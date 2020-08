Meilleur

Offrez-vous une libération des tissus profonds et une thérapie par points de déclenchement avec l’un des meilleurs pistolets de massage. Nous pouvons tous bénéficier de la massothérapie de temps en temps, surtout lorsque nous menons des modes de vie particulièrement actifs ou sportifs. Ces pistolets de massage ont été essayés et testés par toutes sortes de personnes, des athlètes professionnels aux physiothérapeutes, en passant par les familles actives et tout le monde entre les deux. Nous adorons le pistolet de massage TaoTronics car il est d’un excellent rapport qualité-prix, très apprécié et est livré avec six têtes de massage différentes et une batterie rechargeable afin que vous puissiez cibler chaque partie de votre corps et l’emporter avec vous où que vous alliez.

Meilleur ensemble: pistolet de massage TaoTronics

Source: Nicolette Roux / iMore

Ce pistolet de massage de qualité supérieure offre un temps de travail ultra-long et peut fonctionner de quatre à dix heures, selon la façon dont vous l’utilisez. Il doit être chargé pendant six heures au départ, puis quatre heures après pour que la batterie rechargeable atteigne 100% pour une utilisation sans fil. Il dispose de dix vitesses réglables et le moteur à couple élevé de 24 W produit de 1400 à 3200 coups par minute pour atteindre des tissus aussi profonds que 12 millilitres pour augmenter le flux sanguin pour une thérapie efficace des points de déclenchement et une libération profonde des tissus. Il est extrêmement convivial et facile à utiliser. L’écran numérique affiche deux chiffres, le côté gauche reflète le niveau d’intensité et le côté droit affiche le niveau de la batterie.

Il est livré avec six têtes de massage spécialisées. Ces têtes interchangeables se présentent sous différentes formes pour cibler des groupes musculaires spécifiques pour une récupération et un soulagement plus rapides. C’est super rapide et facile d’échanger des têtes, et vous pouvez le faire en quelques secondes. Ce pistolet fonctionne silencieusement et est équipé d’une poignée en caoutchouc pour une prise antidérapante. Il est portable, léger et est livré avec un étui de voyage en PU astucieux pour garder toutes les pièces parfaitement organisées dans leurs compartiments désignés.

Notez que ce pistolet de massage est puissant et peut être trop intense pour certains, même lorsqu’il fonctionne au niveau un. Lorsque vous commencez à utiliser cet outil, commencez au niveau le plus bas et progressez. Il dispose également d’une fonction d’arrêt automatique de 15 minutes pour protéger le moteur de la surchauffe. Le fabricant recommande de ne pas l’utiliser pendant plus d’une heure à la fois et de lui donner un repos de 30 minutes entre des sessions d’une heure.

Avantages:

Convivial

Durée de vie supérieure de la batterie

Très puissant (10 niveaux d’intensité)

Six têtes de massage

Élégant, léger et portable

Les inconvénients:

Le moteur à couple élevé peut être trop intense pour certains

Arrêt automatique de 15 minutes

Meilleur dans l’ensemble

Pistolet de massage TaoTronics

Durée de vie supérieure de la batterie

Ce pistolet de massage rechargeable offre une autonomie de batterie supérieure, un moteur puissant, six têtes de massage et un étui de transport supplémentaire.

Meilleure valeur: pistolet de massage à impulsions Apollo Kinetics

Source: Apollo Kinetics

Ce pistolet de massage économique est disponible en six couleurs différentes afin que vous puissiez choisir la meilleure esthétique en fonction de votre ambiance. Il est très durable et conçu avec un moteur à courant continu sans balais pour assurer une réduction des vibrations, du bruit et une durée de vie plus longue. Cet outil est ultra-léger et ne pèse qu’un peu plus de deux livres avec la batterie attachée, ce qui le rend super portable et vous permet de l’emporter avec vous partout où vous allez.

Il comporte trois réglages vibratoires différents pour relâcher la tension musculaire et soulager les douleurs musculaires. Il est polyvalent et comprend quatre têtes de fixation pour cibler différentes parties du corps et fournir une relaxation complète du corps à partir d’une approche à quatre angles. Il est livré avec une garantie limitée d’un an.

