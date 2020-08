Source: iMore

Coques étanches pour iPhone 11

Si vous cherchez à mettre la main sur la meilleure coque étanche pour iPhone 11, vous êtes au bon endroit. Ce que vous verrez sur cette liste est un éventail d’étuis avec une combinaison d’éléments tels que le fait d’être mince, robuste et élégant. Le boîtier étanche Cozycase est le seul boîtier qui, selon nous, offre vraiment tous ces attributs. Ce n’est pas seulement abordable, mais aussi esthétique. Cependant, si celui-ci n’est pas votre confiture, vous trouverez peut-être l’un de ces autres cas plus attrayant.

Meilleur ensemble: Boîtier étanche Cozycase

Nous apprécions que Cozycase adopte une approche différente en optant pour cette belle couleur noire fumée claire au lieu du look transparent clair typique. L’entreprise utilise un motif de pneu des deux côtés qui devrait offrir à la plupart des utilisateurs une prise en main confortable qui permet d’éviter tout glissement.

En ce qui concerne les caractéristiques, le boîtier à double couche avancé de Cozycase offre un indice d’étanchéité IP68 ainsi qu’une norme militaire qui peut résister à des chutes de 6 pieds et demi. De plus, nous avons pensé que la clé ouverte spéciale fournie avec le boîtier étanche était également un petit ajout. Dans l’ensemble, c’est une offre agréable pour un prix aussi abordable.

Avantages:

IP68 étanche

Clé ouverte

Prix ​​abordable

Conforme à la norme de largage militaire

Les inconvénients:

Pas de choix transparent clair

Pas de chargement sans fil

Meilleur dans l’ensemble

Boîtier étanche Cozycase

Vibes noires claires et fumées

Cet étui obtient des points de brownie majeurs pour sa couleur noire fumée claire plutôt que l’option transparente habituelle.

Meilleure valeur: boîtier étanche Temdan

Certaines personnes détestent les étuis parce que la plupart d’entre eux sont conçus pour masquer la couleur de votre téléphone. Heureusement, le boîtier étanche de Temdan supprime cette norme avec son offre ultra-mince claire. Il recouvre complètement votre iPhone 11, en couvrant non seulement l’avant et l’arrière du téléphone, mais aussi la partie en verre de l’appareil photo ainsi que les objectifs, le tout avec du plastique durable.

En plus d’avoir un cadre robuste, il y a d’autres caractéristiques remarquables à mentionner, comme le fait qu’il est certifié IP68 avec la capacité de résister à une immersion sous 6,6 pieds d’eau pendant jusqu’à 30 minutes.

Avantages:

IP68 étanche

Prend en charge la charge sans fil

Prix ​​abordable

Antichoc et anti-poussière

Les inconvénients:

Aimant d’empreintes digitales

Manque de couleurs

Meilleure valeur

Boîtier étanche Temdan

Protection étanche et anti-poussière

Avoir une certification IP68 offre le bon confort que votre téléphone sera protégé.

Meilleur antichoc: boîtier étanche et antichoc Vapesoon

Cet étui offre une durabilité et une polyvalence uniques que l’on ne voit pas souvent. Le boîtier de Vapesoon apporte une étanchéité IP68 entièrement submersible pendant plus de six pieds pendant 20 minutes. Fondamentalement pour tous les propriétaires maladroits d’iPhone 11, cet étui a des capacités antichoc qui lui permettent de résister à des chutes d’environ six pieds, ce qui est conforme aux normes militaires.

Fabriqué à partir de matériaux TPU et PC de haute qualité, il est disponible dans les coloris noir et clair, vert et clair ou violet et clair. Contrairement à certains produits concurrents, cet étui transparent a un dos transparent, ce qui signifie qu’il est compatible avec les stations de charge sans fil.

Avantages:

IP68 étanche

Antichoc et résistant aux chutes jusqu’à 6,6 pieds

Compatible avec la recharge sans fil

Meilleur antichoc

Boîtier étanche et antichoc Vapesoon

Faites le tomber comme si c’etait chaud

Cette coque offre la tranquillité d’esprit avec une protection anti-chute et étanche pour votre iPhone 11.

Meilleure conception: boîtier étanche Catalyst

Disponible en noir uni ou en option rouge et noire accrocheuse, il s’agit d’un choix haut de gamme pour tous ceux qui ne se soucient pas de protéger leur iPhone 11. Cet étui respecte et dépasse les normes militaires en pouvant résister à une chute de 6 ½ pieds, grâce à sa conception en polycarbonate durable, résistant aux chocs et aux rayures.

Il est certifié étanche IP68, donc c’est bon pour ceux qui aiment tout faire dans l’eau, y compris la natation, la plongée en apnée, la plongée, le surf et le rafting. Cela signifie également que vous pouvez le nettoyer en profondeur sans risquer d’endommager votre appareil. Il a une finition antidérapante, un objectif de caméra optique à revêtement dur qui protégera l’objectif de votre iPhone et un interrupteur de sourdine rotatif spécialement conçu.

Avantages:

IP68 étanche

Conforme à la norme de largage militaire

Objectif de caméra optique

Commutateur de silencieux

Meilleur design

Boîtier étanche Catalyst

Option haut de gamme

Cela a des éléments de conception intelligents, un tel commutateur de sourdine rotatif qui le distingue des options plus abordables.

Meilleur prix abordable: boîtier étanche Shellbox

Cet étui Shellbox couvre tout votre iPhone 11 avec son protecteur d’écran intégré, un étui robuste et robuste entouré d’un cadre en silicone dur. Ces couches extérieures sont une excellente défense contre les rayures, les chutes et les bosses.

L’indice d’étanchéité certifié IP68 du boîtier Shellbox est parfait pour le type aventureux qui aime faire des activités de plein air, y compris la plongée, la natation, la photographie sous-marine et le ski. De plus, l’étui fournit une prise en charge de la charge sans fil capable d’utiliser la plupart des offres standard disponibles sur le marché.

Avantages:

Prise en charge de la charge sans fil

IP68 étanche

Antichoc et anti-poussière

Les inconvénients:

Options de couleur limitées

Un peu encombrant

Meilleur prix abordable

Boîtier étanche Shellbox Case

Protection de l’eau abordable

Il est certifié étanche IP68, il est donc prêt pour toutes les activités liées à l’eau, comme la natation, la plongée et le ski.

H2 non: Sélection du meilleur étui pour iPhone 11

Rechercher les meilleurs étuis pour votre iPhone 11 peut être déroutant, car de nombreuses entreprises proposent autant d’options différentes. Pourtant, si vous avez besoin d’une fonctionnalité spécifique comme l’imperméabilisation, cela la réduit au moins.

Pour une option étanche, le boîtier étanche Cozycase à prix abordable est notre meilleur choix global pour vous de figurer sur cette liste et est recommandé, grâce à son indice de protection IP68 robuste.

Cette option offre à peu près toutes les fonctionnalités nécessaires que vous pouvez demander dans un boîtier étanche robuste. En plus de cette certification cruciale IP68, il répond aux normes militaires en matière de test de chute et offre une durabilité antichoc, le tout dans un cadre noir clair, transparent et fumé.

