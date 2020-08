Source: Ara Wagoner / Android Central

Les Chromebooks sont d’excellents ordinateurs pour de nombreuses utilisations différentes, mais ils sont presque conçus sur mesure pour l’éducation. Ils sont conçus pour fonctionner correctement même avec des spécifications modestes, le logiciel est difficile à briser, corrompre ou infecter, et si un élève casse un ordinateur portable, il lui suffit de se connecter sur n’importe quel autre ordinateur portable du système scolaire pour revenir à travail. Il existe de nombreuses options intéressantes, mais notre premier choix est le Chromebook Flip C214 d’ASUS.

Meilleur dans l’ensemble: ASUS Chromebook Flip C214

Source: Ara Wagoner / Android Central

Le Chromebook Flip C214 d’ASUS est le meilleur Chromebook pour les étudiants car il offre une excellente expérience dans un boîtier compact et durable. L’écran de 11,6 pouces est facile à voir dans un large éventail d’angles – même sous le soleil direct de la Floride – et la charnière en alliage de zinc vous permet de faire pivoter l’écran à 360 degrés en mode tente ou tablette selon vos besoins. Un Chromebook 2-en-1 permet à votre élève d’interagir avec les leçons et le contenu comme il le souhaite: avec le clavier et la souris ou directement avec l’écran tactile.

Il existe également une option pour un C214 avec un stylet intégré pour ceux qui ont des problèmes pour toucher avec précision des cibles tactiles plus petites, une excellente inclusion. J’ai adoré l’utilité d’un stylet pour le tapotement de précision en mode tente / tablette et lorsque je lis des bandes dessinées en mangeant des collations poudreuses, c’est ce pour quoi je l’utilise le plus souvent.

J’ai adoré l’utilité d’un stylet pour le tapotement de précision en mode tente / tablette et lorsque je lis des webcomics tout en mangeant des collations poudrées.

Le C214 dure environ 10 heures sur une seule charge, ce qui signifie qu’il devrait durer toute la journée d’école et quelques devoirs avant que vous n’ayez besoin de chercher un chargeur. Comme la plupart des Chromebooks modernes, le C214 utilise un chargeur Power Delivery de 45 W, ce qui signifie que même si votre enfant perd ou casse le chargeur dans la boîte, vous pouvez trouver un chargeur de remplacement facilement et à un prix abordable.

Il existe également des ports USB-C de chaque côté du C214, ainsi qu’un port USB-A et un emplacement microSD pour aider à étendre les 32 Go de stockage fournis avec le C214. La fente microSD sur le côté de ce modèle est encastrée, ce qui permet d’éviter une éjection accidentelle, mais les bords sont sculptés de sorte qu’un bord de pince à linge ait la taille idéale pour insérer et éjecter des cartes. En tant que mordeur de clous, cette petite joie témoigne de l’attention portée aux détails par ASUS avec le C214 robuste et fiable.

Oui, il n’y a que 32 Go de stockage interne ici et seulement 4 Go de RAM, mais 4 Go de RAM suffisent pour les travaux scolaires, la recherche et les flux Twitch – je veux dire les devoirs !! 32 Go de stockage pourraient être à l’étroit lors de l’installation de tonnes d’applications Android, mais pour la plupart des élèves du primaire et du collège, cela devrait être plus que suffisant. Les coins du Chromebook ont ​​des bords caoutchoutés et la coque extérieure est recouverte de textures antidérapantes résistantes aux rayures. Le clavier est résistant aux éclaboussures et les ports sont également renforcés, alors espérons-le, il devrait pouvoir résister à quelques années de chaos avec votre enfant.

Avantages:

Durée de vie de la batterie exemplaire

Le stylet est sympa

L’écran est lisible en plein soleil

Compact et robuste

Clavier résistant aux éclaboussures

Les inconvénients:

Seulement 32 Go de stockage

Seulement 4 Go de RAM

Populaire et se vend rapidement

Meilleur dans l’ensemble

Chromebook Flip C214 d’ASUS

Robuste, fiable et prêt à passer une nuit blanche

Avec une coque durable et un écran tactile facile à lire, le C214 est un Chromebook idéal pour la salle de classe et les devoirs.

