Le meilleur stockage en réseau (NAS) pour la maison est celui qui vous permet de diffuser votre collection multimédia et de sauvegarder tous les appareils de votre réseau de manière transparente. Un NAS vous permet essentiellement de créer votre Netflix ou Spotify privé, et la plupart des modèles de cette liste vous permettent d’accéder à vos médias sur Internet. Si vous cherchez à créer votre propre serveur multimédia ou avez besoin d’un NAS pour sauvegarder des données, ce sont les meilleurs boîtiers NAS pour votre maison en 2020.

1. Synology DiskStation DS220 +: meilleur dans l’ensemble

Source: Synology

Le DiskStation 220+ est une option hors du commun qui vous offre tout ce que vous recherchez dans un NAS domestique. Les deux baies de lecteur peuvent contenir 16 To de stockage chacune, ce qui signifie que vous pouvez insérer un total de 32 To de stockage. Le chipset Intel Celeron J4025 amélioré gère tout ce que vous lui lancez avec facilité, et 2 Go de RAM sont installés en standard. Vous pouvez ajouter 4 Go supplémentaires si vous avez besoin de plus de mémoire.

Le DS220 + dispose de deux ports Gigabit Ethernet à l’arrière et vous pouvez utiliser Link Aggregation pour relier les ports et doubler les taux de transfert de données lors de l’envoi ou de la réception de fichiers à partir du NAS. Vous obtenez également deux ports USB 3.0, et vous pouvez brancher un lecteur USB ou un lecteur externe et transférer facilement son contenu sur le NAS.

L’une des meilleures parties du DS220 + est le logiciel proposé. Vous pouvez héberger votre propre serveur de messagerie, des services de streaming audio et multimédia et même votre propre serveur VPN sur le NAS. Un excellent cas d’utilisation du NAS est le streaming 4K Plex, et si vous disposez d’une bibliothèque locale décente de contenu multimédia à une résolution 4K, le NAS fait un travail fantastique en streaming du contenu sur tous les appareils de votre réseau domestique. Vous pouvez également sauvegarder facilement tous les appareils de votre réseau domestique.

Si vous êtes intéressé par le DS220 +, je vous recommande d’utiliser deux disques Seagate IronWolf de 4 To. Si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez obtenir le modèle 6 To ou la version 8 To.

Avantages:

Idéal pour le streaming 4K Plex

Jusqu’à 32 To de stockage sur deux baies

Deux ports Ethernet Gigabit

Logiciel polyvalent avec de nombreuses fonctionnalités

Matériel interne puissant

Les inconvénients:

Pas de mise en cache M.2

Pas de port eSATA

Meilleur dans l’ensemble

Synology DiskStation DS220 +

Le meilleur NAS pour la maison en 2020

Avec des composants internes améliorés, des fonctionnalités logicielles exceptionnelles et un transcodage vidéo 4K, le DS220 + est le NAS 2 baies idéal pour votre maison.

2. Synology DiskStation DS220j: Meilleur NAS économique

Source: Synology

Si vous aimez ce que le DiskStation DS220 + a à offrir mais que vous ne voulez pas dépenser autant d’argent sur un NAS, le DS220j est le meilleur NAS bon marché idéal. Vous avez la possibilité d’insérer jusqu’à 32 To de stockage sur deux baies de lecteur et deux ports USB 3.0, mais il y a un seul port Gigabit Ethernet à l’arrière et 512 Go de RAM en standard.

Mais la principale raison d’obtenir le DS220j est le logiciel. Vous bénéficiez d’un ensemble de fonctionnalités logicielles similaire à celui du DS220 +, ce qui fait du DS220j un choix fantastique si vous êtes à la recherche d’un NAS axé sur le budget. Bien sûr, vous ne pourrez peut-être pas transcoder des vidéos 4K, mais si vous avez juste besoin de diffuser du contenu 4K sur tous les appareils de votre réseau domestique, il ne devrait y avoir aucun problème.

