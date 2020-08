Source: Bryan M. Wolfe / iMore

Des millions d’abonnés américains au câble et au satellite ont depuis longtemps coupé le cordon et utilisent maintenant l’un des nombreux services Internet en direct. Que vous recherchiez votre premier service ou que vous envisagiez de passer à autre chose, nous sommes là pour vous. Bien que notre service de télévision en streaming préféré soit YouTube TV, nous en avons inclus d’autres qui pourraient vous plaire davantage, en fonction de vos préférences.

YouTube TV est notre service Internet en direct préféré pour 2020. Le service obtient des notes élevées en termes de prix, de disponibilité et d’autres facteurs. Adoptant principalement une approche unique, YouTube TV ne propose qu’un seul package de base, ainsi que de nombreux modules complémentaires tels que EPIX, Showtime, Sundance Now, etc.

Spécifications YouTube TV

Prix ​​de base: 65 $ / mois

Chaînes disponibles: 70+

Réseaux: ABC, CBS, FOX, NBC, PBS dans la plupart des domaines

Cloud DVR: Illimité avec stockage jusqu’à 9 mois

Flux simultanés: 3

Avance rapide, sautez les publicités avec le DVR cloud: Oui

Création de profil: Oui, jusqu’à 6

Pour le prix d’entrée, YouTube TV propose plus de 70 chaînes (et en croissance), y compris toutes les chaînes du réseau local (ABC, CBS, NBC, FOX et PBS) dans la plupart des marchés américains, du contenu Disney, y compris plusieurs chaînes ESPN, YouTube Premium films et émissions originaux. En mai 2020, le service a ajouté 14 chaînes Viacom du portefeuille ViacomCBS, notamment Comedy Central, MTV, Nick Jr.et Paramount Network. Il a également récemment conclu un accord pour transporter HBO, Cinemax et HBO Max en tant que modules complémentaires.

La portée de YouTube TV s’étend aux appareils mobiles, aux ordinateurs, aux lecteurs multimédias en streaming et aux téléviseurs intelligents. Une bonne règle de base: si vous possédez un appareil de streaming de dernière génération, les chances sont assez bonnes, il inclut YouTube TV intégré à l’interface ou via une application.

Du point de vue du design, rien ne vaut YouTube TV. De son guide en direct plus traditionnel à sa page d’accueil qui change constamment en fonction de vos habitudes de visionnage, l’interface YouTube TV est simple à utiliser et amusante. Ensuite, il y a le DVR illimité basé sur le cloud qui vous permet de conserver des séries télévisées et des films enregistrés jusqu’à neuf mois.

Du côté négatif, il existe des options moins chères disponibles (voir Sling Blue), et certaines chaînes restent manquantes sur YouTube TV, notamment History, Hallmark et Lifetime. De plus, le streaming 4K n’est actuellement pas pris en charge, bien que la plupart des contenus prennent désormais en charge une résolution allant jusqu’à 1080p à 30 images par seconde. De plus, vous ne pouvez plus dépasser la réalité selon laquelle YouTube TV devient de plus en plus chère. C’est 65 $ par mois maintenant.

Avantages:

Excellente interface

Stockage illimité dans le cloud

Dans l’ensemble, bonne couverture des chaînes

Les inconvénients:

Certains canaux clés sont toujours manquants

Pas l’option la moins chère

Pas d’options 4K

La récente hausse des prix fait mal

Meilleur dans l’ensemble

YouTube TV

Un excellent choix complet

Pour la plupart des gens, YouTube TV est le service à obtenir. À un prix avantageux, il comprend une interface intuitive, un excellent contenu et de nombreux extras.

Finaliste: Hulu avec Live TV

Source: Bryan M. Wolfe / iMore

Hulu, qui est maintenant détenue majoritairement par Disney, a lancé son forfait Hulu + Live TV en 2017. Il a récemment battu Sling TV pour devenir le diffuseur en direct le plus abonné aux États-Unis. La popularité croissante de Hulu, sans aucun doute, a beaucoup à voir avec Disney +, qui est arrivé fin 2019 et propose un forfait à prix réduit avec Hulu et ESPN +.

