Meilleur

Accessoires Google Pixel 3a

Android Central

2020

Le Pixel 3a est disponible depuis plus d’un an maintenant, mais vous pouvez toujours trouver certains des meilleurs accessoires pour Pixel 3a malgré le 4a désormais disponible. Il existe de nombreuses options intéressantes à associer avec votre 3a, allant des étuis et des protecteurs d’écran à l’obtention de nouveaux écouteurs élégants qui fonctionnent parfaitement.

Choix du personnel

Spigen est l’un des noms les plus fiables des fabricants de boîtiers sur le marché, et son Rugged Armor est l’un de nos étuis monocouche de choix pour une protection fine. Bien que je souhaite qu’il soit disponible en plusieurs couleurs, le noir va vraiment avec tout.

12 $ chez Amazon

Si vous obtenez cette jolie couleur pourpre, cet étui ultra-fin et ultra-transparent est parfait pour montrer cette belle brillance sans l’exposer aux éclats. Les étuis Totallee sont les plus minces des minces et sont sans marque. Avec la combinaison de minces et d’ultra-clairs, cela fait de l’étui mince Totallee l’un des meilleurs accessoires pour Pixel 3a que vous puissiez trouver.

7 $ chez Amazon

L’un des étuis les plus uniques que vous trouverez pour tous les téléphones, l’étui en tissu Google offre un look classique pour tous les téléphones Pixel. Ces étuis sont chers, mais ils en valent la peine pour une sensation de qualité supérieure et des combinaisons de couleurs parfaitement assorties.

31 $ chez Amazon

26 $ chez Best Buy

Pour les vitesses de charge les plus rapides et les plus fiables, vous aurez besoin de l’adaptateur secteur USB-C 18 W de Google. Vous possédez peut-être déjà l’une de ces beautés, mais sinon, c’est toujours génial d’avoir un coup de pied de rechange.

19 $ chez Amazon

20 $ chez Walmart

La vitesse de charge maximale du Google Pixel 3a est de 18 W, et il en va de même pour ce chargeur USB-C de format voyage. C’est comme s’ils étaient faits l’un pour l’autre. Vous ne pourrez pas plier les griffes, mais cela reste assez petit pour rester dans une poche de votre sac préféré et l’avoir à portée de main.

Les accessoires de charge d’Anker sont de premier ordre et le nouvel Anker Powerline II ne fait pas exception. Ce câble USB-C 3.1 est l’un des meilleurs accessoires pour le Pixel 3a, car il gardera votre téléphone bien en place lors de vos déplacements, mais peut même être utilisé avec le MacBook Pro 2020 pour fournir le maximum d’énergie. De plus, il est difficile de dire non à une garantie à vie sur un câble de charge.

20 $ chez Amazon

20 $ chez Walmart

Ce kit comprend un chargeur mural de 15 W, un chargeur de voiture de 15 W et un câble USB-C vers USB-C de 3 pieds, vous aurez donc tous les accessoires de charge supplémentaires dont vous avez besoin. Les produits Belkin sont approuvés par Google et permettront une charge rapide pour tous vos appareils.

L’autonomie de la batterie sera toujours un problème à un moment donné, il est donc important de se procurer une batterie. La batterie PowerCore Essential d’Anker est une bonne combinaison de portabilité tout en offrant suffisamment de batterie pour plusieurs recharges pour votre téléphone. Avec une capacité de 20 000 mAh, le PowerCore Essential fournit suffisamment de jus pour tout ce dont vous avez besoin. Anker comprend également un chargeur PowerPort Nano II de 18 W pour garder votre téléphone ou la batterie chargée.

Étant donné que le Pixel 3a ne dispose pas de charge sans fil, vous pouvez également appliquer une fine plaque métallique et utiliser un support de voiture magnétique comme celui-ci de Scosche. Bien qu’il existe différentes options parmi lesquelles choisir, nous aimons le support tableau de bord / fenêtre grâce à sa polyvalence, en plus de pouvoir le faire pivoter à 360 degrés.

