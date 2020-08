Si vous recherchez un tracker de fitness qui fait tout, nous vous recommandons vivement la Fitbit Versa 2 pour sa grande variété de styles et d’utilisations, y compris le suivi automatique de l’activité, les entraînements à l’écran, Fitbit Pay, le stockage de musique, et bien plus encore. . Il n’est pas étonnant que Fitbit continue d’être l’un des nombreux noms les plus appréciés du secteur avec tout ce qu’il a à offrir. Cependant, ne vous inquiétez pas si ce n’est pas votre tasse de thé. Il existe de nombreuses autres options parmi lesquelles choisir. Que vous recherchiez un logiciel, une conception ou un ensemble de fonctionnalités spécifiques, vous pourrez trouver un tracker de fitness qui coche toutes les cases de votre liste de souhaits.

Les meilleurs trackers de fitness, en un coup d’œil

Fitbit Versa 2 – Un excellent tracker conçu pour fournir aux utilisateurs un suivi détaillé de leur santé / activité.

Fitbit Charge 4 – Si vous voulez l’un des derniers trackers de fitness du marché, le Fitbit Charge 4 est équipé de nouvelles fonctionnalités étonnantes à un prix avantageux,

Fitbit Charge 3 Ce n’est pas le tracker le plus récent, mais le Fitbit Charge 3 est un excellent point de départ si vous êtes un débutant.

Xiaomi Mi Band 5 – Le tout nouveau Mi Band 5 est l’un des trackers de fitness les plus abordables et il possède des tonnes de fonctionnalités.

Garmin Vivosmart 4 – Pour les fonctionnalités de suivi de santé premium, vous apprécierez tous les Garmin Vivosmart 4.

Samsung Galaxy Fit – Samsung n’est pas étranger au jeu portable et le Galaxy Fit est livré avec une solide suite de suivi d’activité.

Fitbit Inspire HR – Le Fitbit Inspire HR se concentre sur la surveillance de la fréquence cardiaque, entre autres mesures.

Fitbit Inspire – Certains utilisateurs recherchent un tracker de fitness simple et simple, et c’est ce que le Fitbit Inspire accomplit.

Quels sont les meilleurs trackers de fitness?

Vous serez heureux de savoir que les options ne manquent pas pour choisir un tracker de fitness. L’un des noms les plus réputés, comme vous le savez peut-être, est Fitbit. Le leader de l’industrie constitue une bonne partie de notre liste, y compris des options telles que Versa 2, Charge 4 et Charge 3. Ils partagent certaines fonctionnalités, mais chacun de ces trackers est destiné à un type d’utilisateur légèrement différent. Que vous souhaitiez l’apparence et la convivialité d’une montre intelligente, d’un tracker de fitness dédié avec GPS intégré ou d’un tracker de base idéal pour les débutants, Fitbit a tout pour plaire.

Fitbit n’est pas le seul nom que vous trouverez ici. Vous trouverez également d’autres acteurs majeurs, comme Garmin, Samsung et Xiaomi, pour n’en nommer que quelques-uns. Une fois que vous avez décidé du type d’expérience que vous recherchez, il sera plus facile de restreindre vos options.

Recherchez-vous la suite de suivi d’activité la plus robuste possible? Peut-être êtes-vous plus concentré sur certains aspects de la santé, comme l’énergie, le stress et les niveaux de saturation en oxygène dans le sang, etc. Si votre budget est serré, il ne sera pas non plus difficile de trouver un tracker de fitness à un prix raisonnable.

Les meilleurs trackers de fitness

1. Fitbit Versa 2: Meilleur tracker de fitness global

Conclusion: En tant que l’un des noms les plus populaires dans le monde du portable, Fitbit est toujours une bonne option. La Versa 2 est centrée sur le suivi de la santé et de la forme physique, elle est donc idéale pour les amateurs d’entraînement. Vous disposez d’un suivi de l’activité / du sommeil, d’une surveillance de la fréquence cardiaque et de Fitbit Pay.

