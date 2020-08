Meilleur constructeur de site Web gratuit

La création d’un site Web était autrefois le domaine (geddit?) Des concepteurs et des codeurs professionnels, mais grâce aux applications de création de sites Web gratuites, de nos jours, tout le monde peut s’y attaquer.

Le problème est qu’il y a tellement d’applications et de services de création de site Web qui se disputent l’attention qu’il peut être difficile de savoir lequel choisir – c’est là que nous pouvons vous aider.

Nous avons rassemblé les meilleurs créateurs de sites Web gratuits disponibles, y compris un mélange de logiciels hors ligne et d’outils en ligne.

Il est généralement plus rapide, plus facile et plus efficace de créer et de modifier un site entièrement en ligne avec un éditeur WYSIWYG, mais si vous voulez un contrôle complet sur tous les aspects de la conception et de l’hébergement Web de votre site, vous aurez besoin d’un créateur de site Web gratuit sur ordinateur.

Donc, que vous cherchiez à créer un site pour votre entreprise, un nouveau blog ou que vous souhaitiez simplement créer une présence en ligne pour vous-même, voici les meilleurs services de création de site Web gratuits pour vous aider.

Créez votre prochain site Web pour aussi peu que 10,80 $ par mois

Avec des concepteurs de classe mondiale créant des modèles pour chaque cas d’utilisation, Squarespace peut vous aider à faire ressortir votre idée en ligne. Commencez avec l’un de nos meilleurs modèles de sites Web et personnalisez-le en fonction de vos besoins. Utilisez le code de bon Squarespace exclusif TECHRADAR10 pour obtenir ce prix sur le forfait le moins cher.

Si vous voulez des créateurs de sites Web avec plus de puissance et de fonctionnalités, consultez notre liste de sélection des meilleurs créateurs de sites Web qui comprend des services payants.

Wix facilite la conception d’un site Web, tout en donnant aux experts beaucoup de pouvoir pour personnaliser les éléments s’ils en ont besoin

1. Wix

Un créateur de site Web vraiment puissant et très soigné

Éditeur ADI très convivial

Mais les experts peuvent tout modifier

Puissant et bien équipé

Wix est un constructeur de sites Web de renom qui propose un plan gratuit, vous permettant de gérer ce service sans avoir à mettre la main dans votre poche. Et vous bénéficiez de l’un des éditeurs de sites Web les plus impressionnants du secteur.

Cet éditeur peut être exécuté en mode ADI (Artificial Design Intelligence), qui dispose d’une interface très basique pour que tout soit vraiment simple et convivial. C’est idéal pour les débutants, car vous pouvez créer un site de base sans même transpirer à distance (une gamme de modèles attrayants est également fournie).

Ceux qui souhaitent s’impliquer davantage dans la mise au point de la conception de leur site Web peuvent passer à l’éditeur complet de Wix, qui dispose de fonctionnalités puissantes et de la possibilité de vraiment perfectionner votre site Web et de lui donner l’apparence que vous voulez. Les aperçus visuels des éléments de page vous permettent également de choisir facilement ce dont vous avez besoin pour une partie particulière d’une page Web.

Wix est si raffiné que la création de votre site à l’aide de l’éditeur ressemble plus à une application native qu’à un constructeur de site Web, et il offre également un excellent support pour une large gamme de supports, ainsi qu’un support client de qualité, même avec le plan gratuit . De plus, Wix Turbo a récemment été publié, ce qui améliore les performances et la vitesse de tous les sites Web Wix.

La puissante fonctionnalité de blogging complète bien les choses et vous obtenez une offre de très haute qualité avec la version gratuite de ce créateur de site Web.

(Crédit d’image: Future)

(Crédit d’image: Constant Contact)

2. Contact constant

Installation facile

Niveau gratuit

Option marketing par e-mail

La publication nécessite un paiement

Constant Contact fournit un créateur de site Web intelligent et une plate-forme de magasin de commerce électronique, tous deux gratuits.

La configuration d’un site Web est facile grâce à la fonctionnalité de glisser-déposer, vous permettant de configurer un design simplement et facilement et d’insérer les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Les paramètres sont automatiquement optimisés pour les plates-formes mobiles et le référencement, et il existe une bibliothèque d’images gratuite avec plus de 50000 images incluses dans le package.

La plateforme de commerce électronique permet les paiements en ligne via Paypal, Mollie ou Stripe. Il existe des fonctionnalités de commande et d’inventaire qui mettent automatiquement à jour l’inventaire avec les commandes et envoient une alerte par e-mail lorsque des articles sont en rupture de stock.

