Vous essayez de mettre la main sur les meilleurs jeux Nintendo Switch sortis jusqu’à présent? Il y a beaucoup de choix et d’autres titres géniaux continuent de sortir tous les quelques mois. Que vous recherchiez des RPG en monde ouvert, des jeux de combat, des coureurs compétitifs ou des jeux coopératifs locaux à partager avec un ami, Nintendo a ce qu’il vous faut. Si vous voulez essayer six jeux dans tous les genres, ce sont les meilleurs jeux Nintendo Switch.

Meilleurs jeux Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons – Meilleur simulateur de vie sur Nintendo Switch

Conclusion: Comme nous l’avons déclaré dans notre revue Animal Crossing: New Horizons, ce jeu est sorti juste au moment où le monde en avait le plus besoin. C’est un simulateur de vie et d’agriculture qui aide les enfants et les joueurs adultes à se détendre tout en se faisant des amis avec des animaux sur une île tropicale. Vous pouvez finir par passer des centaines d’heures à pêcher, à acquérir des meubles, à collectionner des créatures pour un musée, à améliorer votre maison et à décorer votre île comme vous le souhaitez. Avec son charme relaxant, il y a une raison pour laquelle ce titre a été l’un des jeux les plus réussis à être lancé sur la Nintendo Switch.

Avantages

Conception d’art adorable

Gameplay relaxant

Activités saisonnières

Options multijoueurs

Récolte et artisanat

Les inconvénients

Limitations de sauvegarde d’urgence

L’horloge en temps réel peut être restrictive

Animal Crossing peut sembler une simple escapade sur une île, mais c’est un simulateur plutôt complexe. Le jeu suit une horloge en temps réel, donc quand il fait nuit dans la vraie vie, les étoiles sont au-dessus de votre île virtuelle. Les magasins et les magasins du jeu ont des heures d’ouverture, vous devez donc planifier votre temps en conséquence pour voir quels vêtements et meubles sont en stock.

De nouvelles expériences continuent d’être ajoutées tous les quelques mois, y compris des activités saisonnières qui coïncident avec des vacances dans le monde réel. Par exemple, en avril, l’événement spécial du Bunny Day a permis aux joueurs de trouver divers œufs cachés et de rencontrer Zipper T. Bunny sur leurs îles.

Les joueurs arrivent sur l’île avec presque rien à leur nom, mais peuvent lentement améliorer leur île en contractant et en remboursant des prêts de Tom Nook, un magnat du raton laveur. Pour gagner de l’argent, les joueurs peuvent ramasser du bois, du poisson, des insectes et plus encore avant de les vendre au magasin local. Plus l’objet est rare, plus les joueurs gagneront d’argent.

Animal Crossing: New Horizons n’est pas encore tout à fait là, mais nous sommes impatients de mettre la main dessus. Nous avons hâte de commencer une nouvelle vie sur une île tropicale paradisiaque, de nous détendre avec des amis, de fabriquer des objets et de personnaliser notre maison et nos tenues chaque jour. Et j’espère que nos animaux villageois préférés se dirigeront vers nos îles.

Mario Kart 8 Deluxe – Meilleur jeu de course sur Nintendo Switch

Conclusion: Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu sur Nintendo Switch ainsi que l’un des meilleurs jeux multijoueurs sur console. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter tout en partageant un écran, donc comme nous l’avons dit dans notre critique de Mario Kart 8 Deluxe, c’est le jeu de société parfait pour les amis et la famille. Choisissez parmi un grand nombre de personnages Nintendo et attaquez vos compagnons de course avec des armes stupides comme des bananes ou des coquillages pour aller de l’avant. Les commandes enfants en option en font un jeu formidable pour les personnes de tous âges.

Avantages

La direction intelligente est parfaite pour les jeunes enfants

41 caractères au choix

48 pistes colorées à parcourir

Multijoueur local jusqu’à 4 joueurs

Course contre les autres en ligne

Les inconvénients

Le mode solo n’est pas très excitant

Mario Kart 8 Deluxe est le jeu de course par excellence sur Nintendo Switch. C’est le jeu Switch le plus vendu de tous les temps, s’étant vendu à plus de 24,77 millions d’exemplaires au moment de cet article. Vous pouvez jouer seul, ou si vous avez suffisamment de Joy-Cons, jusqu’à quatre joueurs peuvent partager un écran et s’affronter.