Quelle que soit la raison de sa popularité croissante, Hulu offre une nouvelle vision du streaming télévisé en direct en incluant une interface avant-gardiste qui met en évidence le contenu en fonction de votre histoire et de vos goûts. C’est une interface que certains pourraient ne pas trouver agréable, cependant, et il y a aussi une légère courbe d’apprentissage.

Hulu avec Live TV propose un plan avec et sans publicité. En payant un supplément pour la version sans publicité, vous pouvez parcourir le contenu à la demande sans publicité. Vous devrez payer un supplément pour déplacer les annonces sur le contenu enregistré. Chaque plan offre plus de 65 canaux en direct et à la demande, y compris des réseaux locaux dans la plupart des marchés. De plus, vous bénéficierez de chaînes de divertissement populaires, de contenus adaptés aux familles, de chaînes sportives nationales, y compris ESPN, et de chaînes d’information nationales. Il existe également un forfait de divertissement spécial, et des pour HBO, Cinemax et Starz. Vous aurez également un accès complet à la gamme croissante de matériel original de Hulu.

Hulu avec les spécifications de la télévision en direct

Prix ​​de base: 55 $

Chaînes disponibles: Plus de 65

Réseaux: ABC, CBS, FOX, NBC, PBS dans la plupart des domaines

Cloud DVR: 50 heures, qui peuvent être augmentées à 200

Flux simultanés: 2, peut augmenter pour un supplément

Avance rapide, sautez les publicités avec le DVR cloud: Oui, avec une mise à niveau

Création de profil: Oui, jusqu’à 6

Avantages:

Interface unique

Réseaux sur la plupart des marchés

Belle sélection d’extras

Accès au contenu Hulu Originals

Les inconvénients:

Peut devenir cher

Besoin de payer un supplément pour la transmission rapide des publicités sur le contenu enregistré

L’interface nécessite une courbe d’apprentissage

Finaliste

Hulu avec Live TV

Chaud, très chaud

Hulu est le service de streaming le plus populaire à l’heure actuelle et devrait encore s’améliorer dans les années à venir, grâce aux vastes ressources de Disney.

Meilleur budget: Philo

Source: Bryan M. Wolfe / iMore

Si vous n’êtes pas un fan de sport et que vous ne voulez pas de chaînes réseau, Philo pourrait être le choix pour vous. Lancé par des étudiants de l’Université Harvard en 2009, Philo appartient désormais à A&E Networks, Discovery, Inc. et ViacomCBS. Sans surprise, vous allez voir beaucoup (mais pas tout) du contenu de ces trois entités ici. Ce que vous n’allez pas voir, c’est le contenu de Fox Corporation, NBCUniversal, Disney, WarnerMedia ou de toute chaîne anciennement détenue par CBS Corporation.

Au total, Philo propose actuellement 59 chaînes disponibles via la télévision à la demande et en direct. Pour le prix, vous obtenez un DVR cloud illimité et trois flux simultanés. Les appareils pris en charge incluent les suspects habituels, notamment les mobiles, Roku, Apple TV et Fire TV. Cependant, vous ne pouvez pas trouver Philo via Chromecast, les consoles de jeu ou les téléviseurs intelligents intégrés.

Philo diffuse des vidéos en résolution haute définition (HD): TV en direct en 720p et à la demande en 1080p. L’audio est diffusé en qualité stéréo standard 2.0. Il n’y a pas de disponibilité 4K pour le moment.

Spécifications Philo

Prix ​​de base: 20 $

Chaînes disponibles: 59

Réseaux: Aucun

Cloud DVR: Illimité, jusqu’à 30 jours

Flux simultanés: 3

Avance rapide, sautez les publicités avec le DVR cloud: Oui

Création de profil: Oui, jusqu’à 10

Avantages:

Pas cher

DVR cloud illimité

Belle sélection de chaînes

Les inconvénients:

Pas de réseaux ni de sports

Prise en charge limitée des appareils

Pas de 4K

Meilleur budget

Philon

Une solution moins chère

Philo n’est pas pour tout le monde, mais ça va. Il comprend de nombreuses chaînes de divertissement pour vous aider à profiter de votre journée.

