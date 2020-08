Meilleur

Afficher des photos de famille et d’amis ou des instantanés de vos animaux de compagnie est le moyen le plus simple de personnaliser votre espace de vie. Le problème est que les cadres photo traditionnels prennent beaucoup de place. Vous êtes passé d’un téléphone à clapet à un smartphone et peut-être d’un ordinateur de bureau à un ordinateur portable, n’est-ce pas? Pourquoi ne pas passer des cadres photo à l’ancienne au numérique? J’ai sélectionné quelques-uns de mes cadres photo numériques préférés et j’ai hâte de les partager avec vous.

Favoris du personnel

Certains produits considérés comme intelligents manquent d’intelligence. Ce n’est pas le cas avec le Nixplay Seed. Ce cadre photo numérique de 10 pouces est doté d’un capteur infrarouge qui détecte lorsque quelqu’un entre dans la pièce. Il s’allume automatiquement lorsque les yeux sont présents et s’éteint lorsque personne n’est là. Parlez d’économie d’énergie! L’écran IPS de 10,1 pouces est époustouflant. Les couleurs sont précises et les images sont plus claires que n’importe quelle impression. Vous pouvez envoyer des photos par e-mail au cadre pour une visualisation instantanée de n’importe où dans le monde. Cette caractéristique à elle seule en fait un cadeau spectaculaire pour les grands-parents. Vous pouvez également ajouter des photos de Google Photos, Flickr, Facebook, Instagram et d’autres services. Le Nixplay Seed est compatible avec Alexa et Google Assistant et est livré avec une télécommande infrarouge et un adaptateur secteur. Ce modèle est également disponible en tailles 8 pouces et 13,3 pouces.

147 $ chez Amazon

Vous n’êtes pas obligé de dépenser de l’argent en dehors de votre zone de confort pour profiter des derniers et meilleurs cadres photo numériques. L’Aluratek n’a peut-être pas toutes les cloches et tous les sifflets de certaines unités haut de gamme, mais il possède un bel écran LCD TFT de 7 pouces et un cadre en bois d’aspect traditionnel. Une fois allumées, vos photos s’affichent automatiquement. L’Aluratek lit également les cartes mémoire SD / SDHC et les clés USB, il est donc facile d’ajouter des photos. Les photographies sont lumineuses et vibrantes, et le cadre noir de base se fond dans n’importe quel décor. Parfait pour votre bureau, un dortoir ou une chambre à coucher, ce petit cadre photo numérique met en valeur votre meilleur travail et est assez simple à utiliser pour n’importe qui dans la famille.

31 $ chez Amazon

Lorsque vous voulez que vos photos prennent vie, vous voulez le cadre photo Pix-Star 15 pouces. L’énorme LED de 15 pouces s’allume et s’éteint automatiquement lorsque quelqu’un est à proximité. Les photos et vidéos peuvent être partagées par e-mail ou via une application gratuite pour smartphone. Et la configuration du Pix-Star est étonnamment simple. Tout fonctionne via Wi-Fi et les instructions sont si faciles à suivre que vous pouvez être opérationnel en quelques minutes seulement. Le Pix-Star est compatible avec Google Drive, Google Photos et Flickr, et vous pouvez également déplacer des photos via une clé USB et des cartes SDHC et SDHC. Bonus: vous pouvez obtenir des prévisions météorologiques quotidiennes via le cadre pour garder un œil sur ce qui se passe à l’extérieur dans votre quartier et dans la cour des amis et de la famille. Il s’agit d’un grand cadre audacieux qui transforme vos clichés en chefs-d’œuvre visuels.

200 $ chez Amazon

Avec le cadre photo numérique Dragon Tough, vous bénéficierez de tous les avantages de la nouvelle technologie dans un cadre en bois à l’ancienne. Avec un look confortable et un attrait intime, le Dragon Touch est un cadre qui se trouve à la maison sur une table de chevet, un comptoir de cuisine, un bureau ou une étagère. L’écran tactile IPS de 10 pouces affiche des photos en HD. Les photographies pivotent automatiquement du portrait au paysage selon les besoins. Une belle touche! Vous bénéficierez de 16 Go de stockage interne pour conserver vos souvenirs, et les photos et vidéos peuvent également voyager via Wi-Fi, carte SD et clé USB. Il y a suffisamment d’espace intérieur ici pour contenir plus de 40000 photos, les êtres chers sont donc toujours à proximité. Ce cadre photo d’aspect classique est livré avec une application gratuite pour gérer la configuration, les fonctionnalités d’affichage et pour ajouter ou supprimer des instantanés et des vidéos.

111 $ chez Amazon

Le cadre photo numérique intelligent Nixplay est un modèle élancé de 10,1 pouces qui peut être fixé au mur. Enfin, un cadre photo numérique qui n’a pas besoin d’être calé, prenant un espace précieux! L’écran IPS est vif et net et présente un rapport hauteur / largeur de 16:10 qui s’adapte aux portraits et aux paysages. Les photos et les vidéos peuvent être envoyées par e-mail ou via une application, et ce modèle est contrôlable avec Alexa et Google Assistant. Si vous disposez de plusieurs cadres, vous pouvez envoyer des photos et des vidéos uniques dans différentes pièces, créant ainsi un réseau de partage familial privé. Plutôt cool!

173 $ chez Amazon

Nos dernières pensées

Plus de quelques générations de cadres photo numériques se sont succédées. Les années entre la première version et aujourd’hui ont conduit à une installation moins compliquée et à une expérience visuelle plus agréable. Mon premier choix cette année est le Nixplay Seed. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa, et les photos sont récupérables à partir de Google Photos, Flickr et d’autres services. Le Nixplay Seed est un cadeau bien pensé pour les grands-parents qui n’ont peut-être pas la patience de jouer avec la configuration. Vos photos peuvent être envoyées par e-mail au cadre ou envoyées à partir de l’application, et elles s’affichent d’elles-mêmes sans aucune autre interaction requise. Mieux encore, ce modèle à économie d’énergie s’allume automatiquement lorsque quelqu’un entre dans la pièce et s’éteint lorsque personne n’est présent.

Si vous souhaitez réduire les coûts, vous ne pouvez pas battre le cadre photo numérique Aluratek de 7 pouces. Le cadre en bois est magnifique et le petit écran LCD TFT de 7 pouces est juste la bonne taille pour exposer des photos dans votre bureau, votre dortoir ou sur une table d’appoint. L’Aluratek tire des photos des cartes mémoire et des clés USB. Qu’est-ce qui pourrait être plus simple?

Mon cadre photo numérique à écran tactile préféré est de Dragon Touch. Parcourez les photos avec un doigt ou avec l’application Dragon Touch. Ce cadre d’aspect classique stocke jusqu’à 40000 photos et vidéos et est magnifique partout dans la maison.

