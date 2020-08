(Photo de Casey Rodgers / Invision pour les images Xbox / AP)

Microsoft a publié une déclaration jeudi soir appelant Apple pour ses politiques de l’App Store au milieu d’une controverse sur le nouveau service de jeu en nuage du géant de la technologie de Redmond, Washington.

Microsoft a mis fin mercredi à son test de streaming de jeux xCloud sur iOS après avoir annoncé que l’application xCloud ne sera lancée sur les appareils Android qu’en septembre.

À l’époque, Microsoft n’a pas expliqué pourquoi son test iOS s’était terminé prématurément. Mais maintenant, l’entreprise fait connaître sa position. Voici la déclaration complète:

«Notre période de test pour l’application de prévisualisation Project xCloud pour iOS a expiré. Malheureusement, nous n’avons pas de chemin pour apporter notre vision du jeu en nuage avec Xbox Game Pass Ultimate aux joueurs sur iOS via l’App Store d’Apple. Apple est la seule plate-forme à usage général à refuser aux consommateurs d’accéder aux jeux en nuage et aux services d’abonnement à des jeux tels que Xbox Game Pass. Et il traite systématiquement les applications de jeu différemment, en appliquant des règles plus clémentes aux applications non liées aux jeux, même lorsqu’elles incluent du contenu interactif. Tous les jeux disponibles dans le catalogue Xbox Game Pass sont évalués pour leur contenu par des organismes de classification indépendants du secteur tels que l’ESRB et leurs équivalents régionaux. Nous nous engageons à trouver un moyen d’intégrer le jeu en nuage avec Xbox Game Pass Ultimate sur la plate-forme iOS. Nous pensons que le client doit être au cœur de l’expérience de jeu et les joueurs nous disent qu’ils veulent jouer, se connecter et partager n’importe où, où qu’ils se trouvent. Nous sommes d’accord. » – Porte-parole de Microsoft