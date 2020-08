Jeux de combat ‘ Des animations flashy, des personnages colorés et des locaux variés les rendent séduisants pour les étrangers, mais le genre est notoirement difficile à pénétrer pour les débutants. Mais en 2020, plusieurs jeux de combat – à la fois des séries populaires comme Street Fighter et des projets indépendants plus petits – ont fait des efforts pour accroître l’accessibilité pour les nouveaux joueurs, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses bonnes options pour savoir par où commencer.

Puisqu’il est facile d’être impressionné par les jolis graphismes des jeux de combat et les immenses communautés, il n’est pas étonnant que de nombreux fans de jeux envisagent de les choisir comme passe-temps à un moment ou à un autre. La mécanique complexe et les exécutions de mouvements exigeantes en dextérité le rendent incroyablement intimidant, cependant, beaucoup de personnes intéressées rebondissent simplement avant de donner un réel effort aux jeux de combat. C’est là que les cinq jeux ci-dessous entrent en jeu, car chacun dispose d’outils pour aider les débutants à franchir le mur initial.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: 15 jeux vidéo de combat All-Star, classés parmi les pires parmi les meilleurs

Les cinq jeux ci-dessous intègrent des mécanismes qui les rendent plus faciles à comprendre que des combattants comme Tekken ou Guilty Gear, qu’il s’agisse de tutoriels approfondis, d’entrées simplifiées ou de modes d’histoire engageants. Les entrées sont classées du plus au moins accessible, mais n’importe laquelle d’entre elles est une option solide pour les débutants. Mais d’abord: une liste de mentions honorables, sans ordre particulier.

Jeux de combat les plus accessibles en 2020 – Mentions honorables

Garou: la marque des loups

Pourquoi c’est bon pour les débutants: Mark of the Wolves propose une liste restreinte mais diversifiée, un bel art de sprite et un système de combat simple à quatre boutons. Chacun des super mouvements de base de ses personnages est effectué avec les mêmes mouvements, et les fenêtres d’exécution sur les mouvements spéciaux sont assez clémentes. De plus, bien que son mode solo soit difficile, un système de « Continuer le service » permet aux joueurs d’ajuster la difficulté de plusieurs façons lorsqu’ils tentent à nouveau un duel raté.

Pourquoi ce n’est pas sur la liste: alors que Mark of the Wolves est l’un des jeux de combat de génération non actuelle les plus vénérés, peu de vieux combattants – à part Marvel vs Capcom 2 et Street Fighter III: 3rd Strike – conservent des suivis cohérents de grands groupes des fans. Cela signifie moins de gens avec qui jouer et obtenir des conseils, ainsi qu’un pourcentage plus élevé de joueurs à des niveaux de compétence intimidants.

Mêlée Super Smash Bros.

Pourquoi c’est bon pour les débutants: conçus à l’origine comme des jeux de société, les titres de la série Super Smash Bros. sont au départ faciles à comprendre. Des mouvements simples et des personnages reconnaissables signifient que la plupart des joueurs trouveront quelque chose à apprécier, et les objets et les options de personnalisation permettent aux nouveaux joueurs d’utiliser le hasard pour surmonter des compétences supérieures.

Pourquoi ce n’est pas sur la liste: Bien que la série Smash soit probablement le jeu de combat le plus facile à apprécier avec désinvolture, atteindre un niveau compétitif nécessite un travail considérable. Des techniques compliquées comme le wavedashing rendent Super Smash Bros. Melee de haut niveau pratiquement inaccessible pour les nouveaux arrivants.

En relation: Super Smash Bros.Ultimate: Guide de Smash compétitif

Killer Instinct (2013)

Pourquoi c’est bon pour les débutants: le redémarrage de Killer Instinct 2013 comprend un ensemble complet de didacticiels pour aider les nouveaux joueurs à entrer dans ses systèmes, ainsi qu’une liste de personnages étranges et intéressants. Il existe également une option d’assistance combinée et un mode Roguelike (rempli de microtransactions) pour les joueurs en solo.