En revanche, ce pistolet de massage n’a que trois vitesses, ce qui est beaucoup moins que les modèles plus professionnels, mais les utilisateurs pensent qu’il fait toujours l’affaire. Certains utilisateurs se plaignent également du fait que cet outil est très bruyant.

Avantages:

Économique

Beaucoup de couleurs parmis lesquelles choisir

Ultra-léger et portable

Quatre têtes de massage

Les inconvénients:

Seuls les réglages à trois vitesses

Bruyant

Meilleure valeur

Pistolet de massage Apollo Kinetics Pulse

Beaucoup de couleurs

Pistolet de massage à trois vitesses, économique, ultra léger, portable et disponible dans une variété de couleurs.

Meilleure prise en main: pistolet de masquage LifePro Pulse Fx

Source: LifePro

Ce pistolet de massage a été conçu pour les athlètes et les culturistes et peut pénétrer jusqu’à 16 millimètres dans les tissus musculaires. Il est doté d’une poignée incurvée et facile à saisir pour augmenter davantage votre effet de levier pendant que vous travaillez. Il est doté d’un moteur robuste de 250 W qui délivre des vibrations à haute pénétration et est conçu pour envoyer des vagues de relaxation et de soulagement dans les articulations et les muscles de votre corps, favorisant la mobilité et la flexibilité via la thérapie de massage par points de déclenchement.

Il dispose de trois réglages de vitesse réglables pour différents degrés d’intensité et la tête de massage tourne à trois angles réglables pour que vous puissiez masser les endroits difficiles à atteindre. Les vibrations pulsées pénètrent profondément dans vos muscles et votre fascia, traitant les zones que même les mains les plus habiles ne peuvent atteindre. Chaque pistolet de massage LifePro est livré avec une assistance en direct intégrée ainsi qu’une garantie à vie.

Notez que ce pistolet de massage est extrêmement puissant et que même le réglage le plus bas peut être trop intense pour certains. Il n’y a également que trois réglages de vitesse, et certains utilisateurs se plaignent que la batterie ne dure qu’une à deux heures maximum.

Avantages:

Très puissant (moteur 250W)

Conception de la poignée incurvée et facile à saisir

Trois angles réglables

Cinq têtes de massage

Les inconvénients:

Peut-être trop puissant pour certains

Seulement trois réglages de vitesse

Autonomie de la batterie courte

Meilleur grip

Pistolet de massage LifePro Pulse Fx

Extra puissant

Pistolet de massage extrêmement puissant avec une poignée incurvée facile à saisir et une tête de massage réglable à trois angles.

Meilleures têtes de massage: pistolet de massage Chirogun

Source: Chirogun

Ce pistolet de massage est livré avec 15 têtes de massage différentes et deux balles de massage différentes pour tous vos besoins en matière de thérapie par points de déclenchement et de tissus profonds. Les 15 attaches de tête sont des outils pour masser tous les muscles de votre corps, favoriser la circulation et aider à accélérer à la fois l’échauffement et la récupération.

Il dispose de 30 niveaux de vitesse réglables allant jusqu’à 3200 PPMS et d’une batterie rechargeable qui vous offre jusqu’à six heures de travail. Ce pistolet de massage utilise la dernière technologie en matière de réduction du bruit pour une expérience thérapeutique silencieuse et sa conception ergonomique le rend élégant et facile à utiliser.

En revanche, certains utilisateurs se sont plaints que cette arme prenait beaucoup de temps à se recharger. Ils ont dit qu’il leur fallait environ trois heures pour atteindre 50% et sept heures pour atteindre 100%. Certains se sont également plaints du fait que les têtes de massage étaient difficiles à retirer et à changer.

Avantages:

15 têtes de massage + 2 balles bonus

30 vitesses réglables

Convivial

Portable

Les inconvénients:

Prend beaucoup de temps à charger

Les têtes de massage peuvent être difficiles à changer

Meilleures têtes de massage

Pistolet de massage Chirogun

Le plus polyvalent

Pistolet de massage économique livré avec 15 têtes de massage différentes, deux balles bonus et 30 vitesses réglables.

