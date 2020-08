Récemment, Epic a lancé une petite bombe en violant sciemment les politiques de l’App Store d’Apple, ce qui a non seulement entraîné la suppression de son jeu populaire Fortnite des appareils iOS, mais tout le développeur Apple d’Epic Games est également tombé en danger, menaçant le SDK Unreal Engine lui-même. .

Epic savait clairement ce qu’il faisait, car toute une campagne de marketing viral était préparée pour être retirée de l’App Store d’Apple, tout en signant une équipe juridique très puissante visant à poursuivre Apple en justice, en les pressant de retirer, ou du moins alter, leurs 30 pour cent de réduction sur les achats intégrés pour les développeurs sur son magasin.

Aujourd’hui, Microsoft lui-même a rejoint le combat, publiant une déclaration devant le tribunal sur les raisons pour lesquelles il pense qu’Apple est la main dure et comment le comportement d’Apple pourrait menacer les propres jeux de Microsoft sur iOS, comme Forza Street. Rendez-vous ici pour lire le dossier complet du tribunal, publié par Kevin Gammill, directeur général de Microsoft, Expériences des développeurs de jeux.

Unreal Engine d’Epic Games est une technologie essentielle pour de nombreux créateurs de jeux, dont Microsoft.

(a) Les moteurs de jeux fournissent aux créateurs un environnement de développement qui fournit les graphiques, le rendu, la physique, le son, la mise en réseau et d’autres technologies nécessaires qui leur permettent de créer des jeux fonctionnant sur plusieurs plates-formes.

(b) Bien que certains grands créateurs de jeux choisissent de développer leurs propres moteurs de jeu propriétaires, beaucoup d’autres, y compris des créateurs de jeux petits et indépendants, utilisent des moteurs de jeux créés par et sous licence de tiers.

(c) Beaucoup de ces créateurs ne disposent pas des ressources ou des capacités nécessaires pour créer leurs propres moteurs de jeu et dépendent de la disponibilité de moteurs de jeux tiers, tandis que d’autres créateurs peuvent choisir d’utiliser des moteurs de jeux tiers pour réduire les coûts de développement et utiliser technologies déjà développées.

(d) En conséquence, Unreal Engine d’Epic est l’un des moteurs de jeux tiers les plus populaires disponibles pour les créateurs de jeux, et de l’avis de Microsoft, il existe très peu d’autres options disponibles pour les créateurs de licence avec autant de fonctionnalités et autant de fonctionnalités que Unreal Engine sur plusieurs plates-formes, y compris iOS.

(e) Microsoft a conclu un accord de licence Unreal Engine pluriannuel à l’échelle de l’entreprise et a investi des ressources et du temps d’ingénierie importants pour travailler avec et personnaliser Unreal Engine pour ses propres jeux sur PC, consoles Xbox et appareils mobiles (y compris les appareils iOS). Par exemple, le jeu de course Forza Street de Microsoft est actuellement disponible sur iOS et utilise Unreal Engine.

Refuser l’accès d’Epic au SDK d’Apple et à d’autres outils de développement empêchera Epic de prendre en charge Unreal Engine sur iOS et macOS, et placera Unreal Engine et les créateurs de jeux qui ont construit, construisent et peuvent créer des jeux avec un désavantage substantiel.