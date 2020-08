Meilleur

Chargeurs portables pour Samsung Galaxy S20

Le Galaxy S20 a une assez grosse batterie, mais avec un écran de 120 Hz et des radios 5G à l’intérieur, vous ne savez jamais quand votre journée se prolongera et vous devrez chercher un chargeur portable pour garder votre Galaxy S20 en vie. (Ou, vous savez, vous avez besoin d’une banque d’alimentation sur le chemin du travail parce que vous avez oublié de la jeter sur le chargeur la nuit dernière comme je l’ai fait). N’ayez crainte, les banques d’alimentation sont là et elles peuvent charger nos S20 de trois façons différentes cette année.

À peu près de la même taille que le Galaxy S20, cette banque de 10000 mAh peut recharger même le S20 Ultra deux fois avant de s’épuiser. Il prend en charge Power Delivery, QuickCharge 3.0 et 10W Qi pour que vous puissiez charger comme vous le souhaitez.

34 $ chez Amazon

Cette banque d’alimentation prend en charge la charge sans fil de 7,5 W afin que vous puissiez compléter des accessoires tels que votre Galaxy Watch ou vos Buds, et elle prend en charge la charge rapide de 25 W via USB-C pour la série S20, ce qui signifie que vous passez moins de temps branché.

80 $ chez Amazon

80 $ chez Best Buy

Cette banque d’alimentation compacte est comme un Snickers extra-gras qui peut recharger votre S20 deux fois via USB-C Power Delivery ou QuickCharge via USB-A. Il est disponible en noir ou blanc et est également livré avec un câble C-to-C.

26 $ chez Amazon

Cela peut être exagéré pour un S20, mais si vous souhaitez charger un ordinateur portable ou trois téléphones en même temps, la banque d’alimentation de Zendure a une charge de 45 W pour les ordinateurs portables et un port QuickCharge 3.0 de 18 W.

61 $ chez Amazon

Honnêtement, la plupart du temps, lorsque nous sortons, nous n’avons besoin de recharger nos téléphones qu’une fois au maximum, donc cette banque de 5000 mAh a une taille parfaite. J’aime aussi les couleurs pastel disponibles comme le rose et la sarcelle.

À partir de 19 $ chez Amazon

Le S20 Ultra prend en charge une charge de 45 W dans des conditions très, très spécifiques, et le PowerPie est l’une des rares banques d’alimentation qui les satisfait toutes. Vous pouvez également l’utiliser pour recharger des tablettes et des ordinateurs portables USB-C.

49 $ chez Amazon

Anker fabrique des chargeurs fiables qui peuvent résister à des coups et continuer à fonctionner pendant des années et des années. Ce modèle de la taille d’un téléphone est un peu plus cher que celui d’Aukey, mais il a l’air un peu mieux aussi avec ce dos à motifs.

30 $ chez Amazon

Les batteries externes en métal et en plastique peuvent sembler lisses, mais les recouvrir d’un tissu moelleux est dix fois mieux! Il y a encore deux ports de charge filaires en plus du pavé Qi, et vous pouvez l’obtenir en gris ou en ce joli cœur rouge.

40 $ chez Amazon

Malgré la moitié de la taille des batteries AUKEY et Samsung de 10000 mAh, cette banque d’alimentation de 18 W chargera votre S20 via USB-C ou USB-A. Il rentrera également dans de très petits sacs à main et poches.

40 $ chez Amazon

Les meilleurs chargeurs portables Galaxy S20 vous permettent de recharger votre chemin

Il existe plusieurs façons de charger votre S20, mais les éléments les plus importants à rechercher seront Power Delivery (PD) et Qualcomm QuickCharge (QC). Alors que Samsung prend en charge Power Delivery, le S20 est plafonné à 15W avec la plupart des chargeurs PD, et la plupart des ports QC ne sont pas notés beaucoup, voire plus, sur une banque d’alimentation, de toute façon – cela entre davantage en jeu avec les chargeurs muraux.

Qu’est-ce que ça veut dire? Chargez avec n’importe quel standard et câble que vous avez sous la main; ils vont tous les deux charger votre S20 à une bonne vitesse, même si ce n’est peut-être pas les 25 W que vous obtiendriez avec le chargeur mural Samsung. La batterie externe Aukey 10000 mAh est mon préféré car ce facteur de forme presque de la taille d’un téléphone le rend facile à transporter dans votre poche à côté de votre S20, et il est doté d’une charge sans fil en plus du PD et du QC. La batterie portable du chargeur sans fil Samsung peut charger sans fil votre S20 et vos accessoires sans fil compatibles Qi, comme ces nouveaux Galaxy Buds, et il est disponible dans un rose tendre qui devrait bien compléter le Cloud Pink S20.

