Il existe de nombreuses bonnes raisons pour obtenir l’un des meilleurs étuis Chromebook pour votre précieux ordinateur. Avec autant d’options disponibles, il est facile de trouver quelque chose qui non seulement correspond à votre style, mais qui possède les fonctionnalités dont vous avez besoin lorsque vous êtes en déplacement ou en voyage. Certaines de ces manches peuvent remplacer complètement le besoin d’un sac à dos!

L’étui pour ordinateur portable AmazonBasics Executive est idéal pour ceux qui recherchent une housse d’ordinateur portable simple. Il n’y a pas de poches supplémentaires et la taille de cette pochette varie de 11,6 pouces à 15,6 pouces, selon la taille de votre Chromebook. Avec trois couleurs différentes au choix, cette pochette est un choix évident comme l’une des meilleures pochettes pour Chromebook.

Timbuk2 fabrique des sacs à dos fantastiques pour votre technologie, et le Stealth Folio fait de même si vous voulez quelque chose de plus portable. Cette pochette hébergera non seulement jusqu’à un Chromebook de 13 pouces, mais elle dispose également d’un éventail de poches pour vos accessoires. Il y a même des fentes pour stylos et quelques crochets spécialisés pour garder vos câbles organisés.

L’étui pour ordinateur portable de ProCase a l’air plus professionnel que les autres étuis sans aller trop loin avec quelque chose comme le cuir. Cette pochette possède également une poignée rétractable pour que vous puissiez transporter votre Chromebook plus facilement. En plus d’être disponible en trois couleurs différentes, le ProCase Sleeve a également trois tailles différentes allant de 12 pouces à 15,6 pouces.

Lors du choix de l’un des meilleurs étuis pour Chromebook, il convient de se demander s’il est résistant à l’eau. Le manchon Egiant est un excellent choix pour lutter contre l’élément car il est résistant à l’eau tout en arborant deux poches supplémentaires. Les tailles de la pochette Egiant vont de 11,6 pouces à 15,4 pouces et sont disponibles en trois couleurs différentes.

Un inconvénient majeur avec les housses pour ordinateurs portables est que les fermetures à glissière ont tendance à se coincer et à se casser. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter à ce sujet avec l’étui pour ordinateur portable CAISON, car ses fermetures à glissière haut de gamme ont été testées pour lutter contre ces problèmes. Cette pochette est disponible dans de nombreuses tailles différentes à partir de 10 pouces et allant jusqu’à 15,6 pouces tout en venant en 10 couleurs différentes.

La pochette V Voova est non seulement livrée avec une poignée, mais dispose également de deux poches séparées pour un rangement supplémentaire. Cette pochette est suffisamment fine pour tenir dans votre sac existant, est fabriquée à partir de nylon imperméable et possède une doublure en peluche pour garder votre Chromebook en bon état. Avec des tailles allant de 11 pouces à 15,6 pouces, la housse V Voova convient à presque tous les Chromebook.

Au lieu de la pochette traditionnelle de style slip, la pochette pour ordinateur portable HOMIEE ressemble plus à une enveloppe de direction. Cet étui en feutre gris protégera votre Chromebook, et il y a même une pochette supplémentaire pour abriter divers accessoires. Vous avez le choix entre cinq options de couleurs différentes, et vous pouvez s’adapter aussi petit qu’un Chromebook 13 pouces et aussi grand qu’une option 15,6 pouces.

La housse antichoc de Lymmax a été conçue pour les personnes maladroites. La coque extérieure est antichoc, tandis que la fermeture velcro empêchera votre Chromebook de voler accidentellement en cas de chute. Les tailles vont de 13 pouces à 15,6 pouces et vous avez le choix entre quatre options de couleur.

L’étui rigide pour ordinateur portable Nacuwa a des options de taille allant de 9,7 pouces à 15 pouces, ce qui en fait l’un des meilleurs étuis pour Chromebook, quelle que soit la taille de votre Chromebook. La coque extérieure dure protège contre les chocs et les chutes, tout en repoussant l’eau. Nacuwa a même inclus quelques poches intérieures pour que vous puissiez emporter tout ce dont vous avez besoin avec vous.

Bien que le Tomtoc 360 ait été conçu avec le MacBook Air et le MacBook Pro à l’esprit, il constitue toujours un excellent étui pour Chromebook. Cet étui est capable de loger jusqu’à un ordinateur portable de 13 pouces tout en offrant une poche pour accessoires surdimensionnée à l’avant. À l’intérieur de la pochette, vous trouverez une épaisse doublure en peluche pour garder votre Chromebook en beauté.

Le sac en néoprène de MOSISO est idéal pour ranger votre Chromebook. La société comprend une petite pochette pour accessoires, et avec 25 couleurs différentes au choix, vous êtes sûr de trouver celle qui correspond à votre style. De plus, les tailles vont de 11,6 pouces à 16 pouces, ce qui vous permet de trouver la pochette de la taille parfaite.

À première vue, la housse de porte-documents Inateck n’a pas l’air très différente des autres housses de Chromebook. Cependant, cette couverture est un peu unique car elle offre une conception à glissière latérale qui rend extrêmement difficile la chute accidentelle de votre Chromebook. Les tailles vont de 12,3 pouces à 16 pouces, parfait pour les Chromebook de toutes tailles.

L’ergonomie est à la mode de nos jours, des bureaux debout aux supports pour ordinateurs portables et plus encore. La pochette pour ordinateur portable OMOTON fonctionne non seulement comme une excellente pochette pour Chromebook, mais offre un bonus supplémentaire. Vous pouvez plier le rabat avant et soutenir votre Chromebook, en soulageant la pression sur vos poignets et en évitant d’avoir à emporter un support d’ordinateur portable avec vous.

Avec le Lacdo 360, vous aurez des options de taille allant de 11 pouces à 16 pouces. Cela va de pair avec les six couleurs différentes à choisir. À l’extérieur, vous trouverez deux poches pour divers accessoires et l’intérieur est doté d’un rembourrage extra-doux pour vous aider si votre Chromebook touche le sol.

Les diamants sont le minéral le plus fort que vous puissiez obtenir, alors pourquoi ne pas acheter un étui pour Chromebook avec un motif en diamant? C’est … presque la même chose. La pochette pour ordinateur portable iCozzier a non seulement une poche principale pour votre Chromebook (jusqu’à 13,3 pouces) et est résistante à l’eau, mais le dépliage de la pochette révèle un organisateur intégré afin que vous puissiez emporter votre chargeur ou emporter des écouteurs avec vous.

Choisissez les meilleurs étuis Chromebook qui fonctionnent pour vous

Il peut être difficile de trouver les meilleurs étuis pour Chromebook pour protéger votre investissement pendant que vous voyagez. Il y a tellement d’options là-bas! Cependant, la housse de direction AmazonBasics est une excellente option pratique car il n’y a pas de poches supplémentaires, mais un extérieur doux et une large gamme de tailles en font un choix facile. Avec la poignée supplémentaire, vous pouvez oublier le sac à dos et emporter simplement votre Chromebook avec vous où que vous alliez.

Ceux qui recherchent un peu plus de polyvalence voudront peut-être regarder le Timbuk2 Stealth Folio. Sur le côté opposé de la clôture, le Stealth Folio dispose d’une multitude de poches pour stocker des objets de valeur supplémentaires, ainsi que la capacité d’un Chromebook de 13 pouces. Une fois qu’il a été emballé, il y a une fermeture à glissière extérieure pour garder tout verrouillé en place pendant que vous êtes en déplacement.