Il y a une grande distribution de 41 personnages Nintendo populaires, y compris Link de The Legend of Zelda, Inklings de Splatoon, Bowser des jeux Mario, Isabelle d’Animal Crossing, et plus encore. Les joueurs déterminent quel personnage ils veulent être, puis décident avec quel kart, roues et planeur courir. Les différentes parties influencent la vitesse à laquelle un kart se déplace et la façon dont il gère les virages, vous devez donc choisir judicieusement.

L’une des choses qui rend Mario Kart tellement plus intéressant par rapport aux autres coureurs est le fait qu’il a un accent ridicule et dessin animé. Quelqu’un est peut-être en avance sur vous, mais si vous jetez une banane juste comme il faut, vous pourrez peut-être la faire trébucher et prendre la première place. La beauté de Mario Kart 8 Deluxe est que tout le monde peut en profiter à tout âge. Les courses sont stimulantes mais amusantes, et il y a 48 pistes pour garder les choses intéressantes. Il existe également de nombreuses commandes optionnelles pour aider les coureurs débutants. Si vous avez un jeune enfant qui veut jouer, activez simplement la fonction Smart Steering pour l’empêcher de tomber de la piste ou de se cogner contre les murs.

Participez à des courses farfelues tout en incarnant vos personnages Nintendo préférés. Quelqu’un va-t-il trop loin en tête? Lancez une coquille verte sur leur chemin et voyez si vous pouvez les dépasser.

Pokémon Sword / Pokémon Shield – Meilleur RPG au tour par tour sur Nintendo Switch

Conclusion: Aucune bibliothèque Nintendo n’est complète sans un jeu Pokémon, et bien qu’il en existe plusieurs créés pour la Nintendo Switch, celui dont vous avez besoin pour cette console est Pokémon Sword ou Pokémon Shield. Les joueurs courent dans un monde fantastique en collectant des créatures dotées de capacités élémentaires comme le feu, l’eau et l’électricité. Élaborez une stratégie pour les attaques de vos Pokémon contre les faiblesses de vos ennemis pour battre tous les chefs de salle et prouver que vous êtes le meilleur entraîneur de Pokémon de tous. Comme nous l’avons dit dans notre revue Pokémon Sword and Shield, ce jeu n’était pas aussi innovant que certaines personnes l’espéraient, mais il est toujours très amusant à jouer.

Avantages

400 Pokémon à attraper

Monde inspiré du Royaume-Uni

Peut combattre des Pokémon géants aux côtés d’amis

Des éléments nostalgiques pour les fans de Pokémon de longue date

Facile pour les nouveaux fans à entrer

Les inconvénients

Tous les Pokémon ne sont pas dans le jeu

Limite de capture de niveau

Malgré son style artistique cartoony, Pokémon est un succès parmi tous les âges et toutes sortes de joueurs. Les nouveaux fans seront aspirés par les aspects de la collection de créatures et des combats amusants, tandis que les fans vétérans apprécieront la nostalgie et les nouvelles expériences qui n’existaient pas dans les jeux précédents. Avec son large éventail d’attraits, Pokémon Sword and Shield est l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch.

Les joueurs voyagent dans un monde amusant inspiré du Royaume-Uni. Au fur et à mesure qu’ils rencontrent de nouveaux endroits, ils peuvent collecter de nouvelles créatures et combattre l’un des chefs de gymnastique de plus en plus difficiles. Le but est de vaincre tous les chefs de salle avant d’affronter le champion pour prouver que vous êtes le meilleur entraîneur de Pokémon de tous. Sachez simplement que vous ne pourrez attraper un Pokémon que s’il se trouve à un niveau inférieur à votre limite de capture actuelle. Les badges que vous gagnez auprès des animateurs de salle de sport réduisent la limite à mesure que vous continuez à jouer.

Il y a au total 400 personnages capturables, mais certains d’entre eux ne se trouvent que dans Pokémon Sword, tandis que d’autres ne se trouvent que dans Pokémon Shield. Pour attraper tous les Pokémon de ce jeu, vous devrez échanger avec d’autres joueurs. Les joueurs peuvent échanger localement si leurs consoles Switch sont proches les unes des autres, ou si vous avez un abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez échanger avec d’autres en ligne.