Idéal pour le lycée: Chromebook Lenovo Flex 5

Source: Ara Wagoner / Android Central

Le Chromebook Lenovo Flex 5 est notre nouveau choix pour le meilleur Chromebook global, car il offre à peu près toutes les fonctionnalités que vous souhaitez dans un Chromebook de taille moyenne sans coûter un semestre entier. Cet ordinateur portable est physiquement moins d’un pouce plus grand que l’ASUS C214, mais il dispose d’un écran tactile 1080p de 13,3 pouces beaucoup plus grand, d’un clavier rétroéclairé et de beaux haut-parleurs. Vous obtenez également un processeur Intel Core plus puissant au lieu d’un Celeron et vous obtenez plus de stockage interne pour exécuter des applications Linux ou télécharger des films Disney + lorsque vous vous ennuyez dans la salle d’étude.

Pour citer Han Solo, « elle l’a là où ça compte, gamin ».

Cet ordinateur portable n’a pas été durci et à l’épreuve de la vie comme le C214, mais le Lenovo Flex 5 est aussi parfait pour un enfant plus âgé que pour de nombreux adultes. Vous obtenez un clavier confortable et uniformément rétroéclairé pour les projets tergiversés tard dans la nuit et une paire de grands haut-parleurs frontaux de chaque côté pour garder la musique en cours pendant qu’ils le font. La configuration du port ici correspond à celle du C214 – deux ports USB-C, un port USB-A, un emplacement microSD et une prise casque – mais vous devrez être plus doux avec cet ordinateur portable si vous voulez qu’il vous dure ses huit années complètes de mises à jour de Chrome OS.

La batterie ici devrait durer toute une journée d’école et de devoirs, et la recharger ne devrait pas prendre trop de temps avec le chargeur PD 45W intégré. Peu de familles ont des routeurs Wi-Fi 6 – et encore moins d’écoles le font – mais vous devriez toujours obtenir une meilleure stabilité Wi-Fi avec celui-ci, et on peut en dire autant de Bluetooth 5.0 pour vos écouteurs ou votre souris Bluetooth.

S’il y a un inconvénient au Flex 5 en plus de ne pas être à l’épreuve des enfants, c’est qu’il s’agit d’un tout nouveau modèle qui peut être difficile à trouver. Si vous vous dépêchez, vous pourriez en obtenir un avant le début du trimestre, mais si vous pouvez le trouver, votre lycéen vous en remerciera.

Avantages

Écran tactile 1080p net

Haut-parleurs orientés vers le haut

Excellentes spécifications internes

Clavier rétro-éclairé

Compatibilité Wi-Fi 6

Les inconvénients

Pas aussi durable

Disponibilité limitée

Idéal pour le lycée

Lenovo Chromebook Flex 5

Tout ce qu’un adolescent peut souhaiter

Le meilleur Chromebook pour tout le monde est également un excellent modèle pour les élèves du secondaire ou du secondaire qui n’ont pas besoin d’un ordinateur portable à l’épreuve des enfants.

Choix de mise à niveau: ASUS Chrombook Flip C434

Source: Ara Wagoner / Android Central

Il existe de nombreux Chromebooks puissants de nos jours, mais les Chromebooks les plus puissants ont tendance à sacrifier la durée de vie de la batterie au profit d’une puissance brute dont vous n’avez tout simplement pas besoin la plupart du temps. Le Chromebook Flip C434 est suffisamment puissant pour ma charge de travail à plein temps, mais il peut encore durer toute la journée et avoir fière allure. Avec un écran brillant de 14 pouces et un boîtier en aluminium de qualité supérieure, il s’agit d’une machine encore assez portable pour être transportée tous les jours, mais suffisamment grande pour le filtrage fractionné de vos recherches et de votre papier – ou de vos devoirs et de votre streamer Twitch préféré.

Le clavier rétroéclairé est idéal pour les longues nuits de lecture de documents de session dans des bibliothèques faiblement éclairées. Le processeur m3 peut garder 20 à 30 onglets ouverts à la fois et gérer facilement les applications Linux et Android, et bien que 4 Go de RAM étaient plus que suffisants pour le C434 que j’ai utilisé, plus de RAM est génial et je suis heureux de voir le Modèles de 8 Go plus disponibles maintenant qu’ils ne l’étaient l’été dernier.