En ce qui concerne les disques durs, je suggérerais des disques IronWolf de 4 To. Vous pouvez toujours prendre un seul IronWolf de 8 To pour commencer les choses, et en acheter un autre plus tard.

Avantages:

Excellent rapport qualité / prix

Même excellente fonctionnalité logicielle

Port Ethernet Gigabit

Fonctionne silencieusement

Deux baies avec jusqu’à 32 To de stockage

Les inconvénients:

Pas particulièrement génial avec les transcodes 4K

Mémoire limitée

Meilleur NAS économique

Synology DiskStation DS220j

Un serveur multimédia à petit budget

Le DS220j est un excellent choix si vous avez besoin d’un serveur multimédia économique qui diffuse du contenu 4K sur vos appareils et sauvegarde les fichiers de manière transparente.

3. WD 4TB My Cloud: le meilleur NAS tout-en-un

Source: Western Digital

Contrairement aux modèles de NAS DiskStation – où vous devrez acheter un disque dur en plus du boîtier – vous obtenez ici un disque dur de 4 To prêt à l’emploi. La série My Cloud de WD est destinée aux nouveaux acheteurs de NAS, et bien que le modèle n’ait pas autant de fonctionnalités logicielles que Synology, il est plus facile de démarrer.

Vous avez toujours la possibilité de diffuser des fichiers stockés localement sur votre réseau domestique, et le NAS dispose d’outils robustes qui vous permettent de sauvegarder facilement vos données. La meilleure partie est le fait que vous pouvez accéder aux fichiers stockés sur le NAS via Internet, tout comme avec les modèles DiskStation.

Si vous cherchez à obtenir un NAS pour diffuser votre collection multimédia et sauvegarder vos données, My Cloud est une excellente option. Bien sûr, vous n’obtiendrez peut-être pas autant de fonctionnalités logicielles, mais la valeur globale proposée ici est exceptionnelle.

Avantages:

Valeur exceptionnelle

Disque dur de 4 To inclus

Fonctionnalités logicielles faciles à utiliser

Connectivité Gigabit Ethernet

Port USB 3.0

Meilleur NAS tout-en-un

WD 4 To My Cloud

Un choix tout-en-un exceptionnel

Le WD My Cloud est livré avec un disque dur de 4 To et permet aux nouveaux acheteurs de NAS de se familiariser plus facilement avec la catégorie.

4. Synology DiskStation DS120j: Meilleur NAS d’entrée de gamme

Source: Synology

Le DiskStation DS120j est le moyen le plus abordable d’accéder au vaste portefeuille de NAS de Synology. Le NAS à baie unique peut contenir jusqu’à 16 To, vous bénéficiez d’une connectivité Gigabit Ethernet, d’un port USB 2.0 pour brancher une clé USB et il est silencieux.

La principale raison pour laquelle vous achetez ce NAS est pour le logiciel. Vous bénéficiez des mêmes excellentes options pour diffuser des fichiers audio et vidéo stockés localement sur tous les appareils de votre réseau domestique – et sur Internet – et cela fait du DS120j un choix particulièrement judicieux si vous achetez un NAS pour la première fois.

Bien sûr, le matériel proposé n’est pas révolutionnaire, mais le NAS offre une grande valeur et vous bénéficiez de la plupart des fonctionnalités exceptionnelles qui font de Synology la marque incontournable dans ce segment. Quant à un disque dur à coupler avec le DS120j, je recommande l’IronWolf de 4 To.

Avantages:

Excellent rapport qualité / prix

Peut accueillir jusqu’à 16 To de stockage

Connectivité Gigabit Ethernet

Excellentes fonctionnalités logicielles

Fonctionne silencieusement

Les inconvénients:

Limité à USB 2.0

Un seul lecteur ne permet pas la protection des données

Meilleur NAS d’entrée de gamme

Synology DiskStation DS120j

Abaisser la batterie à l’entrée

Le DS120j est une excellente option si vous cherchez à vous lancer avec un NAS. Pour ce que vous payez ici, c’est une bonne affaire.