Taille d’affichage: 40 mm / 1,34 « , 300 x 300 AMOLED | Bandes remplaçables: 22mm | Poids: 38g | Vie de la batterie: 5+ jours | OS: FitbitOS | Résistant à l’eau: (5ATM) | GPS: | NFC: | Moniteur de fréquence cardiaque: | Suivi automatique de l’entraînement: | Suivi du sommeil: | Couleurs: Carbone, Gris Brume, Rose Cuivré

Avantages:

Compact et léger

Hautement personnalisable

Étiquette de prix abordable

Suivi de la condition physique robuste

Fitbit Pay

Résistant à l’eau

Les inconvénients:

Pas de GPS embarqué

Difficile d’échanger des bandes

Câble de charge volumineux

Remplacer le groupe Versa 2 n’est pas aussi facile que certains autres modèles Fitbit que nous avons vus. Essayer d’attacher un nouveau groupe est un peu un défi. Non seulement la broche est capricieuse, mais il est également difficile de la mettre précisément dans le trou. C’est presque impossible si vous n’avez pas de longs ongles.

Mis à part le problème de l’échange de bande, la Fitbit Versa 2 est le mélange parfait de tracker de fitness et de smartwatch. Vous pouvez consulter les textes, les appels et les notifications tout en regardant le moniteur de fréquence cardiaque lorsque vous faites du jogging sur le trottoir. Fitbit Pay est désormais standard, ce qui signifie que vous n’avez plus à payer plus pour obtenir un modèle avec cette fonctionnalité. La Versa 2 est un excellent choix portable pour ceux qui souhaitent profiter d’un abonnement à Fitbit Premium. Vous profiterez de programmes guidés, d’informations détaillées sur la santé, de détails supplémentaires sur le score de sommeil et de Fitbit Coach.

Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec la Fitbit Versa 2. Vous pourrez suivre les bases, y compris les pas, la distance, les calories et les étages montés. Parmi les autres avantages, citons le suivi du cycle menstruel, le suivi du sommeil, les séances de respiration guidées, les entraînements à l’écran et la surveillance de la fréquence cardiaque 24/7. Il vous propose également 15 modes d’exercice parmi lesquels choisir, comme le vélo, la course à pied, la natation et même le yoga. C’est également l’option de cette liste qui est la plus proche d’une smartwatch classique.

Meilleur dans l’ensemble

Fitbit Versa 2

Une expérience de suivi bien équilibrée

La Versa 2 bénéficie d’un design mince, d’un écran AMOLED, d’une durée de vie de la batterie améliorée et de tonnes de fonctionnalités de fitness à un prix abordable.

Source: Joe Maring / Android Central

2. Fitbit Charge 4: meilleur rapport qualité-prix

Conclusion: Fitbit Charge 4

Taille d’affichage: Echelle de gris 1 « , OLED | Bandes remplaçables: | Poids: 30g | Vie de la batterie: 2-3 jours | OS: Fitbit OS | Résistant à l’eau: (5ATM) | GPS: | NFC: | Moniteur de fréquence cardiaque: | Suivi automatique de l’entraînement: | Suivi du sommeil: | Couleurs: Noir, palissandre, bleu tempête

Avantages:

Écran net et réactif

Design fin et confortable

Notifications améliorées

Le GPS est intégré

Imperméabilisation

Les inconvénients:

Bouton latéral capricieux

Pas de stockage de musique local

Avant de fabriquer des montres intelligentes, Fitbit était connu pour ses excellents bracelets de fitness. Le Charge 4 reprend tout ce que la société a appris sur le facteur de forme au fil des ans et se distingue comme l’un des appareils les plus polis et raffinés de Fitbit à ce jour.

Le gros avantage de la Charge 4 est qu’elle est dotée d’un GPS intégré. Cela vous permet de cartographier les courses en plein air, les promenades et les balades à vélo sans avoir à apporter votre téléphone avec vous – ce que vous ne trouverez même pas sur la Versa 2 mentionnée au dessus. Il possède également toutes les autres fonctionnalités de fitness auxquelles vous vous attendez, telles que le suivi des activités toute la journée, le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et la détection automatique de l’entraînement. Il existe également une étanchéité de 50 mètres si vous souhaitez utiliser le Charge 4 pour suivre les nages.

Le design est léger et confortable à porter, et grâce à une autonomie de sept jours, vous pouvez porter le Charge 4 pendant une semaine complète sans avoir à vous soucier de la quantité d’essence restante dans le réservoir.