Meilleure technologie: TheraGun PRO

Source: TheraGun

Ce pistolet de massage musculaire profond de qualité commerciale offre des expériences d’applications personnalisées et guidées qui aident à réduire les douleurs musculaires, à améliorer la mobilité et à augmenter la relaxation. Avec un bras rotatif et une autonomie continue de la batterie, le Theragun PRO a été soigneusement conçu pour un confort ergonomique maximal et une durabilité et un traitement de qualité professionnelle.

Bluetooth activé et intégré à l’application Therabody; cette arme continuera à interagir et à apprendre de vos comportements et préférences. Il proposera des traitements personnalisés pour soutenir les activités que vous aimez le plus. Il comporte quatre positions de bras conçues pour atteindre n’importe quelle zone du corps, et la poignée ergonomique triangulaire vous permet de tenir l’appareil de plusieurs manières sans vous fatiguer les mains et les poignets.

Il est livré avec deux batteries rechargeables offrant chacune 150 minutes de temps de travail. Vous pouvez charger l’un tout en utilisant l’autre et permuter en permanence pour une durée d’exécution toute la journée. Vous pouvez surveiller la vitesse et la force actuelles sur son écran OLED et accéder à n’importe quelle vitesse entre 1750-2400 PPMS via l’application Therabody.

Ce pistolet de massage est extrêmement cher, mais la plupart estiment qu’il vaut l’investissement pour l’équipement de qualité commerciale que vous obtenez. Il est extrêmement puissant et peut être trop intense pour certains, alors commencez bas et progressez vers des réglages plus élevés. Certains utilisateurs se sont également plaints d’un service client défectueux ou insensible.

Avantages:

Plans de thérapie personnalisés via l’application Therabody (pistolet intelligent)

Deux piles rechargeables

Quatre positions de bras

Vitesses personnalisables

Six têtes de massage

Les inconvénients:

Cher

Peut-être trop puissant pour certains

Mauvais service client

Meilleure technologie

TheraGun PRO

Intégration de pistolet intelligent + application

Pistolet de massage intelligent de qualité commerciale qui, lorsqu’il est utilisé avec l’application Therabody, offre des plans de thérapie personnalisés adaptés à votre style de vie.

En bout de ligne

L’intégration de la thérapie par points de déclenchement dans votre routine de santé peut avoir des effets merveilleux sur votre corps. L’utilisation d’un pistolet de massage peut aider à soulager les muscles fatigués, endoloris et raides, éliminer les nœuds, augmenter la circulation et le flux lymphatique, soulager les spasmes musculaires et la raideur, réduire l’accumulation d’acide lactique, activer le système nerveux et revigorer les muscles, augmenter la mobilité des articulations et détendre et épaissir le tissu conjonctif et le fascia.

Nous avons fait la recherche et avons trouvé que les pistolets qui ont fait cette coupe sont les meilleurs pistolets de massage sur le marché. Notre préféré est le pistolet de massage TaoTronics pour sa durée de vie supérieure de la batterie, sa valeur, ses six têtes de massage et ses dix niveaux d’intensité. Il est très facile à utiliser et élégant, léger et portable pour que vous puissiez l’emporter n’importe où. Nous pensons que tous ces pistolets de massage sont au sommet de leur catégorie et constitueraient de grands investissements pour tous ceux qui recherchent une libération des tissus profonds et une excellente thérapie par points de déclenchement.

Crédits – La femme qui a travaillé sur ce guide

Nicolette Roux est une grande fan de massothérapie et se considère comme une connaisseuse en massage. Elle est une professionnelle dévouée de la santé et du fitness et cherche toujours des moyens de soulager ses muscles tendus et endoloris et de travailler sur les nœuds des tissus profonds. Elle est une grande fan des pistolets de massage et soutient fermement les avantages thérapeutiques de chaque arme qui a fait cette coupe.