De nombreux joueurs ont mis plusieurs heures après avoir terminé l’histoire principale pour essayer de comprendre comment attraper des Pokémon brillants, des créatures aux couleurs rares. Et l’aventure ne doit pas s’arrêter là. Si les joueurs choisissent d’acheter le pass d’extension Pokémon Sword and Shield, ils pourront visiter deux nouveaux endroits: une île magnifique et une toundra gelée. Ici, les joueurs peuvent relever de nouveaux défis et attraper encore plus de Pokémon qu’il n’y en avait dans le jeu de base. Pour en savoir plus, lisez notre examen du Pass d’extension Pokémon Sword and Shield.

Pokémon Sword and Shield propose une toute nouvelle aventure Pokémon dans la région de Galar. Attrapez, entraînez et affrontez d’autres entraîneurs avec 400 Pokémon différents à Galar, et relevez de nouveaux défis avec Max Raid Battles.

Super Smash Bros.Ultimate – Meilleur jeu de combat sur Nintendo Switch

Conclusion: C’est sérieusement le jeu de société ultime pour les personnes qui aiment le genre de combat et comme nous l’avons dit dans notre revue Super Smash Bros.Ultimate, nous ne pouvons que recommander ce jeu assez. Jusqu’à huit joueurs peuvent s’affronter sur un même écran. Choisissez parmi une liste de 74 personnages populaires de divers jeux, puis utilisez leurs compétences spécifiques pour vaincre vos adversaires. Il existe également un fantastique composant solo ainsi que des modes multijoueurs en ligne pour vous divertir même lorsque vos amis ne sont pas disponibles.

Avantages

Prend en charge jusqu’à 8 joueurs

74 personnages jouables

Modes solo et multijoueur en ligne

DLC en option

Les inconvénients

Utilise des serveurs peer-to-peer

Toujours pas de Waluigi jouable

Les joueurs peuvent débloquer 74 personnages jouables, dont des favoris comme Pikachu, Cloud Strife, Toon Link, Bowser, Star Fox, et plus encore. Chaque personnage a ses propres compétences et mouvements de signature qui peuvent être utilisés pour vous placer à la première place. Malheureusement pour de nombreux fans, Waluigi n’a toujours pas été ajouté à la liste.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez également acheter le DLC, qui comprend des personnages, des scènes et de la musique supplémentaires. Certains de ces personnages supplémentaires n’ont pas encore été révélés, vous pouvez donc vous enthousiasmer lorsqu’ils sont annoncés.

Vous pouvez jouer localement avec jusqu’à huit joueurs tant que vous avez suffisamment de contrôleurs pour que tout le monde puisse les utiliser. Aucun ami disponible pour le moment? Aucun problème. Jouez à l’un des nombreux modes de jeu disponibles. Essayez le mode classique, une expérience de survie à un ou deux joueurs, ou le mode aventure, où vous devez libérer le reste de la liste de Smash Bros.Ultimate qui ont été possédés par des esprits. Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour tirer le meilleur parti de ce jeu, consultez notre guide de trucs et astuces Super Smash Bros.Ultimate.

Il est important de noter que, bien que le jeu prenne en charge le multijoueur en ligne pour quiconque dispose d’un abonnement Nintendo Switch Online, il utilise des serveurs peer-to-peer au lieu de serveurs dédiés. Cela signifie que si une personne contre laquelle vous jouez a une mauvaise connexion Internet, cela peut entraîner de graves retards et d’autres complications pour tous les joueurs impliqués dans le match.

Plus de 70 des personnages les plus emblématiques du jeu de Nintendo, Capcom, Konami, Square Enix et plus ont été intégrés dans le même jeu, et ils sont tous à la recherche d’un combat. Jusqu’à huit personnes peuvent combattre dans ce bagarreur de groupe pour les âges.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Meilleur jeu en monde ouvert sur Nintendo Switch

Conclusion: C’est le titre parfait pour tous ceux qui aiment les RPG d’action et les aventures en monde ouvert. Il a remporté le jeu de l’année aux Game Awards 2017 et a été salué comme l’un des jeux les plus intelligents créés. Il vous permet de résoudre des énigmes et des défis de différentes manières. Des années après sa sortie, les gens découvrent encore de nouvelles choses à faire dans le jeu. Si vous cherchez à ajouter les meilleurs jeux Nintendo Switch à votre bibliothèque, vous ne pouvez vraiment pas laisser passer Breath of the Wild.