Pourquoi ce n’est pas sur la liste: En tant que titre relativement ancien pour la génération de console actuelle, Killer Instinct souffre du même problème que Mark of the Wolves, et ses longs combos signifient que les nouveaux joueurs se retrouveront probablement pris au piège de hitstun par des adversaires plus expérimentés.

Rising Thunder: édition communautaire

Pourquoi c’est bon pour les débutants: Rising Thunder a été spécialement conçu pour être des entrées simplifiées sportives et conviviales pour les débutants qui permettent toujours de la profondeur et de la stratégie.

Pourquoi il n’est pas sur la liste: Après une version alpha, le jeu a été annulé début 2016. Une nouvelle version développée par les fans et intitulée Community Edition lui a permis de continuer à vivre. Le projet a une communauté petite mais active, mais son exclusivité PC et le manque de support des développeurs le rendent moins accessible que d’autres jeux plus grands de la liste.

En relation: Dragon Ball FighterZ: Guide du débutant

Dragon Ball FighterZ

Pourquoi c’est bon pour les débutants: les combos automatiques et les entrées simplifiées de Dragon Ball FighterZ le rendent plus accessible que la plupart des « combattants d’anime » lourds de combo, et sa grande popularité signifie qu’il y a beaucoup de fans à enseigner aux nouveaux arrivants.

Pourquoi ce n’est pas sur la liste: les équipes Tag signifient plus de choix d’avant-match qu’un combattant en tête-à-tête, et son gameplay axé sur les combos et la jonglerie peut être plus difficile à comprendre que les systèmes de combat plus ancrés. Arc System Works » Granblue Fantasy: Versus peut être une meilleure option pour ceux qui cherchent à essayer un combattant d’anime.

Autres mentions honorables

Injustice 2, Granblue Fantasy: Versus, Super Smash Bros.Ultimate, Samurai Shodown 5 Special, Rivals of Aether, Real Bout Fatal Fury, Pocket Fighter

Jeux de combat les plus accessibles en 2020 – Fantasy Strike

Développeur / éditeur: Jeux de Sirlin

Année de sortie: Édition initiale 2017, édition gratuite de 2020

Plateformes: Linux, Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4

Mis à part le Divekick à deux boutons, il n’y a pas de jeu de combat plus simple que Fantasy Strike. Comme Rising Thunder, bien jouer à Fantasy Strike est plus une question de connaissances et de prise de décision que de dextérité. Lors de la création de Fantasy Strike, le développeur Sirlin Games a mis l’accent sur l’accessibilité avant tout, mais il visait également à s’assurer que le schéma de contrôle simplifié du jeu ne sacrifierait pas le potentiel de profondeur et de compétition. Entre la mécanique facile à comprendre, un didacticiel approfondi et des vidéos de stratégie de personnage en jeu, Fantasy Strike est un excellent moyen d’apprendre les processus de réflexion nécessaires pour profiter d’autres jeux de combat. De plus, il est désormais gratuit, avec un système de microtransaction qui évite la plupart des astuces psychologiques prédatrices habituelles.

En relation: Jeux de combat incontournables avec des locaux ridicules

Jeux de combat les plus accessibles en 2020 – Mortal Kombat 11

Développeur / éditeur: NetherRealm Studios / Warner Bros.Interactive

Année de sortie: Initiale 2019, édition Aftermath 2020

Plateformes: Google Stadia, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Entrer dans le multijoueur en ligne de Mortal Kombat 11 peut être difficile, mais il y a tellement de choses à faire hors ligne que les nouveaux joueurs trouveront de nombreuses façons de se mouiller les pieds. Le mode histoire de plusieurs heures de Mortal Kombat 11, Towers of Time imprégné de défis et Krypt – un donjon explorable à la troisième personne de type RPG avec des combats en tête-à-tête dispersés – en font peut-être le jeu de combat le plus complet pour les joueurs en solo. Un bon système de tutoriel et un gameplay lent rendent également les combats de MK11 plus faciles à comprendre que ceux de ses pairs, tout comme son manque d’emphase sur les combos et la jonglerie. (Remarque: les joueurs intéressés par la mécanique de MK mais désactivés par le gore peuvent trouver le thème DC Comics de NeatherRealm Injustice 2, qui propose également beaucoup de contenu solo, plus attrayant.)