Fitbit propose également quelques fonctionnalités intelligentes, notamment Fitbit Pay, les notifications de votre téléphone et une application Spotify pour contrôler la lecture de musique. Il aurait été formidable de voir un stockage de musique local pour donner au Charge 4 encore plus d’indépendance par rapport à votre téléphone, mais même ainsi, il s’agit d’un package incroyablement complet.

Meilleure valeur

Fitbit Charge 4

Tout ce dont vous avez besoin à un prix remarquable

Avec le GPS intégré, Fitbit Pay et la surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, le Charge 4 regroupe de nombreuses fonctionnalités dans un petit paquet.

Source: Android Central

3. Fitbit Charge 3: meilleur tracker de fitness pour les débutants

Conclusion: Ceux qui ne font que commencer leur parcours de suivi de la condition physique voudront peut-être s’y détendre. Le Fitbit Charge 3 est un excellent moyen d’y parvenir. Vous aurez le suivi de l’activité / du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi automatique de l’entraînement, les notifications du smartphone, et plus encore.

Taille d’affichage: Echelle de gris 1 « , OLED | Bandes remplaçables: | Poids: 29g | Vie de la batterie: 7 jours | OS: Fitbit OS | Résistant à l’eau: (5ATM) | GPS: | NFC: | Moniteur de fréquence cardiaque: | Suivi automatique de l’entraînement: | Suivi du sommeil: | Couleurs: Noir, bleu gris

Avantages:

Suivi de l’activité / du sommeil

Surveillance de la fréquence cardiaque

Suivi de la santé féminine

Durée de vie de la batterie stellaire

Les inconvénients:

Manque de GPS intégré

Fitbit Pay uniquement disponible sur l’édition spéciale

Si vous vous préparez à commencer votre parcours de remise en forme, vous avez besoin d’un tracker fiable. Le Fitbit Charge 3 répondra bien aux besoins de vos débutants. Il est plus ancien que le Charge 4, mais il n’y a pas trop de différences en ce qui concerne la conception. Le corps est légèrement plus petit sur le Fitbit Charge 3 et est fait de métal plutôt que de plastique.

Vous aurez plus de 15 modes d’exercice, un suivi automatique de l’activité, une surveillance de la fréquence cardiaque 24/7, un suivi de la santé féminine, une surveillance du sommeil, des notifications sur smartphone et des séances de respiration guidées. Il est facile de comprendre pourquoi le Fitbit Charge 3 est un tracker d’entrée de gamme préféré.

En ce qui concerne ce qui manque, vous devez payer un supplément pour l’édition spéciale si vous souhaitez utiliser Fitbit Pay. Semblable à d’autres trackers de cette liste, vous n’aurez pas la commodité du GPS intégré. Cependant, vous pouvez toujours cartographier votre itinéraire en connectant votre tracker au GPS de votre smartphone.

Idéal pour les débutants

Fitbit Charge 3

Pour ceux qui découvrent le suivi de la condition physique

Le Fitbit Charge 3 est un excellent tracker de fitness d’introduction avec GPS connecté, suivi d’activité / sommeil, surveillance de la fréquence cardiaque, etc.

Source: Xiaomi

4. Xiaomi Mi Band 5: Meilleur tracker de fitness à petit budget

Conclusion: Lorsque vous recherchez un tracker de fitness qui ne vous ruinera pas, ne cherchez pas plus loin que le Xiaomi Mi Band. C’est le dernier tracker de la société et offre un suivi de la fréquence cardiaque, un suivi de l’activité / du sommeil, 11 modes sportifs et un suivi de la santé féminine.

Taille d’affichage: 1,1 « , AMOLED | Bandes remplaçables: | Poids: 11,9g | Vie de la batterie: 14 jours | OS: Xiaomi | Résistant à l’eau: (5ATM) | GPS: | NFC: | Moniteur de fréquence cardiaque: | Suivi automatique de l’entraînement: | Suivi du sommeil: | Couleurs: Noir, jaune, turquoise, bleu marine, orange, vert menthe

Avantages:

11 modes sportifs

Suivi de l’activité / du sommeil

Surveillance de la fréquence cardiaque

Suivi de la santé féminine

Autonomie de la batterie de 14 jours

Abordable

Les inconvénients:

Manque de GPS intégré

Aucun paiement NFC

Ne suit pas automatiquement les entraînements

Lorsque vous voulez pouvoir couvrir vos bases avec votre tracker de fitness sans vous ruiner, vous allez adorer le Xiaomi Mi Band 5. C’est une nette amélioration par rapport à son prédécesseur, avec une zone d’affichage 20% plus grande et plus facile à lire et naviguer. Plus important encore, il offre une liste satisfaisante de capacités de suivi et d’autres fonctionnalités difficiles à trouver à ce prix bas.