Bien que le site Web de base soit gratuit, il existe des forfaits payants qui ajoutent plus de fonctionnalités. De plus, une option de marketing par e-mail payante est également disponible pour vous permettre d’atteindre de nouveaux clients.

Dans l’ensemble, Constant Contact fait un bon travail de mise en place des bases. Le plan gratuit est un excellent moyen de configurer votre site Web, mais si vous souhaitez publier un site Web, vous devrez payer.

Si vous souhaitez créer un site Web le plus rapidement possible, ne cherchez pas plus loin que Weebly. C’est tellement facile à utiliser que vous aurez un superbe site en ligne en quelques minutes

3. Weebly

Créez un site Web avec un assistant convivial et un éditeur WYSIWYG

Solution gratuite puissante

Création de site Web automatique pour les novices

Des tonnes de modèles élégants

Weebly vous propose deux façons de créer votre site Web. Les deux impliquent sa création en ligne, et les deux sont aussi rapides et indolores que possible.

L’option la plus simple consiste à utiliser l’éditeur de base de l’éditeur qui vous guidera à travers une série de questions avant de créer automatiquement un site pour vous. Il existe des possibilités de personnalisation, mais l’accent est mis ici sur des résultats rapides pour quiconque est terrifié par la conception de sites Web.

Une approche plus pratique est disponible si vous décidez d’utiliser l’éditeur standard. Il existe littéralement des centaines de modèles élégants parmi lesquels choisir – et, oui, ils sont vraiment impressionnants – que vous pouvez modifier et adapter à vos besoins à l’aide d’un bel éditeur WYSIWYG.

En dépit d’être un constructeur de sites Web basé sur le cloud, Weebly vous donne un grand degré de contrôle sur l’apparence de votre site et le placement des éléments de page. Vous pouvez également l’animer en utilisant des fonctionnalités supplémentaires telles qu’une newsletter et un chat en direct. Cette puissance et cette flexibilité font de Weebly un constructeur de sites Web de premier ordre.

WordPress est l’outil de choix pour de nombreux propriétaires de blog. Il faut un peu de temps pour s’y habituer, mais une fois que vous l’aurez maîtrisé, vous adorerez sa flexibilité

4. WordPress

Idéal pour les sites statiques, les portefeuilles, les boutiques en ligne et les blogs

Éditeur en ligne facile à utiliser

Beaucoup de thèmes gratuits

Gamme limitée de plugins

Provoquant un léger degré de confusion, il existe en fait deux versions différentes de WordPress. La variante la plus complexe peut être téléchargée à partir de wordpress.org, et vous devrez la télécharger sur votre propre espace Web et l’installer à l’aide du programme d’installation en ligne automatisé. Vous pouvez ensuite personnaliser les modèles et utiliser des modules complémentaires pour personnaliser le site.

C’est la voie empruntée par de nombreux blogueurs, mais il existe une option plus simple pour les personnes qui ne veulent pas avoir à jouer avec les scripts et à se salir avec le montage hardcore.

La version hébergée de WordPress vous permet de créer votre propre site sur wordpress.com. Vous pouvez tout créer, d’un blog ou d’un site photo à une boutique en ligne à part entière, et vous avez le choix entre un certain nombre de modèles. De plus, les utilisateurs de Mailchimp ont l’avantage d’ajouter un bloc Mailchimp, qui peut entre autres agrandir votre liste de diffusion.

Que vous créiez un site statique ou un site de style blog avec un contenu régulièrement mis à jour, l’éditeur en ligne est un plaisir à utiliser et permet à n’importe qui de créer un site impressionnant et d’aspect professionnel. Le seul inconvénient est la gamme limitée de plugins et de modèles par rapport au constructeur de sites Web de bureau.

WebSite X5 facilite la création d’un site Web sur votre bureau, avec de beaux modèles et un constructeur de site intuitif

5. Incomedia WebSite X5

Un constructeur de site Web de bureau qui a une version gratuite.