5. QNAP TS-451 +: Meilleur NAS à 4 baies

Source: QNAP

Vous recherchez un NAS à 4 baies? Le QNAP TS-451 + est un choix décent qui vous offre de nombreuses fonctionnalités pour pas beaucoup d’argent. Le NAS à 4 baies est livré avec un port HDMI, ce qui vous permet de le connecter directement à un téléviseur. C’est aussi l’un des rares boîtiers NAS que j’ai rencontrés qui dispose d’une télécommande.

Le TS-451 + est alimenté par un chipset Intel Celeron J1900, et vous obtenez 2 Go de RAM hors de la boîte. Le NAS est un choix fantastique pour le streaming Plex, et vous obtenez une énorme liste de fonctionnalités logicielles, y compris le streaming multimédia et la sauvegarde de données, ainsi que la possibilité d’exécuter des machines virtuelles sur le NAS. Vous disposez également de quatre ports USB 3.0 au total et de deux ports Ethernet Gigabit.

Dans l’ensemble, le TS-451 + a beaucoup à offrir si vous êtes à la recherche d’un NAS à 4 baies.

Avantages:

Le port HDMI vous permet de vous connecter à un téléviseur

Idéal pour le streaming Plex

Excellentes fonctionnalités logicielles

Quatre ports USB 3.0

Valeur incroyable

Les inconvénients:

RAM limitée hors de la boîte

Le logiciel n’est pas aussi raffiné que ses concurrents

Meilleur NAS à 4 baies

QNAP TS-451 +

Le NAS 4 baies idéal pour la maison

Avec un port HDMI et un matériel puissant avec transcodage Plex, le TS-451 + est un choix stellaire si vous voulez un boîtier NAS à 4 baies.

6. Synology DiskStation DS920 +: Meilleur NAS pour Plex

Source: Synology

Si vous voulez un NAS robuste à 4 baies conçu pour Plex, le DiskStation DS920 + devrait être votre option préférée. Le NAS est alimenté par un chipset Intel Celeron J4125 et est livré avec 4 Go de RAM en standard – vous avez la possibilité d’ajouter 4 Go supplémentaires de mémoire.

Vous pouvez ajouter jusqu’à 64 To de stockage via les quatre baies de lecteur, et le DS920 + excelle dans le transcodage 4K. Il diffusera du contenu 4K sur tous les appareils de votre réseau domestique sans vous ruiner, et il possède une liste exhaustive de fonctionnalités logicielles qui incluent l’exécution de conteneurs Docker, votre propre serveur de messagerie ou VPN, un serveur iTunes, et bien plus encore. Il existe également des emplacements M.2 pour la mise en cache SSD, et le DS920 + dispose de deux ports Gigabit Ethernet ainsi que de deux ports USB 3.0.

Si vous n’êtes pas satisfait de seulement 64 To de stockage, vous pouvez brancher une unité d’extension DX517, ce qui vous permet d’ajouter jusqu’à 80 To de stockage supplémentaire au NAS. Si vous ne voulez pas encore remplir le NAS, l’option de lecteur idéale pour le DS920 + est l’IronWolf de 8 To.

Avantages:

Serveur multimédia Plex 4K puissant

Matériel interne robuste

Fonctionnalités logicielles exceptionnelles

Jusqu’à 64 To de stockage

Mise en cache SSD M.2

Les inconvénients:

Pas de ports 10 GbE (10 Gigabit Ethernet)

Meilleur NAS pour Plex

Synology DiskStation DS920 +

Le serveur multimédia idéal

Avec le transcodage vidéo 4K et quatre baies de lecteur et 64 To de stockage, le DS920 + a tout ce que vous recherchez dans un serveur multimédia.

Source: Buffalo

La LinkStation 210 de Buffalo est une option très intéressante car elle est livrée avec un disque dur de 4 To inclus dans la boîte. L’offre groupée fait du NAS une option plus attrayante pour les acheteurs pour la première fois, et la valeur proposée ici est fantastique.