Vous pourrez choisir parmi 11 modes sportifs, parmi lesquels la course en plein air, la course sur tapis roulant, le cyclisme en salle, le cyclisme en plein air, la natation en piscine, le yoga, etc.

En dehors de cela, vous aurez une solide autonomie de 14 jours, qui peut être étendue jusqu’à 20 jours en mode d’économie d’énergie. Vous apprécierez également le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée et le suivi de la santé des femmes. Ce n’est peut-être pas une montre intelligente et il manque des fonctionnalités telles que le GPS intégré, mais à ce prix, il est difficile de se plaindre de ce puissant petit tracker.

Meilleur outil de suivi à petit budget

Xiaomi MI Band 5

Aussi bon marché que possible

Soyez gentil avec votre portefeuille avec le Mi Band 5. Vous obtenez un GPS connecté, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi d’activité / sommeil, et plus encore.

Source: Garmin

5. Garmin Vivosmart 4: meilleure suite de suivi de la santé

Conclusion: Si vous aimez le suivi de votre santé, il n’y a pas de meilleur choix que le Garmin Vivosmart 4. Il suit votre activité et vos habitudes de sommeil tout en surveillant votre fréquence cardiaque, votre stress, votre énergie et votre saturation en oxygène dans le sang.

Taille d’affichage: 0,70 « , OLED | Bandes remplaçables: | Poids: ~ 17g | Vie de la batterie: 7 jours | OS: Garmin | Résistant à l’eau: (5ATM) | GPS: | NFC: | Moniteur de fréquence cardiaque: | Suivi automatique de l’entraînement: | Suivi du sommeil: | Couleurs: Noir, gris, baies, bleu azur

Avantages:

Conception ultra-légère

Suivi de santé premium

Moniteur d’énergie utile de la batterie du corps

Suivi du stress toute la journée

Autonomie de 7 jours

Les inconvénients:

Pas de GPS intégré

Un écran mince peut être difficile à naviguer

Les bandes ne peuvent pas être modifiées

Le Garmin Vivosmart 4 fait tout ce que vous attendez en tant que tracker de fitness. Il garde une trace de vos pas, de votre sommeil, des calories brûlées, des étages montés, de divers exercices et de votre fréquence cardiaque. Cependant, ce tracker brille par ses fonctionnalités de suivi de la santé.

Pour commencer, vous aurez un suivi avancé du sommeil avec le sommeil paradoxal. Il peut également mesurer les niveaux de saturation en oxygène du sang pendant la nuit grâce à son capteur Pulse Ox au poignet. Une minuterie de respiration de relaxation complète la fonction de suivi du stress toute la journée. Enfin, le moniteur «Body Battery» permet d’optimiser vos activités quotidiennes en fonction de votre niveau d’énergie.

Quelques choses vous manqueront notamment le GPS et les bandes remplaçables. Vous aurez toujours accès aux notifications de votre smartphone sur votre poignet. Si vous êtes un utilisateur Android, vous pouvez répondre avec des réponses rapides prédéfinies. Si vous voulez des données de suivi de santé détaillées, le Garmin Vivosmart 4 est la solution.

Meilleure suite de suivi de la santé

Garmin Vivosmart 4

Le rêve d’un passionné de santé devient réalité

Ce tracker offre plus de fonctionnalités de surveillance de la santé que la plupart des autres options de sa gamme de prix. Il est également mince et facile à utiliser.

Source: Android Central

6. Samsung Galaxy Fit: meilleure suite de suivi d’activité

Conclusion: Le Galaxy Fit est idéal pour les utilisateurs qui s’engagent dans un suivi d’activité approfondi. Vous aurez accès au suivi automatique de l’entraînement, à la surveillance de la fréquence cardiaque et au suivi du sommeil. Il est également conçu pour être très durable, ce qui est idéal pour les entraînements intenses.