Avantages

Vaste monde fantastique à explorer

Environ 60 heures de jeu

Plus d’une réponse aux énigmes

Fait un clin d’œil aux anciens matchs de Zelda

Revitalisé la série Zelda

Les inconvénients

Les armes se cassent trop facilement

Pas de gros donjons

The Legend of Zelda est l’une des adresses IP les plus populaires de Nintendo, mais le dernier jeu de la série a pris cette popularité et l’a fait sauter de l’eau avec le chef-d’œuvre étonnant qu’est Breath of the Wild.

Les joueurs commencent avec absolument rien, à part quelques courts métrages et une vague idée que le protagoniste principal, Link, dort depuis 100 ans. En explorant le pays, vous pouvez rapidement acquérir des vêtements, des armes, des chevaux, des capacités et des objets. Il s’agit d’un jeu en monde ouvert et vous pouvez accéder directement au boss principal si vous le souhaitez. Cependant, Hyrule offre tellement d’endroits passionnants et de secrets à découvrir que vous vous enfuyez volontiers dans une autre direction juste pour voir ce qui se passe.

Les 120 sanctuaires et les quatre bêtes divines offrent le gameplay basé sur des énigmes que nous avons appris à connaître et à aimer lors des voyages de Link. Cependant, ils sont beaucoup plus petits que les donjons que nous avons vus dans les jeux Zelda précédents, ce qui a été un inconvénient pour certains joueurs. La meilleure partie? Il existe souvent plusieurs façons de résoudre des énigmes, vous permettant ainsi d’être créatif.

Plus que tout, Breath of the Wild vous comble d’émerveillement et d’un besoin intense d’explorer. Link n’est peut-être qu’un minuscule hyruléen dans un monde fantastique post-apocalyptique, mais il peut l’explorer à son rythme et faire à peu près tout ce qu’il veut en cours de route. Les gens disent généralement qu’il leur faut environ 60 heures pour battre le jeu; vous pouvez dépenser tellement plus simplement explorer et découvrir de nouveaux secrets.

Parcourez le monde ouvert d’Hyrule en collectant des objets, du matériel et des armes. Passerez-vous votre temps à escalader la montagne voisine? Apprivoiser un cheval sauvage? S’attaquer à des ennemis puissants ou peut-être expérimenter divers ingrédients de cuisine? Il y a tellement de choses à explorer et à faire.

Super Mario Odyssey – Meilleur RPG d’action en coopération sur Nintendo Switch

Conclusion: Super Mario Odyssey est un jeu d’action / plateforme qui a revitalisé la série Mario. Il utilise des mécanismes similaires à ceux du jeu classique Super Mario 64 tout en introduisant plusieurs nouvelles expériences, telles que des ennemis contrôlant l’esprit avec un chapeau parlant. Vous pouvez jouer seul ou inviter un ami à jouer en mode coopératif. Les mondes uniques regorgent de caractère et vous pouvez même habiller Mario de différentes tenues pour l’aider à mieux s’intégrer dans son environnement.

Avantages

Lieux insolites

Jeu coopératif

Nouvelles capacités de mise sous tension

Exploration du monde ouvert

Habille Mario

Les inconvénients

Certains défis peuvent être difficiles

Les commandes de mouvement peuvent être difficiles à maîtriser

À bien des égards, le gameplay de Super Mario Odyssey est similaire à Super Mario 64, mais dans sa dernière aventure, le plombier doit collecter Power Moons au lieu d’étoiles. Il en a besoin pour débloquer de nouveaux emplacements afin de pouvoir tenter de sauver la princesse Peach des griffes de Bowser.

Après la destruction de son fidèle chapeau, Mario rencontre un nouvel ami nommé Cappy, qui peut se changer en différentes formes de chapeau. Avec l’aide de ce nouvel ami, notre petit ami moustachu acquiert de nouvelles attaques et capacités jamais vues auparavant dans les jeux Mario. Par exemple, la possibilité de lancer Cappy et de frapper des ennemis à distance.

Vous pouvez même jouer en coopération avec une personne prenant le contrôle de Mario et l’autre contrôlant Cappy. Cela fait de Super Mario Odyssey un jeu amusant à jouer avec vos enfants, vos jeunes frères et sœurs ou avec l’un de vos pairs.