La LinkStation 210 manque certaines des fonctionnalités les plus robustes que vous voyez sur les modèles DiskStation, mais elle couvre les bases. Vous avez la possibilité de sauvegarder automatiquement les données de tous les appareils de votre réseau. utilisez le NAS comme votre propre serveur multimédia, et il vous permet également d’accéder à vos fichiers sur Internet.

Vous bénéficiez d’une connectivité Gigabit Ethernet avec un port USB 2.0 pour transférer facilement des données à partir d’un lecteur USB ou d’un disque dur externe. Si vous voulez un NAS sans tracas livré avec un disque dur prêt à l’emploi, la LinkStation 210 est un excellent choix.

Avantages:

Livré avec un disque dur de 4 To prêt à l’emploi

Connectivité Gigabit Ethernet

Grande valeur

Offre un ensemble décent de fonctionnalités logicielles

Les inconvénients:

Port USB 2.0

Options de mise à niveau limitées

Meilleur pour 200 $

Buffalo LinkStation 210 4 To

Valeur exceptionnelle dans ce segment

Si vous voulez un NAS facile à utiliser avec un disque dur prêt à l’emploi, la LinkStation 210 devrait être en haut de votre liste.

8. Asustor AS5202T: Meilleur NAS pour les créateurs de contenu

Source: Asustor

L’AS5202T d’Asustor pourrait bien être l’une des meilleures options si vous recherchez une connectivité de nouvelle génération. Le NAS est livré avec deux ports 2,5 Gbps, et vous obtenez également un port HDMI, vous donnant la possibilité de brancher le NAS sur votre téléviseur.

Le modèle à deux baies vous permet de stocker jusqu’à 32 To de stockage, il est alimenté par le chipset Celeron J4005 et dispose de 2 Go de RAM installés hors de la boîte. L’offre matérielle fait du NAS une excellente option pour un serveur multimédia 4K exécutant Plex, et il dispose également d’un ensemble robuste de fonctionnalités logicielles qui vous permettent de sauvegarder des données, d’exécuter des conteneurs Docker, et bien plus encore.

La connectivité fait du NAS une option idéale pour les créateurs de contenu qui cherchent à décharger des projets vidéo sur un périphérique de stockage externe. Asustor vante également l’AS5202T comme un NAS orienté streaming, et vous obtenez un ensemble décent de fonctionnalités qui vous permettent de diffuser directement sur Twitch ou YouTube.

Avantages:

Livré avec un port HDMI

Deux ports 2,5 Gbit / s offrent une connectivité nouvelle génération

Idéal pour le streaming 4K Plex

Ensemble décent de fonctionnalités logicielles

Port USB 3.0

Meilleur NAS pour les créateurs de contenu

Asustor AS5202T

Le NAS idéal pour les joueurs

Avec deux ports 2,5 Gbps et un port HDMI 2.0, c’est le NAS à acheter si vous recherchez un boîtier avec une connectivité nouvelle génération.

Quel est le meilleur NAS pour votre maison en 2020?

Source: Synology

Si vous recherchez le meilleur NAS à acheter pour un usage domestique en 2020, le DiskStation DS220 + est le meilleur choix global. Le matériel mis à niveau en fait une option idéale pour le streaming 4K Plex, et avec DiskStation Manager, vous obtenez l’interface logicielle la plus perfectionnée de toutes les marques de ce segment.

Si vous voulez un NAS avec un port HDMI que vous pouvez connecter directement à votre téléviseur, le QNAP TS-451 + est un choix fantastique. Le NAS à 4 baies dispose d’un matériel puissant et vous offre un excellent rapport qualité-prix.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Harish Jonnalagadda est l’éditeur régional d’Android Central. Moddeur de matériel réformé, il passe maintenant son temps à écrire sur le marché de la téléphonie en plein essor en Inde. Auparavant, il méditait sur le sens de la vie chez IBM. Contactez-le sur Twitter à @chunkynerd.