Taille d’affichage: 0,95 « , AMOLED | Bandes remplaçables: | Poids: 23g | Vie de la batterie: 7 jours | OS: OS en temps réel | Résistant à l’eau: (5ATM) | GPS: | NFC: | Moniteur de fréquence cardiaque: | Suivi automatique de l’entraînement: | Suivi du sommeil: | Couleurs: Noir argent

Avantages:

Durabilité légère

Autonomie de la batterie décente de 7 jours

Impressionnante suite de suivi des activités

Plus de 90 modes d’exercice

Surveillance du stress

Notifications de smartphone

Les inconvénients:

Manque de GPS intégré

Le système d’exploitation en temps réel n’est pas génial

Options de cadran de montre limitées

Si vous recherchez le compagnon de fitness idéal qui tiendra la distance pour toute activité que vous avez en tête, vous aurez rencontré votre partenaire avec le Samsung Galaxy Fit. En plus d’être étanche à 50 mètres et conforme aux normes de durabilité de niveau militaire, cet appareil pratique est conçu pour un suivi d’activité sans fin.

Vous bénéficierez du suivi automatique des activités pour six entraînements: marche, course à pied, vélo, entraînement elliptique, aviron et entraînements dynamiques. Cela ne s’arrête pas là; vous pouvez également utiliser l’application mobile Samsung Health pour sélectionner manuellement parmi plus de 90 entraînements, dont 10 peuvent être personnalisés et définis comme activités préférées.

Le Galaxy Fit surveillera également votre fréquence cardiaque, vos habitudes de sommeil et votre niveau de stress. Vous remarquerez peut-être que le GPS fait défaut ici, mais cette suite de suivi d’activité robuste est difficile à laisser passer. Le système d’exploitation en temps réel de ce tracker de fitness n’est pas aussi sophistiqué que le système d’exploitation Tizen trouvé sur les montres intelligentes Samsung, mais il faut juste un certain temps pour s’y habituer.

Meilleure suite de suivi d’activité

Samsung Galaxy Fit

Suivez toutes vos activités

La suite de suivi d’activité robuste, le capteur de fréquence cardiaque et le prix bas sont quelques raisons pour lesquelles le Galaxy Fit est un excellent tracker.

Source: Daniel Bader / Android Central

7. Fitbit Inspire HR: meilleur moniteur de fréquence cardiaque

Conclusion: En tant que l’un des noms les plus populaires dans le monde du portable, Fitbit est toujours une bonne option. La Versa 2 est centrée sur le suivi de la santé et de la forme physique, elle est donc idéale pour les amateurs d’entraînement. Vous disposez d’un suivi de l’activité / du sommeil, d’une surveillance de la fréquence cardiaque et de Fitbit Pay.

Taille d’affichage: .65 « , OLED | Bandes remplaçables: | Poids: ~ 20g | Vie de la batterie: 5 jours | OS: FitbitOS | Résistant à l’eau: (5ATM) | GPS: | NFC: | Moniteur de fréquence cardiaque: | Suivi automatique de l’entraînement: | Suivi du sommeil: | Couleurs: Noir, lilas, blanc

Avantages:

Design attrayant

Autonomie généreuse de la batterie

Léger et discret

Les inconvénients:

Pas d’altimètre ni de GPS intégré

Pas de réponses rapides

Pas de Fitbit Pay

Le Fitbit Inspire HR est si compact et léger que vous oublierez probablement que vous le portez. Ce tracker propose également une bande de boucle plus traditionnelle par opposition au style cheville et boucle. Les bandes sont élégantes et faciles à changer lorsque vous avez envie de les changer.

Vous devrez faire glisser votre doigt vers le haut pour voir des statistiques supplémentaires et utiliser le bouton unique de l’appareil pour revenir à l’écran d’accueil. Faites glisser votre doigt vers le bas lorsque vous êtes prêt à faire de l’exercice. Cela dit, il y a certaines restrictions à avoir un si petit écran. Vous devrez accéder à l’application pour régler les alarmes et apporter votre téléphone avec vous pour utiliser le GPS.