15 $ chez Amazon

16 $ chez Best Buy

Les téléphones continuent à devenir de plus en plus gros, ce qui les rend peu maniables pour certains, vous voudrez donc vous procurer un PopSocket pour vous aider. Ces PopGrips ont des tops interchangeables, vous permettant de leur donner un nouveau design sans avoir besoin d’obtenir un autre PopSocket. Et grâce aux partenariats de certaines assez grandes entreprises, vous pourrez emmener Baby Yoda partout avec vous.

À partir de 15 $ chez Amazon

À partir de 10 $ chez Best Buy

Ce protecteur d’écran est vendu directement par Google, nous pouvons donc supposer qu’il offrira le meilleur ajustement possible. Cela aide que InvisibleShield de Zagg soit l’une des marques de protecteurs d’écran les plus fiables dans l’industrie des accessoires pour smartphones. Et il est parfaitement logique d’ajouter un protecteur d’écran en verre trempé à votre sélection des meilleurs accessoires pour Pixel 3a.

40 $ chez Best Buy

Si vous préférez ne pas payer la taxe Google pour les accessoires, Amazon propose une pléthore d’options. Nous vous recommandons ce pack de 2 Supershieldz où les protecteurs sont en verre trempé et couverts par une garantie de remplacement à vie sans tracas.

7 $ chez Amazon

8 $ chez Walmart

Le Pixel 3a ramène la prise casque, mais n’est pas livré avec une paire d’écouteurs filaires. Si vous avez besoin d’une nouvelle paire d’écouteurs abordables pour votre nouveau téléphone, nous vous recommandons le Panasonic ErgoFit, qui est disponible en quatre couleurs avec un microphone en ligne.

Ces écouteurs intra-auriculaires de TaoTronics offrent une excellente suppression active du bruit, ce qui en fait un compagnon idéal pour vos déplacements quotidiens. Tirez parti de la prise casque du Pixel 3a et profitez du confort et de la qualité sonore de ces écouteurs bon marché. La durée de vie de la batterie vous fera tourner la tête, après 30 heures de lecture avec Bluetooth et ANC activés, ou 35 heures si vous n’avez pas besoin de l’ANC.

Si vous recherchez un ensemble d’excellents écouteurs sans fil pour accompagner votre Pixel 3a, pourquoi ne pas vous procurer les Pixel Buds? Ces écouteurs ont toutes les excellentes intégrations Google auxquelles vous vous attendez, y compris l’assistant Google toujours à l’écoute. Travaillez, posez votre téléphone et laissez les Pixel Buds lire vos notifications pendant que vous écoutez des morceaux.

Le téléphone le plus abordable de Google signifie que vous pouvez avoir de l’argent supplémentaire

Le Google Pixel 3a est l’un des téléphones les plus abordables de l’entreprise à ce jour. Vous économiserez quelques centaines de dollars sur un téléphone par rapport au Pixel « phare ». Vous pourriez donc avoir un peu plus d’argent dans votre budget pour les accessoires.

L’un des meilleurs accessoires pour Pixel 3a pourrait sans doute être un étui de qualité. Oui, de nombreux étuis sont fabriqués dans le même matériau que Google a utilisé pour la coque de ce nouveau téléphone, vous voudrez toujours protéger votre téléphone des rayures ou autres éraflures. Bien que je doive céder à cette étui en tissu Google pour son charme unique à Google, je recommande le Spigen Rugged Armor pour être élégant et robuste à un prix avantageux.

Comme il n’y a pas de charge sans fil avec le Pixel 3a, vous voudrez être configuré avec les bons accessoires de charge filaire. Si vous avez déjà possédé un téléphone Pixel, vous serez heureux de savoir que le Pixel 3a est livré avec le même chargeur de style.Vous aurez donc une sauvegarde à portée de main, mais s’il s’agit de votre premier téléphone Pixel, je vous recommande de prendre un Chargeur rapide compact Anker 18W PIQ, qui est le chargeur mural idéal pour voyager.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.