La plupart des choix: Sling

Source: Bryan M. Wolfe / iMore

Depuis sa création en 2015, Sling TV de Dish Network a adopté une approche flexible en ce qui concerne les forfaits de streaming qu’il propose et où le service est disponible. Actuellement, il existe trois packages principaux, ainsi que de nombreux extras, avec Sling TV accessible sur une longue liste d’appareils. Il s’agit notamment des téléviseurs et des lecteurs multimédias, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs et des consoles de jeux.

Le service Sling Orange propose plus de 30 chaînes pour seulement 20 $ par mois. Cependant, vous ne pouvez profiter que d’un seul flux à la fois avec ce package. Le plan Sling Blue à 30 $ offre plus de 45 chaînes et vous permet de regarder jusqu’à trois flux en même temps. Pour 35 $, vous pouvez obtenir un plan Sling Orange + Sling Blue qui vous donne plus de 50 chaînes et vous permet de profiter de jusqu’à quatre flux en même temps.

Sling TV propose NBC et Fox sur un nombre limité de marchés américains. Pour ABC, CBS et PBS, il suggère d’installer une antenne OTA (over-the-air). Pour l’instant, Sling TV n’offre aucun contenu 4K.

Spécifications de l’élingue

Prix ​​de base: 20 $

Chaînes disponibles: Entre 30 et 50, et des options premium aussi

Cloud DVR: 10 heures, extensible à 50

Flux simultanés: 1, 3 ou 4, selon le plan

Avance rapide, sautez les publicités avec le DVR cloud: Oui, sauf certains canaux

Création de profil: Non

Là où les choses deviennent confuses (et très rapidement, coûteuses), c’est lorsque vous commencez à ajouter des extras et la prise en charge du DVR cloud. La plupart des modules complémentaires coûtent 5 $ par mois et ajoutent entre cinq et 10 canaux, tous basés sur un thème. Par exemple, avec le plan Kids Extras, vous avez plus de chaînes Disney et Nickelodeon, tandis que Hollywood Extras ajoute FXX, FX Movies et d’autres chaînes liées au cinéma. L’add-on Sports Extras à 15 $, quant à lui, ajoute des chaînes telles que NFL RedZone, Olympic Channel et Pac-12. Sling TV propose également des chaînes premium telles que Showtime, Starz, Cinefest, Epic et bien d’autres.

Si vous souhaitez enregistrer du contenu sur le cloud Sling TV, cela vous coûtera et répondra probablement toujours à vos besoins. Chaque plan de base est livré avec 10 heures dérisoires d’heures enregistrables. Pour 5 $ de plus par mois, vous pouvez augmenter ce nombre à 50 heures encore décevantes.

Un dernier point à mentionner est l’état troublant de l’interface Sling TV. Peu changé depuis 2015, le design est à la fois obsolète et difficile à naviguer. J’espère que nous verrons bientôt une mise à jour.

Avantages:

Choix flexibles

Beaucoup d’extras

Disponible presque partout

Les inconvénients:

Options réseau limitées

Options DVR cloud embarrassantes

Peut s’avérer coûteux à mesure que vous en ajoutez

Aucun profil

La plupart des choix

Fronde

Trouvez le package que vous souhaitez et personnalisez-le.

Tant de choix! Malheureusement, il a une conception plus ancienne et un stockage DVR cloud limité.

Idéal pour (la plupart) des sports: FuboTV

Source: Bryan M. Wolfe / iMore

Lancé pour la première fois en 2015, FuboTV est depuis longtemps réputé pour son accent sur les sports professionnels, notamment la NFL, la MLB, la NBA, la LNH, la MLS et le football international. Et une partie de cela est disponible en 4K! Ces dernières années, et surtout depuis que le COVID-19 a bouleversé les sports en direct, la société basée à New York a élargi sa portée pour attirer également les fans non sportifs.

En 2020, FuboTV propose quatre plans principaux, ainsi qu’une multitude de modules complémentaires. Ceux-ci incluent Fubo Standard, Family, Family Plan avec Showtime et Ultra. Pour la plupart des abonnés, vous verrez des filiales locales CBS et NBC, mais pas ABC et FOX.