Comme pour la plupart des jeux Mario, celui-ci est plein de joie et de lieux dynamiques. Que vous visitiez le château de la princesse Peach, que vous visitiez une plage perpétuellement au coucher du soleil ou que vous visitiez un désert incroyablement chaud, il y a toujours des choses amusantes à voir.

La princesse Peach a été (encore) kidnappée, et c’est à Mario et à son nouvel ami Cappy de la sauver. Jouez par vous-même à cette aventure ou passez une manette à un ami et jouez en coopération locale.

Plus des meilleurs jeux Nintendo Switch

Les meilleurs des meilleurs sont énumérés ci-dessus, mais il existe d’autres jeux Nintendo Switch incroyables. Voici quelques-uns des meilleurs jeux Nintendo Switch que vous pouvez acheter.

Splatoon 2 est la suite du jeu de tir familial de Nintendo. Incarnez Inklings et Octolings et tirez pour peindre votre gazon. Il existe une campagne solo avec des tonnes de contenu, et le Web est toujours amusant.

Luigi est de retour dans Luigi’s Mansion 3! Faites équipe avec Gooigi, un sosie qui peut se glisser dans des espaces restreints, marcher sur des pointes et aider Luigi à surmonter des obstacles qui seraient impossibles autrement. Luigi est peut-être lâche, mais il a plus d’outils et de capacités qu’auparavant pour se débarrasser des fantômes effrayants.

Le mauvais roi Olly a repris le château de la princesse Peach et transforme les habitants du Royaume Champignon en origami zombie. C’est maintenant à Mario et à ses amis de vaincre cet ennemi et de ramener la paix dans le monde. C’est une aventure hilarante remplie d’écriture pleine d’esprit et de nombreuses énigmes.

Dans Pokémon: Allons-y, vous et vos adorables compagnons entreprenez un voyage pour devenir la meilleure équipe de tous les temps. Attrapez-les tous par vous-même ou avec un partenaire pour consolider votre statut de légendaire entraîneur de Pokémon!

Jusqu’à quatre personnes peuvent se joindre à l’amusement dans New Super Mario Bros.U Deluxe tout en parcourant ce jeu de plateforme à défilement latéral. Il y a plus de 164 étapes à franchir dans deux modes de jeu principaux.

Ce remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening est réalisé dans un style visuel super mignon, mais il recrée soigneusement tout dans l’original. De plus, il y a un nouveau contenu à compléter avec le donjon de la chambre.

Attrapez famille et amis: il est temps de faire la fête! Super Mario Party propose des dizaines de mini-jeux pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs. Que vous soyez en équipe ou que vous participiez à une compétition gratuite pour tous, il s’agit d’essayer de gagner et de vous amuser à le faire.

Dans Fire Emblem: Three Houses, vous devrez vous aligner sur une faction à la fois et vous serez chargé de mener la maison de votre choix à la victoire. Chaque maison a sa propre spécialité, alors choisissez judicieusement.

Si vous avez un esprit créatif et aimez les jeux de plateforme classiques de Mario, alors Super Mario Maker 2 est fait pour vous. Créez vos propres niveaux Mario et laissez libre cours à votre imagination! Vous pouvez même jouer aux niveaux créés par d’autres joueurs.

Voici un beau jeu qui se targue d’offrir ce sentiment de plateforme 2D classique sur lequel nous avons tous grandi. C’est parfois difficile, mais la récompense de votre problème est un jeu extrêmement amusant avec beaucoup à explorer.

Prenez votre raquette de tennis et rencontrez Mario sur le court. Mario Tennis Aces apporte du plaisir sportif à toute la famille. Affrontez et affrontez les personnages les plus aimés de Nintendo et plongez-vous en utilisant les Joy-Cons comme raquette de tennis imaginaire.

Yoshi et ses amis sont de retour dans un adorable monde artisanal fait d’articles ménagers courants. Jouez avec un ami et aidez Yoshi à se frayer un chemin à travers chaque étape. Découvrez tous les secrets que le monde artisanal a à offrir.

Ring Fit Adventure est un jeu vidéo qui vous fait travailler et transpirer. Passez par le mode Aventure de plus en plus délicat ou faites des séries d’exercices personnalisés pour vous concentrer sur la construction de quelque chose. Peu importe comment vous jouez, vous allez transpirer!