ASUS a un modèle plus récent et plus costaud dans l’ASUS C436, mais je recommande toujours le C434 aux étudiants, car bien que le C436 soit plus puissant, il coûte également le double du prix. La durée de vie de la batterie du C436 est à nouveau moyenne – après son lancement avec un bug qui a entravé la durée de vie de la batterie – mais je ne lui ferais pas confiance pour durer une journée d’école entière avec une seule charge. Il existe encore des modèles i5 du C434, et à des prix inférieurs à ceux du C436.

Avantages:

Modèles de 8 Go de RAM disponibles

Grand écran lumineux

Clavier rétro-éclairé

Apparence et sensation haut de gamme

Processeur Intel m3

Les inconvénients:

Coûteux

Modèle plus récent disponible

Pas aussi durable

Sélection de mise à niveau

Chromebook Flip C434 d’ASUS

Un excellent Chromebook pour les étudiants des collèges et lycées

Besoin d’un écran plus grand et d’un processeur plus puissant pour votre travail? ASUS vous a couvert avec ce choix premium.

Meilleure tablette Chrome pour l’éducation: ASUS Chromebook Tablet

Source: ASUS

Les tablettes Chrome ont beaucoup de sens pour les jeunes étudiants, car elles sont plus légères, plus faciles à saisir avec de petites mains, et la plupart des modèles éducatifs ont un stylet pour gribouiller ou taper dans les jeux éducatifs. Si votre enfant veut jouer à des jeux, regarder des vidéos et lire ou dessiner, une tablette est la meilleure solution, et vous pouvez l’associer à un clavier Bluetooth une fois qu’il est assez vieux pour avoir besoin d’une saisie plus sérieuse.

J’aimerais vous indiquer la meilleure tablette Chrome OS sur le marché aujourd’hui – la Lenovo Chromebook Duet 10 pouces – mais malheureusement, le Duet n’a pas d’étui robuste disponible pour le moment et il n’est pas assez robuste pour résister l’abus qu’un jeune élève lui infligerait. Heureusement, il existe plusieurs tablettes Chromebook abordables conçues spécifiquement pour la salle de classe et les jeunes élèves. J’aime la tablette ASUS Chromebook car elle est livrée avec un stylet et est une marque plus connue avec un meilleur héritage de support.

Il n’est livré qu’avec un port USB-C et pas de ports USB-A, non pas qu’un enfant plus jeune aura besoin de les utiliser souvent, mais vous avez toujours une prise casque et un emplacement microSD pour étendre les 32 Go de stockage interne, deux fonctionnalités qui le Lenovo Duet manque. Ce n’est pas le Chromebook le plus puissant du marché, mais c’est le niveau parfait pour les élèves plus jeunes, et les normes de durabilité étendues qu’ASUS le maintient pour s’assurer qu’il devrait résister au chaos d’un utilisateur plus jeune tant qu’il le montre un niveau de soins de base.

Avantages:

Comprend un stylet

Durabilité conforme aux normes MIL

Bon match pour les jeunes utilisateurs

Stockage extensible

Les inconvénients:

Un seul port USB-C

Spécifications modestes

Cher pour ce que c’est

Meilleure tablette Chrome pour l’éducation

Tablette Chromebook ASUS

Idéal pour griffonner, lire et regarder.

Pour les jeunes utilisateurs qui ne tapent pas beaucoup, cette tablette est parfaite pour aider les enfants à entrer dans Chrome OS.

Meilleur rapport qualité / prix: Lenovo Chromebook C340 (11,6 « )

Source: Ara Wagoner / Android Central

Le Lenovo Chromebook C340 (également connu sous le nom de C340-11) a été notre meilleur Chromebook pendant un certain temps – et reste notre Chromebook compact préféré. Il dispose du même processeur et de la même RAM que notre choix global, l’ASUS C214, et il a même l’option de 64 Go de stockage, ce qui est une excellente nouvelle pour les étudiants plus âgés qui installeront de nombreuses applications ou téléchargeront de la musique et des films pour une visualisation hors ligne. .

