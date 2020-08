Meilleur

Adaptateurs Ethernet pour Chromecast ou Fire TV Stick

2020

Deux des options de bâton de streaming les plus populaires sont le Google Chromecast et l’Amazon Fire TV Stick, qui coûtent tous deux environ 40 $. Le streaming n’est pas toujours parfait, et si vous souffrez d’une mauvaise connexion ou si vous rencontrez simplement des problèmes de connexion au Wi-Fi, un adaptateur Ethernet pourrait vous éviter beaucoup de problèmes en vous câblant directement dans votre connexion.

Choix du personnel

La plupart des adaptateurs Ethernet de notre liste transmettent des données à 100 Mbps, mais celui de Cable Matters peut transmettre des données à des vitesses allant jusqu’à 480 Mbps. Il comprend également des câbles de 3 pieds pour le micro-USB et l’USB qui devraient faciliter la configuration, quelle que soit la configuration de votre centre de divertissement.

15 $ chez Amazon

L’adaptateur d’Amazon est conçu pour accrocher le Fire TV Stick lui-même. Il est livré avec un port Micro-USB pour se connecter à une alimentation et un port Ethernet. Branchez simplement un câble Ethernet dans le port fourni et vous êtes prêt à vous connecter – aucun pilote ou configuration supplémentaire n’est nécessaire.

15 $ chez Amazon

Google a rendu sa solution Ethernet extrêmement simple. Une fois que vous avez branché votre Chromecast sur votre téléviseur, prenez votre câble Ethernet et branchez-le dans l’adaptateur de Google à une extrémité et votre routeur à l’autre. Ensuite, branchez votre adaptateur dans une prise secteur à proximité.

15 $ sur Google Store

Cet adaptateur Ethernet comprend son propre bloc d’alimentation qui alimente la clé Chromecast ou Amazon Fire TV tout en alimentant le concentrateur USB. Avec ce hub, vous pouvez connecter une clé USB externe pleine de fichiers accessibles sur un appareil Fire TV. Vous pouvez même brancher une souris ou un clavier sans fil pour une navigation plus facile. Le troisième port USB est exclusivement destiné au chargement.

12 $ chez Amazon

L’adaptateur UGREEN se branche directement sur le port Micro-USB de votre Chromecast ou Fire TV Stick – d’où il tire généralement son alimentation – et ajoute un port Ethernet, ainsi qu’un câble USB intégré à brancher sur le port USB de votre téléviseur ou un adaptateur mural. Exécutez simplement un câble Ethernet de votre routeur à l’adaptateur et vous devriez être prêt à utiliser votre clé de streaming.

14 $ chez Amazon

TV xStream offre la solution la moins chère pour une connexion filaire pour votre Chromecast ou Fire TV Stick. Cependant, ce n’est pas aussi élégant que ses deux adaptateurs – l’Ethernet-to-USB et un séparateur USB-to-Micro-USB. Cela fonctionne toujours assez bien pour ce pour quoi il est conçu en améliorant la qualité de votre connexion en streaming, ce qui est le point principal, non?

14 $ chez Amazon

Snowpink propose un adaptateur Ethernet fiable et simple qui comprend un câble de 3 pieds et offre une connexion Internet filaire stable de 100 Mbps comme la plupart des autres adaptateurs de notre liste. Il fonctionnera parfaitement avec votre Chromecast, votre clé Fire TV ou tout autre appareil intelligent qui tire son énergie de Micro-USB.

14 $ chez Amazon

Arrêtez de vous battre avec une qualité de flux incohérente

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre Wi-Fi domestique peut ne pas fournir le meilleur signal à votre appareil de diffusion Chromecast ou Amazon Fire. Il se peut que votre réseau sans fil soit surchargé par le nombre d’appareils connectés, ou cela pourrait être lié à la distance entre le routeur sans fil et le dongle de streaming. Les murs de votre maison peuvent également interférer avec le signal. Quelle que soit la cause du problème, une connexion filaire est la solution la plus simple, car elle élimine les interférences et place votre appareil de streaming en tête de la file d’attente pour l’accès au réseau.

Vous trouverez à la vente de nombreux adaptateurs capables de réaliser cette connexion: tout ce dont vous avez besoin est un câble d’adaptation Micro-USB vers Ethernet. Pourtant, la plupart des adaptateurs de cette liste ne prennent en charge que 10/100 Ethernet, ce qui signifie qu’ils offrent des vitesses de téléchargement de 10 Mbps et des vitesses de téléchargement de 100 Mbps – même si vous n’aurez qu’à vous soucier des vitesses de téléchargement pour le streaming. Cela peut être bien, mais si votre Wi-Fi peut atteindre des vitesses supérieures à 100 Mbps, cela peut finir par ralentir encore plus votre connexion Internet.

Ainsi, sur une masse d’adaptateurs adéquats avec les mêmes vitesses de transfert, l’adaptateur Ethernet Cable Matters se tient au-dessus de la foule. Ce modèle vous offre une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 480 Mbps. En supposant que votre Internet puisse atteindre ce nombre, ce sera très rapide pour diffuser des vidéos 4K sur votre Chromecast ou Fire TV Stick.

