Après 25 ans d’activité, il semble que le moment soit venu de dire au revoir à Internet Explorer. Pour annoncer la nouvelle, c’est Microsoft qui a déjà fixé et communiqué la date de clôture.

Microsoft, adieu Internet Explorer: en août 2021, la fermeture définitive!

À partir du 17 août 2021, il faudra dire au revoir à Internet Explorer. Microsoft a annoncé ces dernières heures son intention de mettre fin aux mises à jour des navigateurs qui, malgré les critiques négatives de ces derniers temps, sont toujours utilisées par de nombreuses entreprises, qui seront contraintes d’opter pour le successeur Microsoft Edge ou de choisir différents navigateurs. comme Google Chrome ou FireFox.

En substance, le navigateur historique de Microsoft ne pourra plus prendre en charge certaines applications. En fait, à partir du 30 novembre 2020, la collaboration avec Microsoft Teams s’arrêtera et, plus tard, précisément du 17 août 2021 ce sera à la hauteur des services proposés par le package Microsoft 365.

L’entreprise fait valoir qu’il est nécessaire d’opter pour un navigateur plus moderne en phase avec son temps et dans cette optique, elle propose l’utilisation de nouveau Microsoft Edge qui se propose comme un successeur innovant d’Internet Explorer, capable d’offrir des services plus rapides et plus adaptés aux besoins actuels des utilisateurs.

Il est utile de souligner ce que Microsoft a dit à propos de la fermeture du navigateur puisque le géant ne semble pas avoir l’intention d’empêcher l’utilisation d’Explorer mais de se limiter à suspendre définitivement les mises à jour. Le déménagement est principalement dû à la large utilisation de la plate-forme par des entreprises qui seraient endommagées de manière significative.