Si vous pouvez gérer que ce Chromebook n’est pas à l’épreuve des enfants comme le sont les modèles plus axés sur l’éducation, le C340-11 peut être un excellent moyen d’obtenir un Chromebook fiable et durable sans faire exploser votre budget.

Cela a été mon ordinateur principal depuis des mois maintenant, et que j’essaie de faire une rapide collection de cas sur le canapé ou d’écrire un de mes éditoriaux à l’ombre d’Epcot, cette petite chérie ne me laisse jamais tomber. La batterie durera toute la journée à moins que vous ne soyez toujours à la luminosité maximale – et même dans ce cas, vous aurez généralement six heures – et même si elle n’est pas caoutchoutée ou robuste, elle nécessitera une usure quotidienne.

Ce Chromebook s’est avéré très, très populaire: Amazon peut à peine le garder en stock – en particulier la séduisante version Sand Pink – et la plupart des autres détaillants se vendent également régulièrement. Si vous pouvez trouver un C340-11, en particulier un modèle de 64 Go, n’attendez pas trop longtemps: clignez des yeux et ils seront partis.

Avantages:

Look plus joli avec deux options de couleur

Options de stockage de 64 Go

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Super prix

Excellentes spécifications internes

Les inconvénients:

Pas aussi durable

Pas aussi adhérent

Se vend fréquemment

Meilleure valeur

Lenovo Chromebook C340 (11,6 pouces)

Ce n’est pas aussi durable, mais joli et abordable.

Avec le double des ports USB et des modèles de 8 Go à l’horizon, l’ordinateur portable à couvercle en aluminium de Lenovo est plus qu’un joli visage.

Mention honorable: Dell Chromebook 3100 2-en-1

Source: Ara Wagoner / Android Central

Dell – comme Lenovo et Acer – a lancé une gamme améliorée de Chromebooks Education au début de cette année, le Chromebook 3100 Education à clapet, un Chromebook 3100 2-en-1 et le 14 pouces 3400. Alors que le plus grand écran du 3400 est agréable, non- Les Chromebooks tactiles sont un non-démarreur en 2020, mais le 3100 2-en-1 coche presque toutes les cases que nous aimons voir dans un Chromebook et le fait sans aller trop loin dans le département des prix.

Le 3100 2-en-1 dispose de deux ports USB-A et USB-C – un de chaque côté – ainsi que d’un emplacement microSD et d’une prise casque. Bien que le port USB-A supplémentaire ne soit pas nécessaire, les pièces de rechange sont toujours appréciées lorsqu’elles peuvent s’intégrer dans un châssis de la même taille. Il n’y a pas d’option de stylet ici, ce qui est décevant, mais les performances sont correctes et il y a une configuration de 8 Go de RAM et une configuration de stockage de 64 Go. Curieusement, vous devrez choisir l’un ou l’autre; vous ne pouvez pas obtenir une configuration avec les deux. Je vote pour obtenir 8 Go de RAM, mais si vous téléchargez beaucoup de fichiers / films hors ligne, le stockage interne supplémentaire peut être utile.

Bien que vous puissiez en effet économiser quelques dollars en optant pour la version à clapet, je recommande à la plupart des utilisateurs de se procurer un Chromebook 2-en-1 et pour les enfants studieux, un 2-en-1 est presque nécessaire. Le mode tablette est idéal pour une utilisation loin des bureaux de classe ou dans la voiture, et le mode tente transforme le 3100 en un chevalet d’art numérique. Cela vaut vraiment la peine de payer de l’argent supplémentaire.

Cependant, il existe un talon d’Achille avec la gamme Dell 3100: vous ne pouvez pas l’acheter pour le moment. Dell vous permettra de passer un bon de commande et de figurer sur la liste, mais les dates de livraison des modèles 2-en-1 et à clapet sont prévues pour janvier dès maintenant, ce qui signifie que votre enfant serait sans lui pendant tout le semestre d’automne.

Avantages:

Durabilité et résistance aux éclaboussures conformes aux normes MIL

Nombreux ports USB-A et C

8 Go de RAM et 64 Go d’options de stockage

Mises à jour de Chrome jusqu’en juin 2025

Les inconvénients:

Aucune date de livraison pendant des mois

Pas de stylet

Plus cher

Mention honorable

Chromebook Dell 3100 2-en-1

Conçu pour le monde réel, mais à un prix supérieur à la salle de classe

Bien que vous puissiez obtenir une mémoire / un stockage plus élevé que le C214, le modèle de base commence à un prix plus élevé, mais vous obtiendrez un appareil de qualité.

