5.0, deux volumes maximum et ANC, vous pouvez profiter de votre audio comme et où vous le souhaitez en toute sécurité.

Meilleure valeur: Pinna Labs LOMA

Source: Pinna Labs

Pinna Labs LOMA vous apporte une écoute sécurisée à un prix abordable. Non seulement ces écouteurs ont un volume maximum de 85 décibels, toujours activé, mais ils incluent également une fonctionnalité appelée Buddy Share. Si vous et un ami possédez le casque LOMA ou le LAGUNA de Pinna Labs, vous pouvez relier les deux pour partager l’audio. Cela se fait à l’aide du port audio 3,5 mm qui peut également être utilisé pour une expérience d’écoute filaire.

En mode sans fil, ces écouteurs offrent jusqu’à 30 heures de lecture. Bien que vous ne trouviez pas d’annulation active du bruit sur le LOMA, ils apportent un peu d’annulation passive du bruit grâce à la conception confortable sur l’oreille. Le serre-tête à ressort en acier et les oreillettes pivotantes aident à assurer un ajustement confortable pour des périodes d’écoute plus longues. Le look du LOMA n’est peut-être pas pour tout le monde, il offre des commandes faciles à trouver et un microphone intégré pour les appels mains libres.

Bien qu’il puisse y avoir une situation où vous voudriez désactiver la fonction de limitation du volume, avec elle constamment activée, vous pouvez vous assurer que votre audition est toujours en sécurité.

Avantages:

Excellent prix d’entrée

Vie de la batterie solide

Audio partageable avec Buddy Share

Design confortable

Un peu d’annulation passive du bruit

Les inconvénients:

Impossible de désactiver la limitation du volume

Un design daté

Pas d’ANC

Meilleure valeur

Pinna Labs LOMA

Toujours sûr

Le LOMA abordable offre un volume maximum constant de 85 décibels pour assurer une écoute sûre à tout moment.

Idéal pour les jeux: casque de jeu PuroGamer

Source: Puro Sounds

Les jeux vidéo peuvent être remplis de moments brusques et bruyants qui peuvent endommager votre audition. Les écouteurs à limitation de volume PuroGamer vous offrent un son de haute qualité pour garantir un son optimal à vos sessions de jeu tout en protégeant votre audition. Avec un plafond de 85 décibels sur le volume maximum, vous pouvez capturer tous les sons dont vous avez besoin sans endommager vos oreilles.

Ceux-ci sont conçus non seulement pour protéger votre audition, mais également pour être un excellent ajout à votre configuration de jeu. Ils offrent une prise en charge du son surround virtuel pour que vous vous sentiez comme si vous étiez dans le jeu. Le microphone détachable inclus vous permet de communiquer avec votre équipe lorsque vous en avez besoin et les commandes de micro câble en ligne vous permettent de l’éteindre lorsque vous ne le faites pas.

Que vous jouiez sur PC, Xbox ou Playstation, ces écouteurs filaires sont compatibles avec les prises 3,5 mm et USB, ce qui vous permettra de vous connecter à presque toutes les plates-formes. La conception légère et réglable du PuroGamer permet des sessions de jeu confortables. Maintenant, vous pouvez tenter la victoire sans vous faire sauter les oreilles.

Avantages:

Niveau de volume maximal acceptable de 85 décibels

Le microphone amovible pour un jeu flexible

Prise en charge immersive du son surround virtuel

Peut se connecter à plusieurs plates-formes

Les inconvénients:

Une seule option de couleur disponible

Pas d’options de volume différentes

Idéal pour les jeux

Casque de jeu PuroGamer

Sécurité des joueurs

Les explosions en jeu ne feront pas exploser votre audition avec la limite de volume de 85 décibels de PuroGamer. Restez dans le moment et optez pour le titre.