Interface utilisateur simple par glisser-déposer

Capacités d’édition flexibles

Version gratuite

Incomedia WebSite X5 a fait l’objet d’une refonte en avril 2019 avec de nouveaux modèles, une interface mise à jour, de nouvelles versions payantes et plus encore. La principale chose à noter est que le service a désormais une version gratuite pour tout le monde (notez que la version gratuite pour les lecteurs de TechRadar est toujours disponible en téléchargement). Il existe deux versions payantes, Evo et Pro, au prix de 29,95 € (27,5 $) et 69,95 € (64,3 $) respectivement. Il s’agit d’un achat unique et, naturellement, les deux versions sont livrées avec des fonctionnalités supplémentaires et améliorées par rapport à la version gratuite. Il existe également une version de démonstration des deux versions payantes que vous pouvez essayer.

Contrairement à WordPress et Wix, WebSite X5 est un constructeur de site Web de bureau, ce qui signifie que vous pouvez travailler sur votre site hors ligne et avoir plus de liberté pour donner à votre site Web l’apparence que vous souhaitez.

Vous avez le choix entre une gamme de modèles prêts à l’emploi ou vous pouvez créer votre propre design à partir de zéro. Ensuite, créez votre plan de site, en montrant la hiérarchie de vos pages et comment elles se connectent les unes aux autres – une fonctionnalité que vous ne trouverez pas dans la plupart des applications de création de site Web. Il existe également un support e-commerce avec des fonctionnalités telles que la page de recherche de produits et le paiement optimisé.

Une fois que cela est fait, vous êtes prêt à commencer à créer vos pages à l’aide de la simple interface glisser-déposer du site Web X5, qui comprend des outils pour modifier à la fois du texte riche et des photos.

Si vous ne voulez pas être lié à un constructeur de site en ligne, WebSite X5 est l’outil qu’il vous faut.

CoffeeCup Free HTML Editor n’est pas un constructeur de site Web WYSIWYG, mais il fournit un aperçu en direct de votre site lorsque vous le créez

6. Éditeur HTML gratuit CoffeeCup

Idéal pour le codage manuel et regorge d’extras pour gagner du temps

Gamme impressionnante de modèles

Fonctionnalités intelligentes telles que les suggestions de balises et de codes

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles gratuitement

CoffeeCup Free HTML Editor fait partie d’une race en voie de disparition de programmes de création de sites Web qui n’utilisent pas de CMS (système de gestion de contenu). Bien que n’étant pas dans la même ligue que Adobe Dreamweaver, Free HTML Editor offre un punch assez professionnel. Avec le code d’écran partagé / les vues d’aperçu, il est possible de voir immédiatement l’effet des modifications que vous apportez.

Pour vous aider à démarrer rapidement, il existe un certain nombre de modèles intégrés au programme, et il y a quelques fonctionnalités très intéressantes telles que des suggestions de balises et de code au fur et à mesure que vous tapez.

Pour les débutants absolus, le programme peut sembler un peu écrasant au début, mais il vaut la peine de s’en tenir à – en supposant que vous ayez des connaissances HTML. Il y a un léger problème; un certain nombre de fonctionnalités, telles que la vérification orthographique et l’optimisation du code, ne sont incluses que dans la version payante du programme.

Si vous avez déjà utilisé WordPress, vous pourriez être intéressé par la puissance de Joomla. Cependant, ce n’est pas aussi facile à utiliser, donc les débutants préfèrent s’en tenir à une option plus simple comme Wix

7. Joomla

Un autre constructeur de site Web gratuit avec des versions en ligne et hors ligne

Vaste gamme de thèmes et d’extensions

Constructeur en ligne adapté aux novices

Les logiciels hors ligne ne sont pas très conviviaux

Joomla est un nom bien connu dans le monde des CMS. Il n’est peut-être pas aussi populaire que WordPress, mais il offre les deux mêmes options: créer un site à l’aide de l’application Web à launch.joomla.org et l’héberger sur les serveurs de l’entreprise, ou télécharger le logiciel sur joomla.org et l’héberger toi même.

Si vous choisissez cette dernière option, vous remarquerez que l’interface est beaucoup moins accessible que WordPress. Ce n’est pas complètement impénétrable, mais il y a beaucoup de menus et d’options à utiliser et cela ne semble pas aussi raffiné que WordPress.

Le constructeur de sites Web en ligne de Joomla est presque aussi complexe, mais n’implique pas le même processus de configuration, ce qui en fait une meilleure option pour les débutants. Son principal argument de vente est une vaste collection de thèmes et d’extensions, qui offrent des moyens infinis de personnaliser l’apparence et le fonctionnement de votre site.

Vous pouvez également consulter nos autres guides d’achat d’hébergement de sites Web:

Tour d’horizon des meilleures offres du jour