En bout de ligne

Lorsque vous choisissez un Chromebook pour votre enfant ou vos études, vous pourriez être tenté d’opter pour un modèle non tactile, mais combattez cette envie! Les Chromebooks à écran tactile sont plus chers, mais sont beaucoup plus faciles à interagir, en particulier pour les étudiants qui peuvent jouer à des jeux éducatifs ou utiliser des applications artistiques pour gribouiller l’ennui. Les stylets comme celui du Chromebook Flip C214 d’ASUS sont parfaits pour les applications artistiques – et pour les personnes qui ont tendance à toucher leurs cibles tactiles comme moi – mais c’est bien de l’ignorer si vous ne pensez pas en avoir besoin.

Le C214 peut être un peu difficile à trouver pour le moment – honnêtement, la plupart des bons Chromebooks sont difficiles à trouver pour le moment sans augmentation des prix – et si vous ne trouvez pas le C214, je recommande vivement le Lenovo Flex 5 et le Lenovo C340- 11 pour les élèves plus âgés et plus jeunes respectivement. Entre les distractions scolaires qui réclament plus de Chromebooks et les parents à la recherche d’ordinateurs portables pour leurs enfants, 2020 a fait des Chromebooks un produit phare, en particulier les Chromebooks éducatifs conçus pour endurer les abus.

11,6 pouces est la taille standard des Chromebooks – éducatifs et ordinaires – car il est suffisamment petit pour être facilement portable tout en étant assez grand pour faire votre travail. Alors que les ordinateurs portables de 13 à 14 pouces ont du sens pour les enseignants qui restent dans une pièce la plupart de la journée, pour les étudiants qui traînent des ordinateurs portables entre les périodes, il est préférable d’être plus petit et plus léger. Les Chromebooks à écran tactile de 14 pouces de qualité mettront également à rude épreuve votre portefeuille, mais si vous voulez quelque chose de plus grand qu’un ordinateur portable standard, consultez notre guide des meilleurs Chromebooks pour ces recommandations.

Pourquoi utiliser un Chromebook en classe?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles de nombreuses écoles utilisent les Chromebooks en classe, et chacune est tout aussi importante que la suivante.

Propulsé par Google – Google est un nom familier en matière de technologie et les districts scolaires savent que l’entreprise sera là pour offrir un soutien pendant toute la durée de vie du produit.

Facilité d’utilisation – Chrome OS est un système léger qui est facile à trouver, même pour les jeunes utilisateurs et les parents qui ne sont pas férus de technologie.

Outils de sécurité et d’administration – Chrome OS est conçu avec la sécurité au premier plan (puisque les Chromebooks sont également destinés à l’espace Entreprise), et un administrateur G Suite peut verrouiller les choses pour répondre aux besoins des politiques informatiques du système scolaire.

Prix – Les Chromebooks conçus pour une utilisation en classe peuvent être achetés en gros pour des centaines de dollars de moins que d’autres appareils tels que les iPad et les ordinateurs portables Windows.

Les parents peuvent également fournir un Chromebook Parce qu’ils sont peu coûteux et faciles à utiliser, les parents peuvent fournir un Chromebook à un enfant qui n’est pas dans un programme scolaire 1: 1 ou pendant les vacances d’été.

Les systèmes scolaires sont notoirement à court d’argent et en sous-effectif, mais ils ont la responsabilité de façonner la prochaine génération tout au long de leurs années de formation et au-delà. Les responsables de l’école m’ont dit que cela peut être la partie la plus frustrante de leur travail parce que parfois ils ne peuvent pas fournir aux enseignants et aux autres éducateurs pratiques les outils dont ils ont besoin pour enseigner à nos enfants. Parce que les Chromebooks sont peu coûteux à acheter et soutien, ils sont une option bienvenue pour les districts scolaires frustrés et sous-financés.