Idéal pour les enfants: Onanoff BuddyPhones Cosmos

Source: Onanoff

La protection de l’ouïe des enfants est extrêmement importante et l’ONANOFF BuddyPhones Cosmos offrira une excellente expérience globale. Les écouteurs sans fil BuddyPhones Cosmos offrent trois niveaux de réduction du bruit pour aider à créer la meilleure expérience audio possible. Il existe des réglages de volume maximum pour 75, 85 et 94 décibels pour accompagner ANC pour obtenir le niveau parfait d’écoute en toute sécurité.

L’ANC proposé est très utile, que vous souhaitiez bloquer le bruit extérieur pour aider un enfant à mieux se concentrer ou l’aider à se calmer. Certains enfants souffrent de surstimulation, donc être capable de filtrer les sons environnementaux peut être d’une grande aide.

Bien qu’il s’agisse d’écouteurs Bluetooth sans fil, il existe une prise audio 3,5 mm pour une écoute filaire. Le port permet également à jusqu’à quatre écouteurs de se connecter ensemble et de partager l’audio. Le design est amusant pour les enfants, mais également conçu pour être durable et confortable. Vous pouvez vous attendre jusqu’à 18 heures d’écoute en mode sans fil, alors assurez-vous de charger avant de longs trajets.

Avantages:

Plusieurs niveaux de volume maximum pour la personnalisation

ANC pour une meilleure concentration et une meilleure humeur

Port audio partageable pour l’écoute de groupe

Design amusant pour les enfants

Les inconvénients:

La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Ça pourrait être un peu cher

Meilleur ensemble pour les enfants

Onanoff BuddyPhones Cosmos

Un confort complet

Avec les trois niveaux de volume maximum et ANC, ces écouteurs permettent à votre enfant de profiter de son audio en toute sécurité et de bloquer le reste.

Meilleur rapport qualité / prix pour les enfants: écouteurs pour enfants Mpow CH1

Source: Mpow

Ces écouteurs confortables et durables de Mpow apportent une écoute sûre aux jeunes enfants à un prix avantageux. Les oreillettes spongieuses maintiennent la pression sur les oreilles sensibles, tandis que le serre-tête réglable permet à votre enfant d’avoir un ajustement parfait. Les CH1 sont fabriqués à partir de matériaux de qualité alimentaire, ce qui les rend super pliables pour résister à un traitement brutal inévitable.

Avec un volume maximum permanent de 85 décibels, vous pouvez être assuré que l’audition de votre enfant sera indemne lorsqu’il écoutera sa musique ou ses émissions préférées. Il n’y a pas d’ANC, mais certains bruits seront bloqués passivement via la conception sur l’oreille. Le Mpow CH1 comprend également une deuxième prise casque pour brancher un autre casque afin que votre enfant puisse partager ce qu’il écoute avec un ami.

Avantages:

Conception durable et confortable

Limitation de volume sûre et permanente

Excellent prix pour les écouteurs à limitation de volume

Une certaine annulation passive du bruit

Les inconvénients:

Peut être trop petit pour les enfants plus âgés

N’offre pas ANC

Meilleur rapport qualité / prix pour les enfants

Casque pour enfants Mpow CH1

Écoute sûre à petit budget

Si vous voulez assurer des niveaux de volume sûrs pour votre jeune enfant sans dépenser beaucoup, le Mpow CH1 sera un excellent choix.

En bout de ligne

Protéger notre audition peut parfois être difficile dans notre vie de tous les jours. De la circulation à divers lieux de divertissement, les niveaux de bruit peuvent être dangereux. Ainsi, lorsque nous mettons une paire d’écouteurs pour échapper aux niveaux croissants de pollution sonore, l’utilisation d’une méthode sûre est un excellent moyen d’essayer de sauver notre audition. Les écouteurs à volume limité sont un excellent moyen de vous assurer que vos écouteurs protègent toujours votre audition.

Les écouteurs sans fil PuroPro de Puro Sound Labs offrent un son de haute qualité avec une écoute sûre. Avec ses deux niveaux de volume maximum, vous pouvez obtenir la bonne quantité de son pour la situation. Ensuite, lorsqu’il est associé à deux niveaux de suppression active du bruit, vous pourrez entendre en toute sécurité ce que vous voulez tout en gardant à l’écart ce que vous ne faites pas.