Meilleur moniteur de fréquence cardiaque

Fitbit Inspire HR

Un moyen simple et économique de suivre votre fréquence cardiaque

L’Inspire HR prouve que les bonnes choses se présentent dans de petits emballages. Toutes les fonctionnalités de suivi et de bonus en font un favori abordable.

Source: Joe Maring / Android Central

8. Fitbit Inspire: meilleur tracker de fitness occasionnel

Conclusion: Lorsque vous voulez un tracker occasionnel conçu pour gérer les bases, vous voudrez consulter le Fitbit Inspire. Même avec toutes les nouvelles versions de la société, l’Inspire a bien vieilli et reste un choix solide pour ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup de leur appareil.

Taille d’affichage: .77 « , OLED | Bandes remplaçables: | Poids: ~ 20g | Vie de la batterie: 5 jours | OS: Fitbit OS | Résistant à l’eau: (5ATM) | GPS: | NFC: | Moniteur de fréquence cardiaque: | Suivi automatique de l’entraînement: | Suivi du sommeil: | Couleurs: Onyx, or rose, platine

Avantages:

Reconnaissance automatique des exercices

Rappels de bouger

Conception compacte et confortable

Plusieurs options de couleur

Les inconvénients:

Pas de surveillance de la fréquence cardiaque

Données de sommeil moins détaillées

Pas de GPS intégré

Pas de Fitbit Pay

Vous voulez garder les choses décontractées et abordables en ce qui concerne vos habitudes de suivi de la condition physique? C’est exactement ce pour quoi le Fitbit Inspire a été conçu. Ce tracker occasionnel surveille avec succès votre activité quotidienne, comme les pas, la distance, les minutes actives et les calories brûlées. Il est également capable de reconnaître et d’enregistrer automatiquement des entraînements spécifiques, y compris des marches, des courses, des nages et des balades à vélo.

Vous devrez sacrifier le GPS connecté, le moniteur de fréquence cardiaque et avoir des données de sommeil plus détaillées si vous choisissez ce moniteur. Cependant, si vous n’êtes pas trop soucieux de plonger aussi profondément dans les détails, ceux-ci peuvent ne pas être des facteurs décisifs. L’Inspire a été conçu pour ceux qui ne sont intéressés que par les bases sans les cloches et les sifflets supplémentaires.

Meilleur tracker occasionnel

Fitbit Inspire

Ce tracker sans fioritures a fière allure et fait bien le travail

Pour un tracker élégant mais décontracté qui fait la plupart des bases, le Fitbit Inspire vous offrira ce que vous recherchez.

Comment choisir le meilleur tracker de fitness

En fin de compte, la Fitbit Versa 2 occupe la première place de notre liste pour diverses raisons. Pour commencer, le nombre de fonctionnalités que vous obtenez pour le prix est tout simplement inégalé. Vous aurez une autonomie de plusieurs jours, des entraînements à l’écran avec Fitbit Coach, une surveillance de la fréquence cardiaque, un stockage de musique pratique, Fitbit Pay, un suivi du sommeil et bien plus encore.

Bien qu’il puisse y avoir des inconvénients à l’absence de GPS à bord et à des difficultés lors du remplacement du groupe, ces préoccupations ne tiennent pas compte de la multitude de fonctionnalités qu’il offre à un prix aussi abordable. Vous pouvez suivre chaque pas franchi, le sol monté et le tour de nage. Vous pouvez faire tout cela pendant que vous écoutez de la musique, vérifiez les notifications et surveillez votre fréquence cardiaque.

Si vous recherchez le meilleur tracker de fitness pour vos besoins, vous risquez de vous retrouver coincé dans l’un de ces tristement célèbres trous noirs sur Internet. Comment savoir quel tracker d’activité a les fonctionnalités que vous souhaitez à un prix abordable et que vous n’aurez pas l’impression d’avoir attaché une brique à votre poignet?

Si vous commencez votre recherche, voici quelques conseils pour vous aider à décider quel tracker de fitness vous convient le mieux:

1. Commencez par le prix

Selon les fonctionnalités que vous souhaitez, votre nouveau tracker de fitness pourrait être étonnamment abordable, ou il pourrait vous retarder un peu. (Ouais, nous avons regardé une montre intelligente qui approchait des quadruple chiffres pendant 30 bonnes secondes avant que notre conscience nous ramène à la réalité.)