Jeux de combat les plus accessibles en 2020 – Samurai Shodown (2019)

Développeur / éditeur: SNK

Année de sortie: 2019

Plateformes: Arcade, Google Stadia, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Les jeux Samurai Shodown ne sont pas délibérément conçus pour être abordables, mais comme ce sont des combattants basés sur des armes, réussir est une question d’espacement et de prise de décision – pas de combos complexes. La plupart des attaques font des dégâts importants en un seul coup, il est donc possible de gagner des matchs simplement avec des attaques de base au bon moment. De tous les jeux SamSho, le redémarrage de 2019 est le meilleur endroit pour commencer. Cela a ajouté quelques couches de complexité en plus des mécanismes habituels de la série, ce qui peut être intimidant, mais un didacticiel approfondi peut aider à comprendre tout cela, et connaître uniquement les principes fondamentaux permet aux joueurs de loin.

Jeux de combat les plus accessibles en 2020 – Fighting EX Layer

Développeur / éditeur: Arika

Année de sortie: 2018

Plateformes: Android, Arcade, iOS, PC, PlayStation 4

Fighting EX Layer prend des personnages de la série relativement obscure Street Fighter EX et leur donne leur propre jeu de combat compétent. La liste est variée et colorée, et le système unique de Gougi donne aux joueurs des bonus en milieu de match pour remplir certains prérequis. Au-delà de Gougi, cependant, Fighting EX Layer est assez simple, et son mode progressif – que le créateur du jeu recommande en fait par rapport au mode classique (via Resetera) – simplifie les entrées de mouvement spéciales pour rendre l’exécution plus facile pour les débutants, tout comme le combo automatique du jeu et systèmes combo de chaîne.

Jeux de combat les plus accessibles en 2020 – Street Fighter 5

Développeur / éditeur: Capcom

Année de sortie: Initiale 2016, édition Arcade 2018, édition Champion 2020

Plateformes: Arcade, PC, PlayStation 4

À la grande consternation des joueurs compétitifs de Street Fighter, Street Fighter 5 a réduit l’écart de compétences trouvé dans les entrées précédentes en facilitant les fenêtres de synchronisation des combos et des mouvements spéciaux et en ajoutant de l’imprévisibilité via le système de déclenchement en V. Cependant, ces éléments facilitent la prise en main des nouveaux joueurs. Malheureusement, SF5 se classe à la dernière place de cette liste car il suppose toujours un niveau de familiarité avec le genre, possède une liste massive de personnages qui rend difficile de savoir par où commencer et fait un mauvais travail d’intégration de nouveaux joueurs avec un seul. contenu du joueur (n’ayant qu’un mode histoire absurde et beaucoup trop facile et quelques modes simples d’arcade et de défi). Pourtant, SF5 est le meilleur moyen d’entrer dans jeux de combat ‘ franchise la plus riche en histoire.

Prochain: Jeux de combat sous-estimés de Capcom qui doivent revenir

3 nouvelles idées de films Star Trek envisagées

A propos de l’auteur

Camden Jones est journaliste indépendant et contributeur régulier à .. Il contribue également à des sites comme GameRevolution et ESPN Esports, et il est un ancien stagiaire de Game Informer. Diplômé de la Missouri School of Journalism, Camden écrit principalement sur les jeux vidéo et les gens qui y jouent, mais il s’est penché sur des sujets tels que le gouvernement de l’État du Missouri et l’insémination artificielle du bétail.

Visitez le site Web de Camden pour voir son portefeuille complet de travaux, y compris des fonctionnalités, des podcasts et des vidéos. Vous pouvez également le suivre sur Twitter @ CCJ1997 pour des mises à jour sur ses derniers travaux et réflexions sur les jeux, l’environnementalisme et la K-pop, ou lui envoyer un courriel à ccj1997 (at) gmail (dot) com.

En savoir plus sur Camden Jones