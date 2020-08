Ce que nous avons avancé hier grâce à ., devient aujourd’hui officiel. Microsoft a confirmé qu’il était en pourparlers pour acheter TikTok.Bien qu’il le fasse pour contrôler l’application dans un certain nombre de marchés sélectionnés tels que les États-Unis.

La déclaration a été faite directement sur le blog de la société Redmond et montre implicitement que la menace de Trump de bloquer TikTok sur le sol américain était un moyen de faire pression sur la société chinoise pour qu’elle cède sur cet achat.

L’annonce mentionne plusieurs points intéressants, précisant que l’achat serait fait pour Activités de TikTok sur les marchés des États-Unis, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, laissant la porte ouverte à d’autres entreprises pour entrer dans l’opération. Cet achat possible est également daté, indiquant que eCe serait prêt dans quelques semaines. Cela nous laisse avec l’intrigue de savoir s’il y aurait des changements sur les autres marchés, même s’il semble que ce ne sera pas le cas.

Ci-dessous, nous reproduisons la partie la plus importante de la déclaration:

Suite à une conversation entre le PDG de Microsoft Satya Nadella et le président Donald J. Trump, Microsoft est sur le point de poursuivre les discussions pour explorer un achat de TikTok aux États-Unis.

Microsoft apprécie pleinement l’importance de répondre aux préoccupations du président. Vous acceptez d’acheter TikTok sous réserve d’un examen de sécurité complet et de fournir des avantages économiques adéquats aux États-Unis, y compris au Trésor américain.

Microsoft agira rapidement pour entamer des pourparlers avec la société mère de TikTok ByteDance dans quelques semaines, et en tout cas achever ces discussions d’ici le 15 septembre 2020. Au cours de ce processus, Microsoft espère poursuivre le dialogue avec le gouvernement. des États-Unis, même avec le président.

Les discussions avec ByteDance seront basées sur une notification faite par Microsoft et ByteDance au Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS). Les deux sociétés ont notifié leur intention d’explorer une proposition préliminaire qui impliquerait un achat du service TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et qui conduirait Microsoft à posséder et à exploiter TikTok sur ces marchés. Microsoft peut inviter d’autres investisseurs américains à participer avec une participation minoritaire à cet achat.