Bien sûr, vous devez toujours être prudent lorsque vous achetez tout ce qui est bon marché. La plupart des trackers de fitness bon marché ne sont que cela: bon marché. Même les modèles moins coûteux de marques bien connues comme Fitbit ne seront pas livrés avec un écran complet, vous devrez donc passer à l’application pour obtenir tous les détails sur votre dernier entraînement.

2. Choisissez les fonctionnalités

Affinez votre recherche en choisissant les fonctionnalités dont vous avez besoin. Si votre objectif principal est de suivre vos pas lorsque vous vous promenez dans le quartier, vous n’aurez probablement pas besoin d’un moniteur de fréquence cardiaque ou d’un GPS.

Mais si vous utilisez votre tracker pour garder un œil sur les calories brûlées, la fréquence cardiaque et les kilomètres parcourus pendant que vous parcourez la piste sur votre vélo de montagne, vous aurez besoin d’un moniteur de fréquence cardiaque et d’un GPS.

Et si vous prévoyez de porter votre tracker pendant que vous faites des longueurs dans la piscine, vous voudrez faire attention à l’étanchéité. Et assurez-vous que le modèle que vous choisissez suit la natation.

3. Regardez le bracelet

Si vous avez la chance d’avoir des poignets de taille moyenne, l’ajustement du bracelet n’est probablement pas un problème pour vous. Mais si vos poignets sont plus fins ou plus épais, vous voudrez faire attention aux bracelets fournis avec les trackers de fitness.

Des marques comme Fitbit proposent généralement des trackers de fitness dans différentes tailles allant de petite / moyenne à grande. D’autres offrent des bandes réglables qui offrent un ajustement parfait pour les poignets de toutes tailles.

Une autre chose à noter à propos des bracelets est le style du bracelet. S’agit-il d’un bracelet de style montre traditionnel avec une boucle? Ou est-ce simplement « bouton » ensemble? Le style des boutons semble parfois moins sûr, surtout si nous sommes au gymnase pour attaquer des rangées à trois points et des soulevés de terre.

Heureusement, la plupart des trackers de fitness sont livrés avec des remplacements de bande. Cela vous permet de mettre à niveau le matériau, la couleur et l’ajustement si vous le souhaitez. Nous voulons tous avoir des choix.

4. Pensez au style

Êtes-vous satisfait d’un tracker de fitness qui ressemble à un tracker de fitness? Ou préférez-vous quelque chose qui ressemble à une montre traditionnelle?

Les trackers d’activité sont de toutes formes et tailles, vous pouvez donc être aussi simple ou sophistiqué, moderne ou traditionnel, que vous le souhaitez.

Si vous recherchez une montre intelligente qui pourrait tromper un collègue en lui faisant croire qu’il s’agit d’une véritable montre, nous sommes impressionnés par le design de la Samsung Galaxy Watch Active. Si vous recherchez quelque chose de simple, les Fitbit Inspire et Fitbit Inspire HR sont minces et simples.

5. N’oubliez pas les applications

Notre application de suivi de fitness préférée est Fitbit, haut la main. Il est convivial et offre une gamme complète de fonctionnalités. Il dispose même d’un suivi du cycle menstruel, que nous n’avons jamais vu sur aucune autre application de suivi de la condition physique.

L’application Fitbit s’intègre également bien avec de nombreuses applications tierces populaires pour un système de suivi plus robuste qui répond à vos besoins. Voici quelques-uns de nos choix favoris:

Top 5 des applications de santé et de bien-être:

MyFitnessPal

Calme

C25K

Espace de tête

Strava

Comment fonctionnent les trackers de fitness?

Chaque tracker de fitness fonctionne légèrement différemment, mais certains capteurs et technologies sont relativement communs à tous, comme les altimètres, les accéléromètres et les capteurs optiques. Voici quelques-unes des technologies sur lesquelles vous pourriez tomber si vous entrez par effraction dans votre montre de fitness.

Accéléromètre 3 axes – Cela mesure vos mouvements dans toutes les directions et aide à suivre ces étapes.