Contrôlez Donkey Kong et ses copains singes pendant que vous vous frayez un chemin à travers plusieurs niveaux à défilement latéral. Jouez seul ou passez une manette à un ami et jouez ensemble en coopération locale.

Ce jeu a remporté un prix pour être le meilleur jeu familial à être lancé sur Nintendo Switch en 2018. Et c’est pour une bonne raison – il met l’une des plus grandes activités familiales sous forme de jeu vidéo comme un effort coopératif épique. Vous et votre famille courrez dans la cuisine, essayant de servir tous les invités affamés.

Devriez-vous acheter un jeu numérique ou un jeu physique?

Cela dépend vraiment de la façon dont vous voulez jouer car il y a des avantages des deux côtés. Avec jeux numériques, vous n’avez pas à vous soucier de perdre une cartouche coûteuse et vous n’avez pas à emballer un tas de jeux physiques lorsque vous voyagez. Vos jeux sont liés à votre compte, donc si vous perdez votre Switch, vous pourrez accéder aux jeux numériques que vous avez précédemment achetés après avoir acheté une nouvelle console. De plus, passer au numérique signifie que vous pouvez télécharger des jeux immédiatement à partir de l’eShop au lieu de vous obliger à attendre la livraison d’un package Amazon ou à vous faire courir vers le magasin pour une copie physique.

Cependant, il y a quelque chose de bien dans la tangibilité de jeux physiques. Certains étuis de jeu sont livrés avec des extras comme des autocollants ou des affiches. Après avoir battu le jeu, si vous décidez que vous ne l’aimez pas suffisamment pour le conserver, vous pouvez toujours vendre la copie physique à un magasin de produits d’occasion et investir cet argent pour acquérir un autre jeu.

Comment acheter des jeux numériques sur le Nintendo eShop

Pour ceux d’entre vous qui décident de choisir la voie numérique, voici comment acheter des jeux sur le Nintendo eShop. En passant, vous pouvez facilement acheter une carte-cadeau Nintendo eShop pour vous-même ou comme cadeau pour quelqu’un d’autre.

Dans le menu principal de la Nintendo Switch, sélectionnez Nintendo eShop. Vous serez redirigé vers la section En vedette de l’eShop.

Vous verrez différentes catégories telles que les versions récentes, les offres intéressantes et les meilleures ventes. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut de l’écran pour trouver un jeu spécifique. Appuyez sur l’image de n’importe quel jeu qui vous intéresse.

Sélectionner Procéder à l’achat.

Entrez vos informations de paiement.

Attendez le téléchargement du jeu. Si le jeu est actuellement disponible, vous pourrez jouer dès qu’il aura terminé son téléchargement. Si le jeu n’est pas encore sorti, vous pourrez jouer au moment de son lancement.

Le gameplay est-il différent pour Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite?

Contrairement à la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite ne comprend pas de Joy-Cons détachables, de commandes de mouvement ou de grondement. Tout jeu qui repose sur ces fonctionnalités ne fonctionnera pas sur le Switch Lite à moins que vous n’ayez des Joy-Cons externes ou un contrôleur Pro à portée de main. De plus, vous ne pouvez pas jouer à de nombreux jeux multijoueurs sur l’écran Switch Lite à moins que vous n’ayez également détaché Joy-Cons à distribuer à vos amis.

Une autre chose: la Nintendo Switch Lite n’a pas de béquille, donc si vous voulez jouer à un jeu sur cette console tout en utilisant des contrôleurs externes, vous voudrez certainement acheter une console de jeu Nintendo Switch.

Avez-vous besoin d’acheter une carte microSD pour Nintendo Switch?

Nous recommandons vivement aux gens d’acheter une carte microSD pour leur Nintendo Switch ou Switch Lite, car ces consoles ne disposent que de 32 Go de mémoire interne. Cela signifie que vous n’auriez de la place que pour trois grands jeux Switch avant de manquer d’espace. Et si vous êtes le genre de personne qui aime prendre des vidéos et des captures d’écran de votre gameplay, vous en tirerez encore moins.

Pour vous aider, voici les meilleures cartes microSD pour Nintendo Switch. Si vous n’êtes pas sûr de l’espace dont vous avez besoin, consultez notre guide pour savoir quelle taille de carte microSD est la meilleure pour Nintendo Switch?