Dans la salle de classe même, les Chromebooks fournissent une passerelle vers tout ce dont un élève a besoin pour apprendre et tout ce dont un enseignant a besoin pour les guider. Les petites choses qu’un consommateur peut prendre pour acquises, comme les mises à jour automatiques et la possibilité de se connecter à n’importe quel appareil et d’avoir votre profil disponible, signifient que plus de temps peut être consacré aux études plutôt qu’à l’administration.

Les Chromebooks sont conçus pour être utilisés avec la suite d’applications éducatives de Google.

Les Chromebooks fonctionnent également de manière transparente avec les logiciels éducatifs de Google: Google Classroom, G Suite for Education et même les applications grand public de Google comme Gmail ou Google Keep. Grâce à ces applications et services, les étudiants et les enseignants peuvent travailler en ligne ou hors ligne, en se synchronisant de manière transparente avec les serveurs de Google.

Il est très difficile de dire que vous travaillez avec une application qui stocke ses données dans le cloud, car l’expérience est si bonne, mais vous saurez que c’est le cas lorsque vous prenez un Chromebook complètement différent et que tout est comme vous l’avez laissé. C’est idéal pour les étudiants, car ils peuvent se remettre au travail après avoir renversé de l’eau sur leur Chromebook et doivent en recevoir un nouveau.

Les Chromebooks et la suite d’applications éducatives de Google sont simples à utiliser, bien intégrés dans des Chromebooks bon marché et constituent la base idéale pour l’éducation.

Quelle est la particularité d’un Chromebook éducatif?

Source: Ara Wagoner / Android Central

Vous verrez de nombreux Chromebooks étiquetés comme étant des Chromebooks for Education, et vous vous demandez peut-être quelle est exactement la différence entre un Chromebook Education et un Chromebook normal.

Vraiment, pour les acheteurs normaux, il n’y en a pas, du moins d’un point de vue matériel.

Tout Chromebook peut être utilisé en classe et avoir toujours accès à la suite pédagogique de Google et travailler, communiquer et collaborer avec d’autres élèves et enseignants, dès que vous vous y connectez. Ce qui est différent, c’est le contrat de support. Les districts scolaires qui achètent via des canaux éducatifs peuvent également contracter divers niveaux d’assistance auprès de l’entreprise qui a fabriqué les Chromebooks ou via Google lui-même, comme un service sur site et un spécialiste Google qui aide les étudiants et les enseignants à démarrer en personne.

Les Chromebooks Education ont tous une chose en commun: ils sont robustes.

Les modèles de Chromebooks axés sur l’éducation sont souvent conçus dans un souci de durabilité. Vous trouverez des coques épaisses en polycarbonate et des pare-chocs en caoutchouc pour résister aux chocs et aux chutes, l’approbation MIL-SPEC pour la survie dans les éléments, et même des fonctionnalités spéciales comme des écrans résistants aux microbes pour réduire la propagation des germes d’étudiant à étudiant ou des casseroles de clavier étanches – les enfants sont en désordre, après tout.

Google a certaines normes auxquelles un Chromebook doit adhérer pour la certification éducative, mais ce sont des exigences de bon sens que presque tous les Chromebooks suivent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un Chromebook avait des lettres minuscules sur le clavier au lieu de majuscules comme la plupart des autres claviers? Cela fait partie des exigences de Google. Pour un petit enfant qui apprend à lire et à taper, une touche doit être marquée avec ce qu’elle imprimera à l’écran lorsqu’elle sera enfoncée. Ingénieux!

Crédits – L'équipe qui a travaillé sur ce guide

Ara Wagoner thèmes téléphones et pousse YouTube Music avec un bâton. Quand elle n’écrit pas d’aide et de procédures, elle court dans Walt Disney World avec un Chromebook. Vous pouvez la suivre sur Twitter à @arawagco. Si vous la voyez sans casque, courez.

Jerry Hildenbrand est le rédacteur en chef de Mobile Nation et travaille à plein temps sur un Chromebook. Actuellement, il utilise le Pixelbook de Google, mais est toujours à la recherche de nouveaux produits et peut avoir n’importe quel Chromebook entre ses mains à tout moment. Vous le trouverez sur le réseau Mobile Nations et vous pourrez le contacter sur Twitter si vous voulez lui dire bonjour.

