Le Surface Duo, présenté à la fin de l’année dernière avec le Surface Neo, a déjà une date de lancement. Microsoft a dévoilé ce mercredi le jour où il arrivera sur le marché et le prix bas auquel il le fera, en supposant ce terminal une nouvelle étape dans la firme de Redmond.

Dans le cadre d’une proposition particulière, l’entreprise reviendra sur le segment des smartphones en septembre prochain, conforme aux prévisions. Ce ne sera bien sûr pas à un prix ajusté ou abordable pour la majorité des utilisateurs.

Surface Duo, un terminal particulier

Le Surface Duo a deux écrans OLED de 5,6 pouces reliés par une charnière dans sa partie médiane. De l’entreprise, ils mettent l’accent sur la productivité de cet appareil, permettant d’accéder à plus de contenu dans un espace réduit et d’effectuer plusieurs tâches en même temps. Cependant, il ne partage pas des visions comme celles de Samsung avec le Galaxy Fold ou de Huawei avec le Mate X, dont le grand panneau principal est unique.

Ce smartphone arrivera avec compatibilité totale avec toutes les applications Android courant – puisque les écrans peuvent fonctionner comme des panneaux indépendants. Les développeurs auront la possibilité d’adapter leurs applications pour tirer le meilleur parti de deux paramètres.

Malgré le fait que Microsoft cible les consommateurs les plus exigeants avec ce smartphone, la vérité est que ses spécifications ne seront pas les plus pointues du moment. Le processeur inclus, par exemple, sera le Snapdragon 855, le haut de gamme de Qualcomm de l’année dernière, et non le plus récent. Il aura également appareil photo unique de 11 mégapixels, qui n’offriront guère les résultats des ensembles présents dans les flagships des principales marques.

Votre batterie est contenue dans 3 577 mAh, qui offrent des doutes sur son autonomie totale pour doubler l’écran. La technologie garantit que ce sera suffisant pour compléter une journée d’utilisation. La proposition est complétée par 256 Go de stockage interne et 6 Go de RAM.

Prix ​​et disponibilité du Surface Duo

Le Surface Duo aura un prix de départ de 1399 $. Un chiffre qui se situe dans la zone la plus élevée du marché premium des smartphones et qui atteint – ou dépasse – les terminaux tels que le pliage précité.

Selon l’entreprise elle-même, le Surface Duo arrivera officiellement le lendemain 10 septembre, pouvant être réservé déjà aux États-Unis. Il sera possible de le faire, dans un premier temps, via la boutique officielle de la firme, la chaîne Best Buy et l’opérateur AT&T.

L’article Microsoft fixe une date de lancement et un prix au Surface Duo, son smartphone Android à deux écrans, a été publié dans Hypertext.