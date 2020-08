Meilleur

Après avoir dépensé tout cet argent pour une belle nouvelle Apple Watch Series 4 ou 5, pensez à protéger cet investissement avec un étui sur votre Apple Watch, surtout si vous travaillez ou jouez dans un endroit où des dommages peuvent facilement survenir. Un étui peut protéger votre Apple Watch des rayures, des égratignures et des éclats, il vaut donc la peine d’y jeter un coup d’œil. Voici quelques-uns des meilleurs que vous puissiez acheter.

Certaines personnes ont besoin d’un étui simple pour leur Apple Watch Series 4 ou 5, et d’autres ont besoin de tout un arsenal! Si vous voulez ce dernier, nous vous suggérons de jeter un coup d’œil à l’étui de protection SUPCASE Unicorn Beetle Pro Rugged Protective Apple Watch. Cet étui ultra-résistant pour Apple Watch 40 mm est robuste et résistant aux rayures, à la poussière et à la vie. Il est livré avec une lunette surélevée pour protéger votre écran et est livré avec son propre bracelet dans une poignée de couleurs différentes.

Si vous recherchez un étui minimaliste et flexible qui vous offrira une protection à 360 degrés et une variété de couleurs avec lesquelles jouer, jetez un coup d’œil à cet étui i-Blason Halo. Cet accessoire Apple Watch particulier est fabriqué à partir d’un matériau résistant aux chocs qui protège votre Apple Watch tout en vous permettant d’accéder à tous les boutons et commandes. Il s’agit d’un pack de quatre pour Apple Watch 44 mm qui comprend quatre couleurs transparentes différentes: clair, gris, rose et bleu.

Bien plus qu’un boîtier, il s’agit d’un bracelet Apple Watch de style milanais avec un boîtier intégré. Vous pouvez choisir n’importe quelle couleur que vous aimez; la couleur de votre Apple Watch n’apparaîtra pas, il n’est donc pas nécessaire de la faire correspondre. Celui-ci est disponible dans de nombreuses couleurs et dans toutes les tailles d’Apple Watch.

Cette coque en TPU noire de style pare-chocs est conçue pour résister aux chocs. Il offre une protection et un style simple et robuste. Il est également fait avec une lunette surélevée, vous n’avez donc pas à vous soucier de rayer profondément l’écran de votre Apple Watch Series 4 ou 5. Il est disponible en deux couleurs mais uniquement en taille 44 mm.

Rester simple; gardez-le en sécurité et gardez-le lisse avec cet étui SLEO. Ce boîtier Apple Watch particulier est fait d’un TPU de haute qualité. La lunette surélevée protège votre écran des rayures, tandis que la conception légère et ultra-mince permet toujours d’accéder à tous les boutons et ports. Il est disponible dans plus d’une douzaine d’options de couleurs différentes et dans toutes les tailles de montre.

Vous aimez l’idée d’un étui pour votre Apple Watch, mais pas le look d’un? Ensuite, nous vous recommandons de consulter ce cas de Smiling. Cet étui est incroyablement fin et transparent, ce qui le rend pratiquement invisible sur votre poignet. Le matériau TPU permet une usure supplémentaire tout au long de la journée, tandis que le pare-chocs en TPU transparent ne limite l’utilisation d’aucun bouton ou fonction. Cet étui Apple Watch est très abordable et est disponible en tailles 40 mm et 44 mm.

Gardez-le mince, gardez-le élégant et protégez-le avec l’aide du pack de deux étuis transparents ultra-fins pour Apple Watch Smilelane. Cet étui particulier couvre tous les côtés de votre Apple Watch et est fabriqué à partir d’un matériau TPU robuste mais flexible. Il permet également d’accéder à tous les boutons et fonctions de votre série 4 ou 5 et est super facile à nettoyer s’il est sale. La meilleure partie? On dirait que c’est à peine là. De plus, vous en obtenez deux pour le prix d’un.

L’étui de style bumper en TPU de Spigen qui offre une véritable protection est disponible en plusieurs couleurs pour coordonner avec les bandes sport d’Apple. Comme pour la plupart des produits Spigen, le prix est correct et vous en avez pour votre argent. Choisissez entre noir, blanc, vert olive ou or rose (rose clair).

Protégez votre Apple Watch avec un étui

Vous ne voudrez peut-être pas utiliser un étui dans le cadre de votre look quotidien, mais c’est un article agréable à avoir lorsque vous êtes dans une situation où votre Apple Watch pourrait être rayée ou endommagée. Malheureusement, une fois que l’écran de votre Apple Watch est endommagé, il n’y a pas de solution facile, rapide ou peu coûteuse. Une once de prévention vaut une livre de guérison. Il existe tellement de façons différentes de protéger votre Apple Watch Series 4 qu’il peut être difficile d’en choisir une seule.

Nous adorons le look, le prix et le design de l’étui de protection robuste pour Apple Watch Unicorn Beetle Pro de SUPCASE. C’est un accessoire parfait si vous voulez un étui robuste et prêt à protéger. Il suffit de le mettre en place, vous n’avez même pas besoin de retirer la montre ou le bracelet pour le mettre en place. Vous pouvez choisir l’une des cinq couleurs disponibles ou en choisir plusieurs pour agrandir votre garde-robe.

Peut-être préférez-vous un étui un peu plus mince et simple. L’étui souriant pour Apple Watch est un choix à petit budget qui gardera votre Apple Watch Series 4 ou 5 en sécurité sans encombrement ni maladresse supplémentaire. La plupart des gens ne pourront même pas le voir, mais vous vous sentirez mieux en sachant qu’il protège le cadran de votre montre.