Gyroscope – Cela permet de lire votre orientation et votre rotation lorsque vous vous déplacez. Maintenant, il est temps de faire des split squats!

Altimètre – Que vous suiviez votre randonnée en montagne ou que vous montiez des escaliers pendant votre pause de travail, cela garde une trace de votre altitude.

Capteurs optiques – Ceux-ci éclairent vos capillaires pour mesurer la vitesse ou la lenteur de votre circulation sanguine pour vous donner une idée de votre fréquence cardiaque actuelle.

Actigraphie – Vous êtes-vous déjà demandé comment les trackers d’activité surveillaient votre sommeil? Actigraphy identifie vos habitudes de sommeil en suivant votre activité et vos cycles de repos, puis vous donne une idée de combien vous vous êtes retourné et retourné la nuit dernière.

GPS – Le récepteur GPS recueille les données de différents satellites pour calculer votre position sous forme d’un ensemble de coordonnées. Cela vous permet de suivre votre terrain et la distance après un trail ou une journée sur les pistes.

Bien sûr, tous les trackers de fitness ne sont pas créés égaux en ce qui concerne la précision de leurs capteurs. Pour la plupart, l’actigraphie n’est pas aussi précise que la mesure de votre cycle de sommeil dans un laboratoire, et les capteurs optiques ne sont pas aussi précis que les capteurs de bioimpédance lorsqu’il s’agit de surveiller votre fréquence cardiaque.

Quelles sont les meilleures montres de fitness pour les grands poignets?

Lorsque vous magasinez pour un tracker de fitness, il est important de garder à l’esprit la taille. Heureusement, la plupart des bracelets peuvent être ajustés pour s’adapter à votre poignet sans problème. Si vous avez un tour de poignet particulièrement large, vous voudrez garder un œil sur les options qui fonctionneront pour vous.

Parmi notre liste des 10 meilleurs trackers de fitness, voici ce que nous recommandons pour les grands poignets:

3 meilleures montres de fitness pour grands poignets

Fitbit Charge 4 – Le bracelet de grande taille s’adaptera confortablement aux poignets plus grands d’une circonférence de 7,1 à 8,7 pouces.

Fitbit Versa 2 —Bien que la Versa ne puisse pas être plus différente que la Charge 4, elle peut également s’adapter de 7,1 à 8,7 pouces.

Xiaomi Mi Band 5 —Ce n’est peut-être pas le plus gros tracker du marché, mais il peut toujours accueillir des poignets de 6,1 à 8,6 pouces.

Quels sont les meilleurs trackers de fitness pour les petits poignets?

Si vous avez un poignet particulièrement délicat, il peut être encore plus difficile de trouver la bonne coupe. La dernière chose que vous voulez, c’est que votre tracker glisse tout au long de votre journée.

Alors, que devrais-tu faire? Nous pensons que ces trackers d’activité vont comme un gant – euh, regardez:

3 meilleurs trackers de fitness pour petits poignets

Garmin Vivosmart 4 -Le bracelet petit / moyen peut s’adapter à des poignets aussi petits que 4,8 pouces et aussi grands que 7,4 pouces. Maintenant, c’est impressionnant.

Fitbit Inspire – Ce tracker est léger et compact. Avons-nous mentionné qu’il peut s’adapter aux poignets mesurant entre 5,5 et 7,1 pouces?

Fitbit Inspire HR – Sans surprise, la version améliorée de l’Inspire avec surveillance de la fréquence cardiaque peut également s’adapter aux poignets de 5,5 à 7,1 pouces.

Maintenant que vous avez trouvé votre fitness tracker, vous êtes sur le point de courir autour de vos objectifs. #Tu peux le faire

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Courtney Lynch est un écrivain indépendant chez Android Central. Elle est obsédée par tout ce qui concerne la santé, la forme physique et la musique. À tout moment, elle peut être trouvée en train de vérifier les derniers et les meilleurs gadgets tout en caressant son chien et en sirotant un café glacé.

Joe Maring est l’éditeur d’actualités d’Android Central et adore tout ce qui a un écran et un processeur depuis qu’il s’en souvient. Il parle / écrit sur Android sous une forme ou une autre depuis 2012, et le fait souvent en campant dans le café le plus proche.