Spécifications FuboTV

Prix ​​de base: 55 $

Chaînes disponibles: 100+

Réseaux: CBS, FOX, NBC nombreux domaines

Cloud DVR: 30 heures pour la base, 500 max

Flux simultanés: Jusqu’à 3

Avance rapide, sautez les publicités avec le DVR cloud: Oui

Fubo Standard propose plus de 100 canaux en 4K, plus 30 heures sur votre DVR cloud. Avec ce plan, deux personnes peuvent utiliser le service en même temps. Le forfait familial comprend les mêmes chaînes mais augmente le nombre d’utilisateurs à trois à la fois. De plus, le stockage DVR dans le cloud passe à 500 heures! Pour 10 $ de plus par mois, vous pouvez obtenir le plan familial Fubo avec Showtime, qui ajoute neuf chaînes premium Showtime à la demande.

Ensuite, il y a le plan Fubo Ultra, qui comprend 40 chaînes de divertissement supplémentaires, 22 chaînes de sport «à haute énergie» et les chaînes Showtime mentionnées précédemment.

Outre Showtime, les modules complémentaires de Fubo se concentrent principalement sur les sports en direct. Il y a aussi Fubtbol Trimestral, qui offre le «meilleur» de la télévision latine en ajoutant 30 chaînes en espagnol au mix. Avec AMC Premiere, vous pouvez regarder de nouveaux épisodes d’AMC sans publicité et accéder aux bingers de la saison complète, aux épisodes étendus et au contenu bonus. Si vous aimez « The Walking Dead », ce supplément est fait pour vous.

Fubo TV est disponible aux États-Unis, au Canada et en Espagne sur plusieurs appareils. Ces appareils incluent Apple TV, iPhone, iPad, Roku, Fire TV, Android, Chromecast et certains téléviseurs intelligents Samsung.

Il y a quelques domaines où Fubo TV fait défaut, à commencer par son omission de ABC, ESPN et d’autres programmes Disney. Pour un monde où la plupart des sports en direct ne se déroulent pas, ne pas avoir ESPN pourrait ne pas signifier autant que d’habitude. Manquer du contenu Disney pourrait être un facteur décisif dans les ménages avec des enfants plus petits. Au-delà de cela, Fubo n’est pas bon marché, même si nous aimons l’interface.

Avantages:

Tant de sports

Jusqu’à 500 heures pour le DVR cloud

Belle interface

Contenu en direct 4K, en particulier le sport

Les inconvénients:

Pas d’ABC, Disney ou ESPN

Coûteux

Aucun sport en direct actuellement

Idéal pour (la plupart) des sports

Fubo TV

Le meilleur choix des amateurs de sport, mais …

Pendant les périodes régulières, cela plairait aux amateurs de sport. Avec les sports en direct principalement en pause, vous devrez regarder son autre offre pour voir si cela en vaut la peine.

En bout de ligne

Lorsque vous recherchez un service de télévision en streaming pour votre foyer, il y a certains points critiques à considérer et pas seulement le prix. Vous devez également vérifier quels appareils prennent en charge le service, combien de personnes peuvent accéder au contenu en même temps et si les canaux du réseau local sont disponibles. Vous devez également décider si un DVR cloud est essentiel et combien d’heures de stockage vous avez besoin à cette fin. Un DVR cloud vous permet d’enregistrer du contenu pour une visualisation ultérieure sur l’un de vos appareils pris en charge. Enfin, assurez-vous que le service propose vos chaînes préférées.

YouTube TV n’est pas le seul service de streaming vidéo sur le marché pour la télévision en direct, mais c’est certainement le meilleur pour la plupart des gens. Disponible à un prix raisonnable, le service offre tous les réseaux de télévision américains dans la plupart des régions et comprend une bibliothèque sans cesse croissante d’autres chaînes.

Outre le contenu, YouTube TV se distingue des autres services par son interface facile à comprendre, son offre de DVD cloud illimitée et sa disponibilité sur plusieurs plates-formes et appareils. Pas si sûr? Vous pouvez essayer YouTube TV à tout moment grâce à un essai gratuit d’une durée limitée.

Bryan M. Wolfe est un père qui aime la technologie, en particulier tout ce qui est nouveau d'Apple. Penn State (allez Nittany Lions) diplômé ici, également un grand fan des New England Patriots. Merci d'avoir lu. @bryanmwolfe

